Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини

Красиві привітання з Днем Ангела Назара потішать власників цього імені. 27 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Назаріїв зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами!

Ім'я Назар у перекладі з давньоєврейської мови має таке значення – "присвячений Богу". Свій День ангела Назари також святкують кілька разів на рік: 27 жовтня, 17 червня, 9 грудня.

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Підготували для вас привітання Назару з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята :) Надішліть Назіку найкраще поздоровлення!

***

Цікавий і активний,

Привабливий Назар,

Він веселий, позитивний,

Має здатності та дар.

Любимо ми його за це

І бажаємо не хворіти,

Зберегти в душі надію,

На роботі не згоріти!

***

Нехай життя буде піснею,

Такою ж солодкою, як нектар.

Нехай стане все навколо чудесним.

Тебе вітаю, Назар!

Бажаю щиро великого щастя,

Великих успіхів, полум'яної любові,

Ти огинаєш проблеми та напасті

І лише з усмішкою живи.

***

Назар – "присвячений Богу",

Ім'я твоє таке красиве.

І нехай зробить життя дорогу

Воно неодмінно щасливим!

І нехай позитив оточує

Тебе, наш Назар, щодня.

Веселощам ніщо не заважає,

Друг буде лише добрим і вірним!

***

Приймай, Назаре, сьогодні

Поздоровлення мої,

Нехай удачею та успіхом

Дні наповняться твої.

Я тобі бажаю в житті

Рівних і прямих доріг,

Щоб ними, крокуючи сміливо,

Ти досягти вершини зміг.

Буде все тобі під силу,

Впертості не займати,

А ще любові красивої

Мені б хотілося побажати.

Наливай келих повніше,

Випивай його до дна,

За любов, успіх, удачу

І за мить, що нам дана.

***

Батьки назвали тебе Назаром. Ім'я дуже рідкісне, але таке влучне. Охороняє тебе Бог – зло не пустить на поріг. Ми Назару всі бажаємо щастя і земного раю.

***

Назар – значить "присвячений Богові". Бажаю, щоб життя твоє, щастя і любов охоронялися Богом. Здоров'я, успіхів, гараздів, радісних днів, звершення мрій і виконання найсміливіших планів!

***

Нанеси усім проблем нищівний удар! Будь наполегливим і сміливим, не здавайся, Назаре! Нехай щастить тобі по життю, все вдається! Сам твори добро і щастя, цілі став, йди вперед!

***

Назаре, нехай життя лише щастям обдарує, підуть якомога далі біди та смуток, а мрія посмішкою манить!

***

Дорогий Назаре, вітаю тебе! Бажаю завжди бути наполегливим, впевненим, сильним, кмітливим, сміливим, рішучим, чарівним, невтомним, життєрадісним, успішним і коханим. Здоров'я тобі, Назаре, добробуту, великих досягнень у житті та достатку!

***

Вітаю тебе, Назарко! Бажаю цілеспрямовано йти до успіху, впевнено досягати значних висот. Нехай на зорі Назара чекає велика удача, натхнення і свій інтерес, нехай захід дарує щастя, світло любові та відраду.

***

Привітаю тебе, дорогий Назаре! Бажаю тобі приголомшливого життєвого успіху і великого щирого щастя, оптимізму і щедрості душі, правильних цілей і щасливого їх досягнення, щирої любові, відданих друзів і радісних подій.

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Вітаємо тебе зі святом, дорогий Назарію! Нехай тебе і далі оточує турбота і любов твоїх близьких! У своїй родині ти завжди знайдеш підтримку і розуміння, можеш в цьому не сумніватися! У тебе вірні друзі, життя яких без тебе було б набагато нудніше.

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