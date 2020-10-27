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Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини
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Красиві привітання з Днем Ангела Назара потішать власників цього імені. 27 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Назаріїв зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами!
Ім'я Назар у перекладі з давньоєврейської мови має таке значення – "присвячений Богу". Свій День ангела Назари також святкують кілька разів на рік: 27 жовтня, 17 червня, 9 грудня.
Тут більше: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
Підготували для вас привітання Назару з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята :) Надішліть Назіку найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Поздоровлення своїми словами (прозою)
- Вітальні листівки і картинки
Вірші для привітання з Днем Ангела Назара
***
Цікавий і активний,
Привабливий Назар,
Він веселий, позитивний,
Має здатності та дар.
Любимо ми його за це
І бажаємо не хворіти,
Зберегти в душі надію,
На роботі не згоріти!
***
Нехай життя буде піснею,
Такою ж солодкою, як нектар.
Нехай стане все навколо чудесним.
Тебе вітаю, Назар!
Бажаю щиро великого щастя,
Великих успіхів, полум'яної любові,
Ти огинаєш проблеми та напасті
І лише з усмішкою живи.
***
Назар – "присвячений Богу",
Ім'я твоє таке красиве.
І нехай зробить життя дорогу
Воно неодмінно щасливим!
І нехай позитив оточує
Тебе, наш Назар, щодня.
Веселощам ніщо не заважає,
Друг буде лише добрим і вірним!
***
Приймай, Назаре, сьогодні
Поздоровлення мої,
Нехай удачею та успіхом
Дні наповняться твої.
Я тобі бажаю в житті
Рівних і прямих доріг,
Щоб ними, крокуючи сміливо,
Ти досягти вершини зміг.
Буде все тобі під силу,
Впертості не займати,
А ще любові красивої
Мені б хотілося побажати.
Наливай келих повніше,
Випивай його до дна,
За любов, успіх, удачу
І за мить, що нам дана.
СМС поздоровлення Назару з іменинами
***
Батьки назвали тебе Назаром. Ім'я дуже рідкісне, але таке влучне. Охороняє тебе Бог – зло не пустить на поріг. Ми Назару всі бажаємо щастя і земного раю.
***
Назар – значить "присвячений Богові". Бажаю, щоб життя твоє, щастя і любов охоронялися Богом. Здоров'я, успіхів, гараздів, радісних днів, звершення мрій і виконання найсміливіших планів!
***
Нанеси усім проблем нищівний удар! Будь наполегливим і сміливим, не здавайся, Назаре! Нехай щастить тобі по життю, все вдається! Сам твори добро і щастя, цілі став, йди вперед!
***
Назаре, нехай життя лише щастям обдарує, підуть якомога далі біди та смуток, а мрія посмішкою манить!
Вітання на День Ангела Назарія у прозі
***
Дорогий Назаре, вітаю тебе! Бажаю завжди бути наполегливим, впевненим, сильним, кмітливим, сміливим, рішучим, чарівним, невтомним, життєрадісним, успішним і коханим. Здоров'я тобі, Назаре, добробуту, великих досягнень у житті та достатку!
***
Вітаю тебе, Назарко! Бажаю цілеспрямовано йти до успіху, впевнено досягати значних висот. Нехай на зорі Назара чекає велика удача, натхнення і свій інтерес, нехай захід дарує щастя, світло любові та відраду.
***
Привітаю тебе, дорогий Назаре! Бажаю тобі приголомшливого життєвого успіху і великого щирого щастя, оптимізму і щедрості душі, правильних цілей і щасливого їх досягнення, щирої любові, відданих друзів і радісних подій.
***
Вітаємо тебе зі святом, дорогий Назарію! Нехай тебе і далі оточує турбота і любов твоїх близьких! У своїй родині ти завжди знайдеш підтримку і розуміння, можеш в цьому не сумніватися! У тебе вірні друзі, життя яких без тебе було б набагато нудніше.
Вітальні картинки для Назара на іменини
Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
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