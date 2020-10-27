Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини

  • 359
З іменинами Назара! - фото 1
З іменинами Назара!

Красиві привітання з Днем Ангела Назара потішать власників цього імені. 27 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Назаріїв зі святом, адже вони так чекають на вітання з іменинами!

Ім'я Назар у перекладі з давньоєврейської мови має таке значення – "присвячений Богу". Свій День ангела Назари також святкують кілька разів на рік: 27 жовтня, 17 червня, 9 грудня.

Тут більше: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами

Підготували для вас привітання Назару з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята :) Надішліть Назіку найкраще поздоровлення!

Вірші для привітання з Днем Ангела Назара

***

Цікавий і активний,
Привабливий Назар,
Він веселий, позитивний,
Має здатності та дар.

Любимо ми його за це
І бажаємо не хворіти,
Зберегти в душі надію,
На роботі не згоріти!

***

Нехай життя буде піснею,
Такою ж солодкою, як нектар.
Нехай стане все навколо чудесним.
Тебе вітаю, Назар!

Бажаю щиро великого щастя,
Великих успіхів, полум'яної любові,
Ти огинаєш проблеми та напасті
І лише з усмішкою живи.

***

Назар – "присвячений Богу",
Ім'я твоє таке красиве.
І нехай зробить життя дорогу
Воно неодмінно щасливим!

І нехай позитив оточує
Тебе, наш Назар, щодня.
Веселощам ніщо не заважає,
Друг буде лише добрим і вірним!

***

Приймай, Назаре, сьогодні
Поздоровлення мої,
Нехай удачею та успіхом
Дні наповняться твої.

Я тобі бажаю в житті
Рівних і прямих доріг,
Щоб ними, крокуючи сміливо,
Ти досягти вершини зміг.

Буде все тобі під силу,
Впертості не займати,
А ще любові красивої
Мені б хотілося побажати.

Наливай келих повніше,
Випивай його до дна,
За любов, успіх, удачу
І за мить, що нам дана.

СМС поздоровлення Назару з іменинами

***

Батьки назвали тебе Назаром. Ім'я дуже рідкісне, але таке влучне. Охороняє тебе Бог – зло не пустить на поріг. Ми Назару всі бажаємо щастя і земного раю.

***

Назар – значить "присвячений Богові". Бажаю, щоб життя твоє, щастя і любов охоронялися Богом. Здоров'я, успіхів, гараздів, радісних днів, звершення мрій і виконання найсміливіших планів!

***

Нанеси усім проблем нищівний удар! Будь наполегливим і сміливим, не здавайся, Назаре! Нехай щастить тобі по життю, все вдається! Сам твори добро і щастя, цілі став, йди вперед!

***

Назаре, нехай життя лише щастям обдарує, підуть якомога далі біди та смуток, а мрія посмішкою манить!

Вітання на День Ангела Назарія у прозі

***

Дорогий Назаре, вітаю тебе! Бажаю завжди бути наполегливим, впевненим, сильним, кмітливим, сміливим, рішучим, чарівним, невтомним, життєрадісним, успішним і коханим. Здоров'я тобі, Назаре, добробуту, великих досягнень у житті та достатку!

***

Вітаю тебе, Назарко! Бажаю цілеспрямовано йти до успіху, впевнено досягати значних висот. Нехай на зорі Назара чекає велика удача, натхнення і свій інтерес, нехай захід дарує щастя, світло любові та відраду.

***

Привітаю тебе, дорогий Назаре! Бажаю тобі приголомшливого життєвого успіху і великого щирого щастя, оптимізму і щедрості душі, правильних цілей і щасливого їх досягнення, щирої любові, відданих друзів і радісних подій.

***

Вітаємо тебе зі святом, дорогий Назарію! Нехай тебе і далі оточує турбота і любов твоїх близьких! У своїй родині ти завжди знайдеш підтримку і розуміння, можеш в цьому не сумніватися! У тебе вірні друзі, життя яких без тебе було б набагато нудніше.

Вітальні картинки для Назара на іменини

Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини - фото 432101

Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини - фото 432102

Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини - фото 432103

Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини - фото 432104

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 75696
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 336
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 986
Загрузка...
Новини