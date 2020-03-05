Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки

Надішліть привітання з 8 березня своїй вчительці. Підготували оригінальні поздоровлення з Міжнародним жіночим днем 2020 у віршах, прозі, смс та листівках для вчительки. Подаруйте їм кілька гарних рядків!

8 березня у 2020 році припадає на неділю, тож не забудьте поздоровити ваших учительок, які заслуговують на теплі слова. Надішліть їм щирі побажання зі святом!

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Обирайте найкраще вітання для вчительки на українській мові у віршах, прозі, смс чи листівках.

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В Міжнародний жіночий день

Побажаю Вам лишень:

Щастя, радості й удачі,

Щоб учні не були ледачі,

Успіхів, здоров'я, віри,

Від батьків суцільної довіри,

Злагоди, любові, сили,

Щоб колеги на руках носили!

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для першої вчительки

Ми без шуму всі сядемо за парти,

В клас ввійдете – подаруємо квіти,

І привітаємо ми вас з 8 березня!

З жіночим днем ​​краси та цвіту!

Ви для нас найперший учитель,

Найдобріший, уважний друг!

Ми для вас з натхненням, любов'ю,

Почитаємо свої вірші вголос!

***

для директорки школи

Завуч і директор,

Як тато і мама,

В школі коханій моїй.

Знаємо всі ми

Важко вам нести

Влади тягар на собі.

Вам співчуваємо,

Щастя бажаємо

На довгі-предовгі роки;

Сили, наснаги, здоров'я й відваги

Зичимо вам залюбки.

***

Ми дуже любимо, Вас, і поважаємо,

З восьмим березням вітаємо!

Дякуємо, Вам, за доброту, турботу,

За Вашу чуйну роботу!

Ви, в нас вклали частину своєї душі,

Намагаючись довести нас до вершин!

***

Вчитель – робота нелегка,

Але немає для Вас завдання неможливого.

Великої удачі легка рука

Нехай стане дружньої для Вас, надійною!

8 березня побажання всі —

Щоб щасливі Ви неодмінно були,

Щоб до Вас прийшов успіх у всій красі,

І навіть будні радість Вам дарували!

***

для класної керівнички

Весна приходить до нас швидше,

Коли 8 березня

Квітами для вчителів

Заставлені всі парти.

Прийміть же квіти від нас.

Ми щастя Вам бажаємо.

І знайте, що ми любимо Вас

І дуже поважаємо!

***

Восьме березня вже відчуваю –

Весна в законні права вступає,

Хоч холодно та морозець є –

Весну, мабуть, кожен відчуває.

Моїй учительці дорогій

Я в жіноче свято найкращого бажаю,

Хай будуть у житті щастя і любов,

Нехай завжди доля вам допомагає!

***

Вчителько моя,

З 8 березня!

Нехай цей день духмяний

Принесе настрій Вам весняний!

***

Нехай кожен день буде як 8 Березня: компліменти, захоплення, подарунки, квіти та любов, учні чемні та гарні, уроки минають швидко та легко. Зі святом!

***

Спасибі вам, що нас навчили

Жити у світі й щасливими бути.

І в це свято жіноче та миле,

Хочемо вам квіти вручити.

***

Мила вчителько, з 8 Березня! Нехай Ваша старанна робота і плідна праця будуть причиною умиротворення Вашої душі,а ще щоб у Вашому житті завжди горів маяк надії та світив яскравий промінь натхнення.

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З 8 березня, дорога вчителько! Нехай збудуться всі таємні надії та найсміливіші мрії! Нехай все завжди вдається і виходить легко!

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для дівчат з класу

Любіть, квітніть та сміливо по життю йдіть, прикрашайте собою та своїми вчинками цей світ і просто будьте щасливими! З 8 Березня, дорогі однокласниці!

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Вчительку нашу, міцно обіймаємо,

В день 8 березня несемо їй квіти.

Міцного здоров'я від душі бажаємо,

Її ми поважаємо, пишаємося як діти.

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першій вчительці

Ваша професія – це величезна праця, говорити про користь якої не варто, адже і так всі розуміють, що без вчителів не було б нічого. І все ж в першу чергу Ви – жінка. Красива, добра, кмітлива, що ставиться до своїх учнів так, як до власних дітей. Найчастіше ви приділяли нам уваги набагато більше, ніж власній сім'ї. Ми вітаємо Вас з 8 Березня і бажаємо, щоб початок весни перетворився для вас у розквіт нового прекрасного життя, яке Ви, без сумніву, заслуговуєте!

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для вчительки

Вітаємо Вас з Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Бажаємо, щоб життя дарувала багато щасливих миттєвостей, радісних хвилин, приємних вражень, щоб успіхи учнів тільки радували, а в родині були любов, дружба, повага, достаток, мир і злагода!

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Нехай сьогодні в журналах і щоденниках будуть лише хороші оцінки, щоб не відволікатися від першого весняного свята. З міжнародним жіночим днем, дорога викладачко! Здоров'я, успіхів у вашій нелегкій праці, удачі та любові. З 8 березня!

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Шановна моя та улюблена вчителька! Вітаю я вас з жіночим міжнародним днем 8 Березня! Нехай Жар-птиця вам подарує шматочок щастя, оберемок любові, жменю здоров'я і силу-силенну удачі!

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Зі святом 8 березня Вас! Нехай розпускається настрій, як квіти навесні, а краса сонячними променями висвітлює всіх навколо. Бажаю, щоб гарний настрій був кожен день, а сміх дзвінким струмком лунав та дарував усім посмішки! Дякую Вам за ту теплоту і турботу, за той багаж знань, який Ви даєте нашим діткам!

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вчителям

Дорогі мої колеги – вчителі, прекрасні та милі жінки. Бажаю вам величезного щастя, оберемки квітів і море посмішок. Нехай вас завжди супроводжує добробут та удача в будь-яких справах. Бажаю, щоб робота завжди була в задоволення, щоб приносила відмінний настрій, радість спілкування і, звичайно ж, стабільний матеріальний дохід. З 8 березня!

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дівчатам – однокласницям

Дорогі мої однокласниці, з 8 Березня! Бажаю Вам бути щирими, дружніми, прекрасними, веселими, життєлюбними, здоровими, відмінного навчання та цікавого дозвілля, вірних друзів та нескінченних успіхів!

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