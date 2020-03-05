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Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки

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З 8 березня! - фото 1
З 8 березня!

Надішліть привітання з 8 березня своїй вчительці. Підготували оригінальні поздоровлення з Міжнародним жіночим днем 2020 у віршах, прозі, смс та листівках для вчительки. Подаруйте їм кілька гарних рядків!

8 березня у 2020 році припадає на неділю, тож не забудьте поздоровити ваших учительок, які заслуговують на теплі слова. Надішліть їм щирі побажання зі святом!

І ще: Привітання з 8 березня мамі: поздоровлення і листівки для мами

Обирайте найкраще вітання для вчительки на українській мові у віршах, прозі, смс чи листівках.

Привітання з 8 березня вчителям у віршах

***

В Міжнародний жіночий день
Побажаю Вам лишень:
Щастя, радості й удачі,
Щоб учні не були ледачі,
Успіхів, здоров'я, віри,
Від батьків суцільної довіри,
Злагоди, любові, сили,
Щоб колеги на руках носили!

***

для першої вчительки

Ми без шуму всі сядемо за парти,
В клас ввійдете – подаруємо квіти,
І привітаємо ми вас з 8 березня!
З жіночим днем ​​краси та цвіту!
Ви для нас найперший учитель,
Найдобріший, уважний друг!
Ми для вас з натхненням, любов'ю,
Почитаємо свої вірші вголос!

***

для директорки школи

Завуч і директор,
Як тато і мама,
В школі коханій моїй.
Знаємо всі ми
Важко вам нести
Влади тягар на собі.
Вам співчуваємо,
Щастя бажаємо
На довгі-предовгі роки;
Сили, наснаги, здоров'я й відваги
Зичимо вам залюбки.

***

Ми дуже любимо, Вас, і поважаємо,
З восьмим березням вітаємо!
Дякуємо, Вам, за доброту, турботу,
За Вашу чуйну роботу!
Ви, в нас вклали частину своєї душі,
Намагаючись довести нас до вершин!

***

Вчитель – робота нелегка,
Але немає для Вас завдання неможливого.
Великої удачі легка рука
Нехай стане дружньої для Вас, надійною!
8 березня побажання всі —
Щоб щасливі Ви неодмінно були,
Щоб до Вас прийшов успіх у всій красі,
І навіть будні радість Вам дарували!

***

для класної керівнички

Весна приходить до нас швидше,
Коли 8 березня
Квітами для вчителів
Заставлені всі парти.
Прийміть же квіти від нас.
Ми щастя Вам бажаємо.
І знайте, що ми любимо Вас
І дуже поважаємо!

***

Восьме березня вже відчуваю –
Весна в законні права вступає,
Хоч холодно та морозець є –
Весну, мабуть, кожен відчуває.

Моїй учительці дорогій
Я в жіноче свято найкращого бажаю,
Хай будуть у житті щастя і любов,
Нехай завжди доля вам допомагає!

Картинка з 8 березня

СМС вітання для вчителів на 8 березня

***

Вчителько моя,
З 8 березня!
Нехай цей день духмяний
Принесе настрій Вам весняний!

***

Нехай кожен день буде як 8 Березня: компліменти, захоплення, подарунки, квіти та любов, учні чемні та гарні, уроки минають швидко та легко. Зі святом!

***

Спасибі вам, що нас навчили
Жити у світі й щасливими бути.
І в це свято жіноче та миле,
Хочемо вам квіти вручити.

***

Мила вчителько, з 8 Березня! Нехай Ваша старанна робота і плідна праця будуть причиною умиротворення Вашої душі,а ще щоб у Вашому житті завжди горів маяк надії та світив яскравий промінь натхнення.

***

З 8 березня, дорога вчителько! Нехай збудуться всі таємні надії та найсміливіші мрії! Нехай все завжди вдається і виходить легко!

***

для дівчат з класу

Любіть, квітніть та сміливо по життю йдіть, прикрашайте собою та своїми вчинками цей світ і просто будьте щасливими! З 8 Березня, дорогі однокласниці!

***

Вчительку нашу, міцно обіймаємо,
В день 8 березня несемо їй квіти.
Міцного здоров'я від душі бажаємо,
Її ми поважаємо, пишаємося як діти.

Від всієї душі з 8 березня

Поздоровлення вчительці своїми словами

***

першій вчительці

Ваша професія – це величезна праця, говорити про користь якої не варто, адже і так всі розуміють, що без вчителів не було б нічого. І все ж в першу чергу Ви – жінка. Красива, добра, кмітлива, що ставиться до своїх учнів так, як до власних дітей. Найчастіше ви приділяли нам уваги набагато більше, ніж власній сім'ї. Ми вітаємо Вас з 8 Березня і бажаємо, щоб початок весни перетворився для вас у розквіт нового прекрасного життя, яке Ви, без сумніву, заслуговуєте!

***

для вчительки

Вітаємо Вас з Міжнародним жіночим днем 8 Березня! Бажаємо, щоб життя дарувала багато щасливих миттєвостей, радісних хвилин, приємних вражень, щоб успіхи учнів тільки радували, а в родині були любов, дружба, повага, достаток, мир і злагода!

***

Нехай сьогодні в журналах і щоденниках будуть лише хороші оцінки, щоб не відволікатися від першого весняного свята. З міжнародним жіночим днем, дорога викладачко! Здоров'я, успіхів у вашій нелегкій праці, удачі та любові. З 8 березня!

***

Шановна моя та улюблена вчителька! Вітаю я вас з жіночим міжнародним днем 8 Березня! Нехай Жар-птиця вам подарує шматочок щастя, оберемок любові, жменю здоров'я і силу-силенну удачі!

Прийміть побажання любові і щастя

***

Зі святом 8 березня Вас! Нехай розпускається настрій, як квіти навесні, а краса сонячними променями висвітлює всіх навколо. Бажаю, щоб гарний настрій був кожен день, а сміх дзвінким струмком лунав та дарував усім посмішки! Дякую Вам за ту теплоту і турботу, за той багаж знань, який Ви даєте нашим діткам!

***

вчителям

Дорогі мої колеги – вчителі, прекрасні та милі жінки. Бажаю вам величезного щастя, оберемки квітів і море посмішок. Нехай вас завжди супроводжує добробут та удача в будь-яких справах. Бажаю, щоб робота завжди була в задоволення, щоб приносила відмінний настрій, радість спілкування і, звичайно ж, стабільний матеріальний дохід. З 8 березня!

***

дівчатам – однокласницям

Дорогі мої однокласниці, з 8 Березня! Бажаю Вам бути щирими, дружніми, прекрасними, веселими, життєлюбними, здоровими, відмінного навчання та цікавого дозвілля, вірних друзів та нескінченних успіхів!

Картинки та листівки для вчительки на 8 березня

Щоб звантажити фото безкоштовно – натисніть на нього правою кнопкою миші (на мобільних – клацніть на зображення пальцем і чекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки - фото 390171

Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки - фото 390173

Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки - фото 390172

Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки - фото 390174

Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки - фото 390175

Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки - фото 390176

До теми: Привітання з 8 березня 2020 українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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