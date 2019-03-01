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Привітання з 8 березня мамі: поздоровлення і листівки для мами
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Привітання з 8 березня насамперед треба надіслати мамі. Підготували оригінальні поздоровлення з Міжнародним жіночим днем у віршах, прозі, смс та листівках для мами. Подаруйте найдорожчій гарний настрій!
Привітання на 8 березня – це відмінний спосіб потішити маму в Міжнародний жіночий день. Поздоровте свою матусю зі святом весни красивими словами, а вона віддячить вам щирою усмішкою.
Тут більше: Найкращі привітання з 8 березня українською мовою
Обирайте найкраще вітання для мами на українській мові у віршах, прозі, смс чи листівках!
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Привітання з 8 березня 2019 мамі у віршах
***
–
Вам – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у вас душа прекрасна,
Серце золоте!
***
Мамо!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя –
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою й ніжною!
***
Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти – наша єдина у світі розрада,
Ти – наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови, від нещирого друга.
Хай дарує Господь, як святеє причастя –
Здоров'я і силу, довголіття і щастя.
Щоб змогло все задумане в тебе звершитись...
Заради цього варто було народитись!
З 8 березня, кохана!
***
Мамочко моя, рідна...
Ти моя опора в житті,
Мій приклад, моя нагорода,
Бути завжди з тобою поруч,
Більше нічого не треба!...
Зі святом 8 березня!
***
Я не знаю, мамо мила,
Що тобі і побажати...
Перш за все – щастя, сили,
І здоров'я всім у хаті.
Щоб жили ми всі у згоді,
Як ти завжди нас учила.
Щоб твоя усмішка гарна
Нас, як сонечко, всіх гріла.
***
Ці квіти лише для тебе,
Мамо – найкраща ти в мене!
Тобі я бажаю, по-перше, любові,
Ти щоранку трояндою квітни!
Тобі ще я бажаю весни,
Нехай осяває очі твої!
Будь у цей день найкрасивішою,
Ну а по житті – найщасливішою!
Вітальні вірші від сина
***
Весняний день запах квітами,
8 березня – свято дам.
І я поспішаю тебе привітати,
Ти як весна прекрасна, мам!
Тобі бажаю море щастя,
Твій жіночий шарм на висоті,
Бажаю вічно залишатися
У такій чарівній красі.
***
В цей день чудовий і весняний,
Мамі квітку подарую,
І скажу, що ти прекрасна,
Щиро я тебе люблю.
Я для мами все пороблю,
Лише, мамо, ти скажи,
Адже в тебе нині свято
Ти всміхайся, не тужи!
***
Мамо мила, я вітаю
З цим святом жіночим, весняним.
І здоров'я, і щастя бажаю,
А душі твоєї птахів співів!
Залишайся такою ж красивою
Ще довгі-довгі роки.
Нехай, як хмари, проносяться повз
Всі печалі твої і негаразди!
Постараюся тобі бути опорою,
Щоб ти ніколи не засмучуватися.
Не сумуй за тим, що було вчора,
Бо ти можеш завжди на мене покладатися!
Віршовані поздоровлення від дочки
***
Мила матінко моя!
Так тебе кохаю я!
І тебе в жіноче свято
Поспішаю привітати:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
В мене ти лише одна!
***
Вже попрощалися ми з зимою,
Весна поспішає, несе тепло,
І свято мами дорогої –
8 березня до нас прийшло!
Цвітуть проліски для мами,
Краплі під дахами дзвенять,
Для мами вся земля цвіте садами
І ластівки додому летять.
Спасибі тобі, мамо, за роботу,
За руки ніжні, за турботу,
За те, що завжди, кожну днину
Ти щиро дбаєш про мене, свою дитину!
Дитячі вірші: побажання мамам від дітей
***
У світле та радісне свято жіноче
Матусю свою привітати я хочу.
Вона в мене добра, вона в мене гарна,
У домі ґаздиня вона бездоганна,
І слово підтримки для кожного має,
Та завжди в очах її посмішка сяє.
В цей день я для мами несу у руці
Яскравого сонця тонкі промінці,
І запах зелених, весняних гаїв,
І квіти з далеких, казкових лугів.
Зберу у долоні сріблясту росу
І рідній матусі її віднесу.
Дарую всю землю, ліси і моря!
Ти найкраща у світі! Матуся моя!
***
Знов прийшло жіноче свято,
Знов весна прийшла до нас,
Маму хочу привітати,
В цей ранковий, ранній час!
Я візьму паперу аркуш,
Намалюю всю сім’ю,
І розкажу нашій мамі,
Як матусю я люблю!
Приберу в своїй кімнаті,
Буде красота навкруг,
Ось така я помічниця,
Я у мами ліпший друг!
З Восьмим березня рідненька,
Ти, найкраща мама в світі,
Я пишаюся тобою,
Щохвилини, ні, щомиті!
***
Матуся, рідненька!
Я встала раненько.
Із сонечком ясним
Вітаю прекрасну,
Найкращу у світі
Матусю мою!
***
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!
***
Матусю наша, ми це знаєм:
Багато ангелів є в Божім раю,
Та на землі лише один між нами:
Це наша мама!
За вас ми молимося Богу,
За вас благаєм Пресвятого,
Щоб вам здоров'я, силу дав,
Щоб щастя-радість вам послав,Теплим диханням
Щоб обминало лихо і пригоди злі.
Матуся наша – ангел на землі!
***
Сьогодні, матусю – тобі дякую.
За те, що ти зі мною і за любов твою.
Ти з дитинства ангелом-охоронцем була …
Завжди повна турботи, ніжності, тепла …
Ти допомагала важкий вивчити урок,
І найсмачніший для мене пекла торт.
Ти і зараз зі мною – добра і мила …
Всерозуміюча, дуже терпелива.
Ти даруєш, сонечко, – посмішки, ласку рук,
Ти мій порадник, мій союзник, добрий друг.
І я бажаю з найщирішою любов'ю
Тобі удачі, щастя, радості, здоров'я!
Коротке привітання для бабусі
Бабусю рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!
***
Сходить сонце над снігами,
Тепло вже не за горами,
Восьме березня прийшло,
І вітання принесло!
Скажемо тобі ми слово:
Будь завжди-завжди здорова,
Посміхайся веселіше,
Нема бабусі красивіше!
***
Люба бабусю, тебе я вітаю,
Радості, щастя, здоров'я бажаю!
Хай тобі сонечко світить яскраво,
Квіти буяють і стеляться трави.
Бажаю тобі я сто років прожити,
Нехай тебе люблять онуки і діти.
Нехай тебе старість не квапить, минає
І серце твоє хай нещастя не крає.
Живи ти ще довго на світі оцім –
На радість онукам і дітям своїм.
***
Дорога бабуся, найкраща з жінок,
Ніжна і мудра, добра, проста.
З днем 8 Березня хочу тебе привітати,
Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.
Будь здорова, мила, посміхайся частіше,
З радістю, надією зустрічай свої світанки.
Ти завжди все знаєш про проблеми наші,
Спасибі, люба, за твої поради!
Короткі СМС вітання для мами на 8 березня
***
Тебе, матусю мила,
Я кохаю над життя
І бажаю: будь щаслива,
Наче квітка весняна!
***
Люба наша ненько!
Тобі в цей день ми квіти піднесем,
Ти наше сонце, матусенько рідненька!
Ти – над усе для нас, ти – над усе!
***
Матусю, нехай ця чудова весняна пора
Буде джерелом достатку й добра.
Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,
Ніколи не згасне у твоїх очах!
***
Гордо палають троянди розкішні –
Найкращі з квіток,
Вітаючи щиро та ніжно
Найкращу з жінок!
***
Посміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!
***
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Поруч діти і друзі,
І нема лихоліть...
Дорогенька матуся,
Ще сто років живіть!
***
В цей святковий день весняний,
Тобі, найкраща, незрівняна,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання!
***
Мамо мила, мамо рідна!
Багато є жінок, а мама одна.
У день цей світлий я щастя бажаю,
Хай буде вічно на серці весна!
***
Нехай любов, натхнення, мрії
Завжди в душі твоїй живуть.
Хай щастя серце твоє гріє,
Бо ти і є весна, мабуть.
***
Мамочко, з восьмим березня тебе вітаю
Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю!
Поздоровлення мамі своїми словами
***
8 березня – це свято всіх справжніх жінок! А справжня жінка – це та, яка щодня піклується про своїх близьких, даруючи їм тепло свого серця і безмежну ніжність. Тому я вітаю тебе сьогодні з цим святом тебе, найдорожча в світі матусю!
***
Щастя – це дуже просто! Коли на світі є мама, рідна і турботлива, з якою кожна хвилинка – дорожча за золото! Сьогодні, на 8 березня, я вітаю тебе, найкраща жінко на планеті, і від усього серця бажаю тобі довгих років, любові і усмішок! Я завжди поряд, рідна!
***
Мамочко! Дозволь привітати тебе з 8 березня і побажати тобі лише тепла, віри і надії в світле і добре майбутнє. Я дуже сильно тебе люблю і вірю в те, що в твоєму житті буде вічна весна. Нехай твоя душа завжди радіє кожному новому дню. Ти – найдорожча в моєму житті.
***
Мамо! Вітаю тебе з 8 березня, з жіночим днем! Хочу тобі побажати в цей день весняного тепла, дзвону першої весняної капелі, теплого сонячного світла! Щоб твої очі сяяли добротою, світилися від посмішок, були зігріті любов'ю друзів, рідних і колег! Я тебе дуже люблю!
***
Мамочко, 8 березня – одне з моїх найулюбленіших свят, тому що в цей день першою, кого я вітаю – це ти. У цей день я особливо розумію, що ти жіночна, мудра і … так мені необхідна. Мені подобається тішити тебе і бачити, як радість запалює твої очі. Бажаю, щоб ти завжди була щаслива!
***
Мамусю, вітаю тебе з прекрасним жіночим днем! Бажаю завжди залишатися такою красивою, квітучою, яскравою! Щоб настрій був на висоті, здоров'я в нормі, а енергія лилася через край! Ти мій приклад для наслідування, і я тебе дуже сильно люблю!
***
Моя дорога, ніжна, добра матусю! У цей сонячний весняний день ти, як ніхто інший, гідна найтепліших слів і найкращих в світі побажань! 8 березня – це твій день, тому що ти – найкраща з усіх жінок і я дуже тебе люблю. Зі святом, рідна, хай кожен новий день буде хорошим подарунком!
***
Моя мила матусю, з 8 березня тебе! Будь завжди здорова і щаслива! У цей Міжнародний жіночий день я хочу сказати тобі спасибі: за те, що ти завжди поруч зі мною, за те, що ти з народження перетворюєш цей світ в мою казку, за те, що ти найкраща людина на планеті. Я зроблю все, щоб ти жила довго-довго, і ми разом відзначили ще безліч таких прекрасних весняних днів. Зі святом!
***
Люба мамусю, зі святом весни! Як хочеться, щоб твоє обличчя завжди світилося радісною посмішкою, самопочуття було відмінним, а задумане - здійснювалося. Нехай близькі люди приносять тобі тільки радість і хороші новини. Будь завжди для нас джерелом любові і світла, живи довго-довго, рідна! Я люблю тебе!
Картинки та листівки, щоб привітати маму
Відео побажання на Міжнародний жіночий день
Більше тут: Прикольні привітання з 8 березням
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