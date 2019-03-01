Привітання з 8 березня мамі: поздоровлення і листівки для мами

Привітання з 8 березня насамперед треба надіслати мамі. Підготували оригінальні поздоровлення з Міжнародним жіночим днем у віршах, прозі, смс та листівках для мами. Подаруйте найдорожчій гарний настрій!

Привітання на 8 березня – це відмінний спосіб потішити маму в Міжнародний жіночий день. Поздоровте свою матусю зі святом весни красивими словами, а вона віддячить вам щирою усмішкою.

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Обирайте найкраще вітання для мами на українській мові у віршах, прозі, смс чи листівках!

***

–

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!

***

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою й ніжною!

***

Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя –

Здоров'я і силу, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись...

Заради цього варто було народитись!

З 8 березня, кохана!

***

Мамочко моя, рідна...

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!...

Зі святом 8 березня!

***

Я не знаю, мамо мила,

Що тобі і побажати...

Перш за все – щастя, сили,

І здоров'я всім у хаті.

Щоб жили ми всі у згоді,

Як ти завжди нас учила.

Щоб твоя усмішка гарна

Нас, як сонечко, всіх гріла.

***

Ці квіти лише для тебе,

Мамо – найкраща ти в мене!

Тобі я бажаю, по-перше, любові,

Ти щоранку трояндою квітни!

Тобі ще я бажаю весни,

Нехай осяває очі твої!

Будь у цей день найкрасивішою,

Ну а по житті – найщасливішою!

Вітальні вірші від сина

***

Весняний день запах квітами,

8 березня – свято дам.

І я поспішаю тебе привітати,

Ти як весна прекрасна, мам!

Тобі бажаю море щастя,

Твій жіночий шарм на висоті,

Бажаю вічно залишатися

У такій чарівній красі.

***

В цей день чудовий і весняний,

Мамі квітку подарую,

І скажу, що ти прекрасна,

Щиро я тебе люблю.

Я для мами все пороблю,

Лише, мамо, ти скажи,

Адже в тебе нині свято

Ти всміхайся, не тужи!

***

Мамо мила, я вітаю

З цим святом жіночим, весняним.

І здоров'я, і щастя бажаю,

А душі твоєї птахів співів!

Залишайся такою ж красивою

Ще довгі-довгі роки.

Нехай, як хмари, проносяться повз

Всі печалі твої і негаразди!

Постараюся тобі бути опорою,

Щоб ти ніколи не засмучуватися.

Не сумуй за тим, що було вчора,

Бо ти можеш завжди на мене покладатися!

Віршовані поздоровлення від дочки

***

Мила матінко моя!

Так тебе кохаю я!

І тебе в жіноче свято

Поспішаю привітати:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

В мене ти лише одна!

***

Вже попрощалися ми з зимою,

Весна поспішає, несе тепло,

І свято мами дорогої –

8 березня до нас прийшло!

Цвітуть проліски для мами,

Краплі під дахами дзвенять,

Для мами вся земля цвіте садами

І ластівки додому летять.

Спасибі тобі, мамо, за роботу,

За руки ніжні, за турботу,

За те, що завжди, кожну днину

Ти щиро дбаєш про мене, свою дитину!

Картинка для мами

Дитячі вірші: побажання мамам від дітей

***

У світле та радісне свято жіноче

Матусю свою привітати я хочу.

Вона в мене добра, вона в мене гарна,

У домі ґаздиня вона бездоганна,

І слово підтримки для кожного має,

Та завжди в очах її посмішка сяє.

В цей день я для мами несу у руці

Яскравого сонця тонкі промінці,

І запах зелених, весняних гаїв,

І квіти з далеких, казкових лугів.

Зберу у долоні сріблясту росу

І рідній матусі її віднесу.

Дарую всю землю, ліси і моря!

Ти найкраща у світі! Матуся моя!

***

Знов прийшло жіноче свято,

Знов весна прийшла до нас,

Маму хочу привітати,

В цей ранковий, ранній час!

Я візьму паперу аркуш,

Намалюю всю сім’ю,

І розкажу нашій мамі,

Як матусю я люблю!

Приберу в своїй кімнаті,

Буде красота навкруг,

Ось така я помічниця,

Я у мами ліпший друг!

З Восьмим березня рідненька,

Ти, найкраща мама в світі,

Я пишаюся тобою,

Щохвилини, ні, щомиті!

***

Матуся, рідненька!

Я встала раненько.

Із сонечком ясним

Вітаю прекрасну,

Найкращу у світі

Матусю мою!

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

***

Матусю наша, ми це знаєм:

Багато ангелів є в Божім раю,

Та на землі лише один між нами:

Це наша мама!

За вас ми молимося Богу,

За вас благаєм Пресвятого,

Щоб вам здоров'я, силу дав,

Щоб щастя-радість вам послав,Теплим диханням

Щоб обминало лихо і пригоди злі.

Матуся наша – ангел на землі!

***

Сьогодні, матусю – тобі дякую.

За те, що ти зі мною і за любов твою.

Ти з дитинства ангелом-охоронцем була …

Завжди повна турботи, ніжності, тепла …

Ти допомагала важкий вивчити урок,

І найсмачніший для мене пекла торт.

Ти і зараз зі мною – добра і мила …

Всерозуміюча, дуже терпелива.

Ти даруєш, сонечко, – посмішки, ласку рук,

Ти мій порадник, мій союзник, добрий друг.

І я бажаю з найщирішою любов'ю

Тобі удачі, щастя, радості, здоров'я!

Коротке привітання для бабусі

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

***

Сходить сонце над снігами,

Тепло вже не за горами,

Восьме березня прийшло,

І вітання принесло!

Скажемо тобі ми слово:

Будь завжди-завжди здорова,

Посміхайся веселіше,

Нема бабусі красивіше!

***

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім –

На радість онукам і дітям своїм.

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,

Ніжна і мудра, добра, проста.

З днем 8 Березня хочу тебе привітати,

Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,

З радістю, надією зустрічай свої світанки.

Ти завжди все знаєш про проблеми наші,

Спасибі, люба, за твої поради!

Фото з побажаннями мамі або бабусі

***

Тебе, матусю мила,

Я кохаю над життя

І бажаю: будь щаслива,

Наче квітка весняна!

***

Люба наша ненько!

Тобі в цей день ми квіти піднесем,

Ти наше сонце, матусенько рідненька!

Ти – над усе для нас, ти – над усе!

***

Матусю, нехай ця чудова весняна пора

Буде джерелом достатку й добра.

Хай ясний промінчик, мов сонячний птах,

Ніколи не згасне у твоїх очах!

***

Гордо палають троянди розкішні –

Найкращі з квіток,

Вітаючи щиро та ніжно

Найкращу з жінок!

***

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

***

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Поруч діти і друзі,

І нема лихоліть...

Дорогенька матуся,

Ще сто років живіть!

***

В цей святковий день весняний,

Тобі, найкраща, незрівняна,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання!

***

Мамо мила, мамо рідна!

Багато є жінок, а мама одна.

У день цей світлий я щастя бажаю,

Хай буде вічно на серці весна!

***

Нехай любов, натхнення, мрії

Завжди в душі твоїй живуть.

Хай щастя серце твоє гріє,

Бо ти і є весна, мабуть.

***

Мамочко, з восьмим березня тебе вітаю

Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю!

Весняна відкритка мамусі

***

8 березня – це свято всіх справжніх жінок! А справжня жінка – це та, яка щодня піклується про своїх близьких, даруючи їм тепло свого серця і безмежну ніжність. Тому я вітаю тебе сьогодні з цим святом тебе, найдорожча в світі матусю!

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Щастя – це дуже просто! Коли на світі є мама, рідна і турботлива, з якою кожна хвилинка – дорожча за золото! Сьогодні, на 8 березня, я вітаю тебе, найкраща жінко на планеті, і від усього серця бажаю тобі довгих років, любові і усмішок! Я завжди поряд, рідна!

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Мамочко! Дозволь привітати тебе з 8 березня і побажати тобі лише тепла, віри і надії в світле і добре майбутнє. Я дуже сильно тебе люблю і вірю в те, що в твоєму житті буде вічна весна. Нехай твоя душа завжди радіє кожному новому дню. Ти – найдорожча в моєму житті.

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Мамо! Вітаю тебе з 8 березня, з жіночим днем! Хочу тобі побажати в цей день весняного тепла, дзвону першої весняної капелі, теплого сонячного світла! Щоб твої очі сяяли добротою, світилися від посмішок, були зігріті любов'ю друзів, рідних і колег! Я тебе дуже люблю!

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Мамочко, 8 березня – одне з моїх найулюбленіших свят, тому що в цей день першою, кого я вітаю – це ти. У цей день я особливо розумію, що ти жіночна, мудра і … так мені необхідна. Мені подобається тішити тебе і бачити, як радість запалює твої очі. Бажаю, щоб ти завжди була щаслива!

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Мамусю, вітаю тебе з прекрасним жіночим днем! Бажаю завжди залишатися такою красивою, квітучою, яскравою! Щоб настрій був на висоті, здоров'я в нормі, а енергія лилася через край! Ти мій приклад для наслідування, і я тебе дуже сильно люблю!

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Моя дорога, ніжна, добра матусю! У цей сонячний весняний день ти, як ніхто інший, гідна найтепліших слів і найкращих в світі побажань! 8 березня – це твій день, тому що ти – найкраща з усіх жінок і я дуже тебе люблю. Зі святом, рідна, хай кожен новий день буде хорошим подарунком!

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Моя мила матусю, з 8 березня тебе! Будь завжди здорова і щаслива! У цей Міжнародний жіночий день я хочу сказати тобі спасибі: за те, що ти завжди поруч зі мною, за те, що ти з народження перетворюєш цей світ в мою казку, за те, що ти найкраща людина на планеті. Я зроблю все, щоб ти жила довго-довго, і ми разом відзначили ще безліч таких прекрасних весняних днів. Зі святом!

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Люба мамусю, зі святом весни! Як хочеться, щоб твоє обличчя завжди світилося радісною посмішкою, самопочуття було відмінним, а задумане - здійснювалося. Нехай близькі люди приносять тобі тільки радість і хороші новини. Будь завжди для нас джерелом любові і світла, живи довго-довго, рідна! Я люблю тебе!

Картинка для мами у свято 8 березня

Відкритка мамі у 8 березня

Листівка з 8 березням

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