Привітання з 8 березня подрузі: смс, вірші, проза, прикольні картинки

Привітання з 8 березня стануть у нагоді, щоб підняти настрій подругам у це сонячне та квіткове свято. Зібрали оригінальні поздоровлення з Міжнародним жіночим днем у віршах, прозі, смс та листівках для подруги. Потіште близьких гарними привітаннями!

Привітання на 8 березня – це гарна нагода потішити подруг в Міжнародний жіночий день. Поздоровте свою подружок і колежанок зі святом весни красивими словами, які точно подарують гарний настрій.

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Обирайте найкраще вітання для подруг на українській мові у віршах, прозі, смс чи у прикольних листівках!

Чуттєва поезія для подруг

***

З 8 Березня вітаю,

Сил бажаю і краси.

Титул свій жіночий славний

З гордістю завжди неси.

Ніжність, мудрість і кохання

Не покинуть хай тебе,

Хай в відносинах, роботі

Неодмінно лиш везе.

*Буде все хай так, як треба:

Дім, достаток і сім’я.

Гармонійності бажаю

В день такий чудовий я.

З Восьмим березня вітаю,

Щирих посмішок бажаю,

Тепла, гармонії в усьому,

Тривог не знати, болю й втоми.

Кохання й дружба, рідні люди

Нехай з тобою поруч будуть.

Життя сюрпризи хай дарує,

Щодня вітає і дивує!

***

Бажаю в жіноче свято,

Щоб було удачі багато,

Квітів великі букети,

Та подарунків пакети,

Класних парфумів, помад,

Щирих зізнань зорепад,

Щастя та сонячних мрій,

Кохання, добра та надій!

***

Зі святом весіннім

Найкращі вітання!

Здійсняться хай всі

Потаємні бажання!

Хай сонце освітить

Обличчя привітні.

Хай радісно буде

І в грудні, і в квітні!

***

Тебе я вітаю,

Подруга люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай краще трапиться,

Мрія здійсниться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

Кумедна поезія для жінок від жінок: таке побажати могли лише вони

***

Колисковою дитинства,

Щастям світлим материнським,

Щирістю у кожнім слові

Серця повного любові!

Що жінці потрібно для повного щастя,

Навряд чи мужчинам збагнути це вдасться,

Та все ж, щоб життя вам здавалося раєм,

Сьогодні від щирого серця бажаємо:

Здобутків у праці! Погоди ясної!

Здоров’я міцного й любові палкої!

Дітей дуже чемних і завжди слухняних,

Щоб в школі не мали оцінок поганих.

Свекрух, щоб жили якомога подалі,

А дім обминали всі біди й печалі.

І щоб чоловік не хропів цілу нічку,

Роботу робив, цілував ніжно в щічку.

Обідів у ліжко! І вражень полярних!

І цих…ну…, що звуться на “м”, – регулярних!

Кохання палючого, як в серіалі,

Не менш як п’ять фільмів – на кожнім каналі!

Сусідів – і знизу, і зверху – безшумних,

Романів курортних і вчинків бездумних!

Колготок – із лайкри! Ні дня – без обнови!

Щоб був у вас спонсор з грішми і впливовий!

На книжці – побільше грошових заощаджень!

Для чоловіків – дуже довгих відряджень,

Бо користі в хаті з них й так небагато,

То краще їх бачити лише на свято

Відпусток щороку на Чорному морі,

Тістечок смачненьких – без зайвих калорій.

Щоб завжди стрункими й бадьорими були

І про целюліт ви ніколи не чули.

Аби, як модельки, ви мали фігури

І вас залюбки малювали з натури.

Духів – від Діора! Вбрання – від Версаче!

Машин – іномарок, щоб везли на дачі.

Коханців – жагучих, в любові – зразкових,

Щоб був після них завжди настрій святковий!...

Ну, мабуть, пора вже підводити риску,

Ще зичимо всім вам нормального тиску,

Щоб сонечко ясно світило із неба!

Ну що ще для повного щастя вам треба?

Якщо щось забули, ви нам вибачайте

І подумки самі до всього додайте.

(фрагмент)

***

Хай восьме Березня несе нам втіху

Коханців й щирих почуттів

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів

Хай пестять і кохають нас чоловіки

Бо того варті МИ

Розкішні, хижі, й лагідні жінки!

***

Подруженька рідна ти моя,

Ми довго дуже довго з тобою разом.

Сьогодні хочу привітати я тебе

З восьмим березня, лише від серця.

Бажаю я тобі шанувальників табун,

І щоб всі на білих конях.

Один з них був великий князь-чаклун,

І щоб жив він у чарівних краях.

Щоб всі бажання твої виконував,

Віллу на море він швидко створив.

І щоб був у тебе власний шафа:

З одягом від Гуччі і там же жираф.

Щоб також в шафі жила тигриця,

Вся фауна і з діточками вовчиця.

По п'ятах щоб ходив найпрекрасніший граф

І щоб завжди і в усьому він мав рацію.

Щоб перукар-ангел літав над тобою,

З зачіскою біда, поправив часом.

І щоб мене з собою ти забрала,

А краще, щоб це ж мені побажала.

Ми з тобою подруги назавжди,

Це дуже для нас з тобою свято.

Всі виповниться тут тільки для тебе,

Казка може стати реальністю.

***

8 Березня - день улюблених жінок,

Нехай для тебе він триває цілий рік,

Ти не поспішай підставити свої плечі -

Нехай той, хто поруч, вантаж турбот несе.

Нехай він тебе оберігає від бід,

Нехай для тебе зірку з небес зірве,

Нехай шубки і колечка купує,

І ніколи наліво не зверне!

***

Моя подруга, ти одна

Пройшло зі мною вогонь і воду,

І ти щасливою стати повинна,

Не втративши свою свободу.

Нехай принц на білому на коні -

А немає коня - так на Феррарі,

Подкатить щиро до тебе,

І відвезе в золоті далі!

***

Тебе я вітаю,

Подруга люба,

І в жіночий день бажаю,

Нехай просто пощастить!

Нехай краще трапиться,

Мрія здійсниться!

І все, що ти бажаєш,

Нехай скоріше прийде!

Привітання для любих матусь від дітей

***

Все, про що мріється в снах кольорових,

Все найдобріше і світле усе –

Вітер весняний на крилах любові

8 Березня хай принесе!

***

Хай навкруги цвіте бузок

Та небо буде ясним.

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

***

З днем казковим,

З днем чарівним!

З днем жіночим,

Чистим, дивним!

Стільки слів

Немає в мові,

Щоб сказати:

"Ви — чудові!"

***

Бажаю в жіноче свято,

Щоб було удачі багато,

Квітів великі букети,

Та подарунків пакети,

Класних парфумів, помад,

Щирих зізнань зорепад,

Щастя та сонячних мрій,

Кохання, добра та надій!

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

Бажаю щоб завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання

І хай у цей весняний час

Здійсняться мрії і бажання.

***

У день 8 березня я поспішаю привітати тебе, моя подружка. Рідна, я не хочу бажати тобі прекрасного принца на білому коні - ми давно вже виросли і знаємо, що він існує лише в дитячих казках. Бажаю тобі зустріти на своєму шляху доброго, надійного і, головне, вірної людини.

***

Моя дорога подруга! Ми з тобою і сварилися, і мирилися, але в підсумку наша міцна дружба перемогла всі негаразди. Сьогодні я хочу привітати тебе з 8 березня і побажати ніколи не сумувати, йти по життю сміливо. Нехай твоя душа цвіте, як весняні духмяні квіти! Нехай наша дружба міцніє з кожним днем.

***

8 березня - Міжнародний жіночий день. В цей день всі люди вітають своїх улюблених жінок. Подружка моя, я щаслива привітати тебе з цим днем. Хочу, щоб ти назавжди забула про все погане, що було у твоєму житті. Будь завжди веселою, красивою, ніжною і коханої.

***

З 8 березня тебе, моя подруга! Нехай в цей день на землю прийде весна. Нехай вона порадує нас своїм ласкавим сонечком і на небі знову з'являться птахи. Нехай все живе, розквітає і радує нас. Хороша моя, я бажаю, щоб цей день приніс вам тільки радість та щастя. Хочу, щоб твоє життя нагадувала тобі маленький шматочок раю.

***

Років сто ми з тобою обов'язково перестанемо за собою стежити, подаруємо один одному темні сукні, окуляри, боти і так будемо ходити. Але якщо дожили до ста, тим більш дорогу експериментів! Вічної молодості!

***

Дорога подруга! У цей жіноче свято, в свято весни, хочу побажати, щоб у душі у тебе завжди була весна, а навколо тебе все цвіло! Щоб чоловіки були біля твоїх ніг, дарували квіти кожен день, а не тільки сьогодні! Щоб у твоїй душі панувала гармонія і ніякі життєві негаразди не вибивали з колії! З 8 Березня, з нашим святом :)

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Зі святом! Обіцяю зробити все, щоб ти не загорталася у теплу. Дарую тобі квіти садів і квітників. Таю від твого погляду і сохну на очах у всіх. Я завжди буду з тобою. Твоя весна.

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Дорога подружка! Нехай цей весняний свято принесе у твою хату гори радості, добра і любові, які ніколи не закінчаться і будуть дарувати тобі щастя кожен день!

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Хочу привітати тебе з Міжнародним жіночим днем і побажати хоча б в цей день уникати міжнародних скандалів, локальних конфліктів і все, що може зіпсувати твоє свято!

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