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8 березня Серіал Школа

Прикольні привітання з 8 березня: смішні вітання і відео з гумором

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З 8 березням! - фото 1
З 8 березням!

Жартівливі привітання з 8 березня – це чудовий спосіб підняти настрій мамі, коханій чи подрузі в Міжнародний день жінок. Надішліть ці прикольні поздоровлення і смішні відео винуватицям свята, а вони віддячать своєю усмішкою!

На 8 березня часом справді бракує слів, щоб висловити всю свою любов та вдячність рідним жінкам. У такому випадку вам стануть у пригоді прикольні привітання з 8 березня та жартівливі ролики, які потішать вашу маму, бабусю, дружину чи кохану дівчину, а також подругу, сестру чи колегу.

Тут більше: Привітання з 8 березня для коханих жінок українською

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте вітань на українській мові:

Прикольні привітання з 8 березня 2019 у віршах

***

Я вітаю з Днем мімози,
З Днем, коли ще є морози,
З Днем, коли всі дами п'яні,
Сексуальні і рум'яні.
З днем, коли купують квіти
Всі чоловіки на світі.
З 8 березня тебе,
Як це свято всіх гребе!

***

Ось була би моя воля –
Свято б влітку відзначав!
Я нарвав би квітів в полі
І дівчатам всім роздав.
А у березні троянди
На базарі дорогі,
Краще не куплю нічого
І поїду в Дубаї.
Тож, дівчата, я вітаю,
З 8 Березня всіх вас,
І сьогодні вам бажаю,
Море золота й прикрас!

***

День жіночий – класне свято,
Губляться чоловіки:
Де? Який букет обрати?
Чи вдовольняться жінки?
Вам бажаю я кохання,
Кожен день і кожен рік,
Пристрасного вам зітхання
І солодких вам утіх.

***

Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця
Не тільки у свято - щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров'я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!

***

Березень вітає нас
Дивним, світлим святом.
Побажаю вам, панянко,
Щастя я багато.
Квітів, море подарунків,
Розуміння, компліментів,
Буде більше хай в житті
Радісних моментів.

***

З 8 березня, жінки,
Щиро вас вітаємо,
Та гарячої любові
Море вам бажаємо,
Красоти на сто років,
Та скарбів цікавих,
Мудрих вам чоловіків,
Щедрих та ласкавих!

***

В Міжнародний день жіночий
Привітання я вам шлю.
Бо без вас, прекрасна пані,
Рівень щастя – на нулю.
Збудуться нехай всі мрії,
Носять вас лиш на руках.
Адже жінка ви чарівна,
Дивишся і просто – ах!

***

З 8 березня вітаю,
Квіточок тобі бажаю,
Подаруночків приємних,
Здійснення бажань таємних,
Подорожей кругосвітних,
Друзів, подружок привітних,
Настрою чудового,
Щастячка казкового!

***

Хай восьме березня несе нам втіху
Коханців й щирих почуттів
Щоб ми не знали від любові лиха
І за собою спалених мостів
Хай пестять і кохають нас чоловіки
Бо того варті МИ –
Розкішні, хижі, й лагідні жінки!

***

Вітаю тебе зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров'я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток-
На фінансовий порядок!
На підтримку і повагу,
На рішучість і відвагу,
На тепло і розуміння,
На удачу і везіння.
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом-на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
Зичим успіхів, визнання
І великого КОХАННЯ!

Жартівливі СМС вітання на 8 березня

***

Навряд чи сьогодні мене хтось впізнає:
О шостій я встану і швидко вдягнусь.
Я квіти, кохана, тобі назбираю!
Не знаю, о котрій тепер повернусь...

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п'яніють без вина.
Нехай не гасне полум'я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Чарівна і незрівнянна,
Королева, леді, панна,
Із прекрасним днем жіночим!
Нехай сяють твої очі!

***

Усміхнися! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині твій весняний день,
Сонця, квітів і пісень!

***

За нас, жінок шаленої краси,
Щоб ми завжди такими зоставались...
Хай заздрять ті, кому ми не дістались,
Хай здохнуть ті, хто нас не захотів.

***

Все для вас: і любов, і жага,
Ви ж для нас крижані королеви.
Хай чарує прийдешня весна,
Поруч будуть справжнісінькі леви!

***

З 8 березня вітаю,
Леді незрівняну.
Хай візьме у свій полон
Пристрасть полум'яна!

***

З чарівним жіночим святом,
Королеви і принцеси!
В будь-якому віці мати
Не земну красу – небесну!

***

Хай збуваються бажання і надії,
Хай приїде принц на білому коні,
Хай реальністю сміливі стануть мрії
Й сни чудові, що наснилися тобі!

***

З 8 Березня, красуне,
Німфо і богине.
Хай чарівність і харизма
З часом не покинуть!

***

У цьому SMS – мільйон поцілунків,
По 209 поцілунків на хвилину.
Рівно за 10 годин поцілунки скінчаться.
Для поповнення поцілунків телефонуй на мій номер!

Смішні поздоровлення на свято у прозі

***

Привіт! Я смс, якому доручено привітати тебе з 8 Березня і передати необмежену кількість найніжніших поцілунків!

***

Щоб руки боліли, тільки від квітів
Губи – від поцілунків,
А тіло – від кохання!

***

Вітаю тебе з офіційним днем жіночої ліні! Сьогодні тобі дозволено тільки отримувати подарунки і привітання, робити манікюр, розслаблятися з пляшкою шампанського і командувати чоловіками. А ще бажаю тобі зустріти чоловіка, з яким можна розтягнути цей день на весь рік!

***

З 8 березня! Ти — дивовижна жінка і я тобі бажаю смачної їжі, гідних кавалерів, гарного одягу, чудової погоди, щирої радості, веселих свят, успішної діяльності, щасливого сяйва в очах, бездоганної репутації, унікального стилю, досконалої вдачі, великої любові та цікавих пригод. Нехай усі від тебе будуть у захваті, а на кожному кроці тебе чекає мала чи велика перемога!

***

Вітаю з Міжнародним жіночим днем. Нехай все життя буде одним суцільним 8 березня з великими букетами квітів, іскристим шампанським і ароматом дорогих парфумів. Бажаю бути хазяйновитою Попелюшкою, премудрою красунею і пристрасною жінкою-кішкою одночасно!

***

Вітаю з 8 березня і хочу побажати, щоб стрілки на очах завжди виходили ідеальними, щоб туш не зміг зіпсувати жоден чоловік, щоб помада постійно зникала в процесі солодких і пристрасних поцілунків, а в гардеробі було багато святкових нарядів!

***

У цей день бажаю тобі, щоб дзеркало відображало лише красу і стрункість, гаманець і шафа завжди були повними, щоб відчувався брак помади в зв'язку з великою кількістю солодких поцілунків, а труднощі в житті були пов'язані тільки з вибором підходящої сумочки до сукні!

***

Вітаю з 8 березня і бажаю, щоб щоранку тебе чекала ароматна кава, щоб кожен день дарував незабутні пригоди на твою апетитну попу, щоб кожен вечір сяяв романтикою з шампанським і полуничкою, щоб кожна ніч сповнена була пристрасті і любові. Залишайся прекрасною богинею і чарівною німфою!

Веселі картинки жінкам

Смішна листівка - фото 311829
Смішна листівка / listivki
Відкритка в Міжнародний день жінок - фото 311830
Відкритка в Міжнародний день жінок / listivki
Картинка з побажаннями жінці - фото 311831
Картинка з побажаннями жінці / listivki

Кумедні відео з гумором

Обирайте відеопривітання українською мовою до душі – та надсилайте оригінальні ролики жінкам у день їхнього свята.

Оригінальні привітання на 8 березня у відео:

І ще: Вірші на 8 березня для мами, бабусі, дівчини, вчительки

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