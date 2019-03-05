Прикольні привітання з 8 березня: смішні вітання і відео з гумором

Жартівливі привітання з 8 березня – це чудовий спосіб підняти настрій мамі, коханій чи подрузі в Міжнародний день жінок. Надішліть ці прикольні поздоровлення і смішні відео винуватицям свята, а вони віддячать своєю усмішкою!

На 8 березня часом справді бракує слів, щоб висловити всю свою любов та вдячність рідним жінкам. У такому випадку вам стануть у пригоді прикольні привітання з 8 березня та жартівливі ролики, які потішать вашу маму, бабусю, дружину чи кохану дівчину, а також подругу, сестру чи колегу.

Тут більше: Привітання з 8 березня для коханих жінок українською

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***

Я вітаю з Днем мімози,

З Днем, коли ще є морози,

З Днем, коли всі дами п'яні,

Сексуальні і рум'яні.

З днем, коли купують квіти

Всі чоловіки на світі.

З 8 березня тебе,

Як це свято всіх гребе!

***

Ось була би моя воля –

Свято б влітку відзначав!

Я нарвав би квітів в полі

І дівчатам всім роздав.

А у березні троянди

На базарі дорогі,

Краще не куплю нічого

І поїду в Дубаї.

Тож, дівчата, я вітаю,

З 8 Березня всіх вас,

І сьогодні вам бажаю,

Море золота й прикрас!

***

День жіночий – класне свято,

Губляться чоловіки:

Де? Який букет обрати?

Чи вдовольняться жінки?

Вам бажаю я кохання,

Кожен день і кожен рік,

Пристрасного вам зітхання

І солодких вам утіх.

***

Шановні колеги жіночої статі!

Бувайте здорові, бувайте багаті!

Мужчини несуть вам і квіти, й серця

Не тільки у свято - щодня, без кінця.

Вам щиро бажаєм здоров'я міцного,

Надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи вас у житті не минають

І усмішки в ваших очах розквітають!

***

Березень вітає нас

Дивним, світлим святом.

Побажаю вам, панянко,

Щастя я багато.

Квітів, море подарунків,

Розуміння, компліментів,

Буде більше хай в житті

Радісних моментів.

***

З 8 березня, жінки,

Щиро вас вітаємо,

Та гарячої любові

Море вам бажаємо,

Красоти на сто років,

Та скарбів цікавих,

Мудрих вам чоловіків,

Щедрих та ласкавих!

***

В Міжнародний день жіночий

Привітання я вам шлю.

Бо без вас, прекрасна пані,

Рівень щастя – на нулю.

Збудуться нехай всі мрії,

Носять вас лиш на руках.

Адже жінка ви чарівна,

Дивишся і просто – ах!

***

З 8 березня вітаю,

Квіточок тобі бажаю,

Подаруночків приємних,

Здійснення бажань таємних,

Подорожей кругосвітних,

Друзів, подружок привітних,

Настрою чудового,

Щастячка казкового!

***

Хай восьме березня несе нам втіху

Коханців й щирих почуттів

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів

Хай пестять і кохають нас чоловіки

Бо того варті МИ –

Розкішні, хижі, й лагідні жінки!

***

Вітаю тебе зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток-

На фінансовий порядок!

На підтримку і повагу,

На рішучість і відвагу,

На тепло і розуміння,

На удачу і везіння.

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом-на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Зичим успіхів, визнання

І великого КОХАННЯ!

***

Навряд чи сьогодні мене хтось впізнає:

О шостій я встану і швидко вдягнусь.

Я квіти, кохана, тобі назбираю!

Не знаю, о котрій тепер повернусь...

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п'яніють без вина.

Нехай не гасне полум'я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Чарівна і незрівнянна,

Королева, леді, панна,

Із прекрасним днем жіночим!

Нехай сяють твої очі!

***

Усміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

***

За нас, жінок шаленої краси,

Щоб ми завжди такими зоставались...

Хай заздрять ті, кому ми не дістались,

Хай здохнуть ті, хто нас не захотів.

***

Все для вас: і любов, і жага,

Ви ж для нас крижані королеви.

Хай чарує прийдешня весна,

Поруч будуть справжнісінькі леви!

***

З 8 березня вітаю,

Леді незрівняну.

Хай візьме у свій полон

Пристрасть полум'яна!

***

З чарівним жіночим святом,

Королеви і принцеси!

В будь-якому віці мати

Не земну красу – небесну!

***

Хай збуваються бажання і надії,

Хай приїде принц на білому коні,

Хай реальністю сміливі стануть мрії

Й сни чудові, що наснилися тобі!

***

З 8 Березня, красуне,

Німфо і богине.

Хай чарівність і харизма

З часом не покинуть!

***

У цьому SMS – мільйон поцілунків,

По 209 поцілунків на хвилину.

Рівно за 10 годин поцілунки скінчаться.

Для поповнення поцілунків телефонуй на мій номер!

***

Привіт! Я смс, якому доручено привітати тебе з 8 Березня і передати необмежену кількість найніжніших поцілунків!

***

Щоб руки боліли, тільки від квітів

Губи – від поцілунків,

А тіло – від кохання!

***

Вітаю тебе з офіційним днем жіночої ліні! Сьогодні тобі дозволено тільки отримувати подарунки і привітання, робити манікюр, розслаблятися з пляшкою шампанського і командувати чоловіками. А ще бажаю тобі зустріти чоловіка, з яким можна розтягнути цей день на весь рік!

***

З 8 березня! Ти — дивовижна жінка і я тобі бажаю смачної їжі, гідних кавалерів, гарного одягу, чудової погоди, щирої радості, веселих свят, успішної діяльності, щасливого сяйва в очах, бездоганної репутації, унікального стилю, досконалої вдачі, великої любові та цікавих пригод. Нехай усі від тебе будуть у захваті, а на кожному кроці тебе чекає мала чи велика перемога!

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Вітаю з Міжнародним жіночим днем. Нехай все життя буде одним суцільним 8 березня з великими букетами квітів, іскристим шампанським і ароматом дорогих парфумів. Бажаю бути хазяйновитою Попелюшкою, премудрою красунею і пристрасною жінкою-кішкою одночасно!

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Вітаю з 8 березня і хочу побажати, щоб стрілки на очах завжди виходили ідеальними, щоб туш не зміг зіпсувати жоден чоловік, щоб помада постійно зникала в процесі солодких і пристрасних поцілунків, а в гардеробі було багато святкових нарядів!

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У цей день бажаю тобі, щоб дзеркало відображало лише красу і стрункість, гаманець і шафа завжди були повними, щоб відчувався брак помади в зв'язку з великою кількістю солодких поцілунків, а труднощі в житті були пов'язані тільки з вибором підходящої сумочки до сукні!

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Вітаю з 8 березня і бажаю, щоб щоранку тебе чекала ароматна кава, щоб кожен день дарував незабутні пригоди на твою апетитну попу, щоб кожен вечір сяяв романтикою з шампанським і полуничкою, щоб кожна ніч сповнена була пристрасті і любові. Залишайся прекрасною богинею і чарівною німфою!

Смішна листівка / listivki

Відкритка в Міжнародний день жінок / listivki

Картинка з побажаннями жінці / listivki

Обирайте відеопривітання українською мовою до душі – та надсилайте оригінальні ролики жінкам у день їхнього свята.

Оригінальні привітання на 8 березня у відео:

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