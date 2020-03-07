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Привітання з 8 березня колегам: побажання керівнику та начальниці
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Надішліть привітання з 8 березня своїм співробітницям. Підготували для вас оригінальні поздоровлення з Міжнародним жіночим днем 2020 у віршах, прозі, смс та листівках для колег. Подаруйте їм кілька теплих вітальних слів!
8 березня у 2020 році припадає на неділю, тож не забудьте поздоровити ваших колег та керівників, які заслуговують на теплі слова. Надішліть їм щирі побажання зі святом!
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Привітання з 8 березня колегам у віршах
***
Колего моя люба, я тебе вітаю!
З найщирішими бажаннями до тебе завітаю.
Будь розумна і здорова, а ще кохана,
Пам'ятай, що ти у нас незрівнянна!
Нехай твій настрій буде на висоті,
Радості, успіхів та щастя у житті!
***
З Міжнародним днем жіночим
Вас вітаємо охоче,
Будьте лагідні, тендітні,
Щирі, добрі та привітні,
Роботящі та успішні,
З добрим гумором, розкішні,
У роботі все встигайте,
Та чимбільше заробляйте,
Задоволень вам та сміху,
Цілоденного успіху,
Хай цвіте ваша краса,
Та ніколи не згаса!
***
Спасибі, що завжди в роботі
Ти мені готова допомагати!
У 8 березня будь в пошані!
Хочу удачі побажати!
Бажаю, щоб твоя кар'єра
Тебе завжди вперед вела.
Щоб впевнено і сміливо
Завжди ти до своїх цілей йшла!
***
Бажаю вам, щоб всі мрії
Легко збувалися!
Бажаю вічної краси,
Щоб ви кращими залишалися!
Нехай чекає в кар'єрі підвищення,
Дівчата, кожну з вас!
Цінуйте кожну мить,
Адже є тільки "тут" і "зараз"!
***
З 8 Березня, з днем прекрасним,
Вітаємо, дами, вас!
Нехай кожна мить ваша буде класна,
І навіть краще, ніж зараз.
Бажаємо вам на кожен день
Один великий шматочок щастя,
Нехай бродить з вами, немов тінь,
І збереже вас від нещастя.
СМС вітання для співробітниць на 8 березня
***
У кар'єрі – зростання, більше грошей,
Щоб були зайвими вони,
Частіше відпусток і премій,
І нехай горять в очах вогні!
***
Чоловіча половина колективу
Вас вітає зі святом весни.
Колеги, ви чарівні та красиві,
Ніжні, прекрасні, наче квіточки!
***
З 8 Березня вітаю,
Вас, колеги дорогі!
Ви всі профі в своїй справі
І дівчата світові!
***
Співробітниці милі наші,
Для нас ви найкращі!
Ми вас з жіночим днем вітаємо,
Успіхів у всіх справах бажаємо.
***
З 8 березня! Натхнення та ентузіазм нехай завжди допомагають в роботі. Нехай в житті буде все найкраще, і удача супроводжує вас! Оберемок ідей для вас у цей день!
Поздоровлення колегам своїми словами
***
Шановні жінки – колеги! Ми, чоловіча половина колективу, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем. Хочемо вам зізнатися, що без вашої уваги, праці та турботи, наше підприємство не було б тим, чим є зараз. Бажаємо вам більше радісних днів, любові рідних і близьких вам людей, щастя і здоров'я на довгі роки!
***
Шановні колеги! 8 березня – це день, який нагадує кожному з нас, наскільки важливі жінки з першої й до останньої миті нашого життя, з їх помірністю, материнською любов'ю і мудрістю. Дякую вам всім за наповнення цього світу світлом і радістю. Завжди залишайтеся такими ж наполегливими та сміливими, ніжними та щирими. Ви приклад для наслідування всім сильним чоловікам, чия рішучість тане під променистим світлом ваших очей. З найщирішою любов'ю до вас, вітаю!
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З 8 Березня, дорогі мої, милі колеги! Бажаю вам бути щиро улюбленими та завжди красивими, по-справжньому щасливими та по-своєму унікальними, безумовно розумними та злегка темпераментними, трохи перекірливими та невтомними, твердо цілеспрямованими та максимум успішними. Здоров'я вам, колеги, достатку і чудес в житті!
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Шановні колеги! Будьте здорові, будьте багаті! Мужчини несуть вам квіти й серця – не тільки у свято – щодня, без перерви та кінця. Бажаємо вам щиро здоров'я міцного, надії на краще й підтримки від Бога. Хай успіхи вас у житті не минають і усмішки в ваших очах розквітають!
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Прийміть найщиріші вітання з жіночим днем 8 Березня і дозвольте від імені колективу всієї нашої компанії побажати Вам успіхів у праці та щастя в особистому житті. Нехай добробут стане Вашим постійним супутником, життєва дорога буде рівною, а Ваші супутники добрими та щирими друзями!
Картинки та листівки для колеги на 8 березня
Щоб звантажити фото безкоштовно – натисніть на нього правою кнопкою миші (на мобільних – клацніть на зображення пальцем і чекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!
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