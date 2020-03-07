Привітання з 8 березня колегам: побажання керівнику та начальниці

Надішліть привітання з 8 березня своїм співробітницям. Підготували для вас оригінальні поздоровлення з Міжнародним жіночим днем 2020 у віршах, прозі, смс та листівках для колег. Подаруйте їм кілька теплих вітальних слів!

8 березня у 2020 році припадає на неділю, тож не забудьте поздоровити ваших колег та керівників, які заслуговують на теплі слова. Надішліть їм щирі побажання зі святом!

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Колего моя люба, я тебе вітаю!

З найщирішими бажаннями до тебе завітаю.

Будь розумна і здорова, а ще кохана,

Пам'ятай, що ти у нас незрівнянна!

Нехай твій настрій буде на висоті,

Радості, успіхів та щастя у житті!

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З Міжнародним днем жіночим

Вас вітаємо охоче,

Будьте лагідні, тендітні,

Щирі, добрі та привітні,

Роботящі та успішні,

З добрим гумором, розкішні,

У роботі все встигайте,

Та чимбільше заробляйте,

Задоволень вам та сміху,

Цілоденного успіху,

Хай цвіте ваша краса,

Та ніколи не згаса!

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Спасибі, що завжди в роботі

Ти мені готова допомагати!

У 8 березня будь в пошані!

Хочу удачі побажати!

Бажаю, щоб твоя кар'єра

Тебе завжди вперед вела.

Щоб впевнено і сміливо

Завжди ти до своїх цілей йшла!

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Бажаю вам, щоб всі мрії

Легко збувалися!

Бажаю вічної краси,

Щоб ви кращими залишалися!

Нехай чекає в кар'єрі підвищення,

Дівчата, кожну з вас!

Цінуйте кожну мить,

Адже є тільки "тут" і "зараз"!

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З 8 Березня, з днем прекрасним,

Вітаємо, дами, вас!

Нехай кожна мить ваша буде класна,

І навіть краще, ніж зараз.

Бажаємо вам на кожен день

Один великий шматочок щастя,

Нехай бродить з вами, немов тінь,

І збереже вас від нещастя.

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У кар'єрі – зростання, більше грошей,

Щоб були зайвими вони,

Частіше відпусток і премій,

І нехай горять в очах вогні!

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Чоловіча половина колективу

Вас вітає зі святом весни.

Колеги, ви чарівні та красиві,

Ніжні, прекрасні, наче квіточки!

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З 8 Березня вітаю,

Вас, колеги дорогі!

Ви всі профі в своїй справі

І дівчата світові!

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Співробітниці милі наші,

Для нас ви найкращі!

Ми вас з жіночим днем вітаємо,

Успіхів у всіх справах бажаємо.

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З 8 березня! Натхнення та ентузіазм нехай завжди допомагають в роботі. Нехай в житті буде все найкраще, і удача супроводжує вас! Оберемок ідей для вас у цей день!

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Шановні жінки – колеги! Ми, чоловіча половина колективу, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем. Хочемо вам зізнатися, що без вашої уваги, праці та турботи, наше підприємство не було б тим, чим є зараз. Бажаємо вам більше радісних днів, любові рідних і близьких вам людей, щастя і здоров'я на довгі роки!

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Шановні колеги! 8 березня – це день, який нагадує кожному з нас, наскільки важливі жінки з першої й до останньої миті нашого життя, з їх помірністю, материнською любов'ю і мудрістю. Дякую вам всім за наповнення цього світу світлом і радістю. Завжди залишайтеся такими ж наполегливими та сміливими, ніжними та щирими. Ви приклад для наслідування всім сильним чоловікам, чия рішучість тане під променистим світлом ваших очей. З найщирішою любов'ю до вас, вітаю!

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З 8 Березня, дорогі мої, милі колеги! Бажаю вам бути щиро улюбленими та завжди красивими, по-справжньому щасливими та по-своєму унікальними, безумовно розумними та злегка темпераментними, трохи перекірливими та невтомними, твердо цілеспрямованими та максимум успішними. Здоров'я вам, колеги, достатку і чудес в житті!

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Шановні колеги! Будьте здорові, будьте багаті! Мужчини несуть вам квіти й серця – не тільки у свято – щодня, без перерви та кінця. Бажаємо вам щиро здоров'я міцного, надії на краще й підтримки від Бога. Хай успіхи вас у житті не минають і усмішки в ваших очах розквітають!

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Прийміть найщиріші вітання з жіночим днем 8 Березня і дозвольте від імені колективу всієї нашої компанії побажати Вам успіхів у праці та щастя в особистому житті. Нехай добробут стане Вашим постійним супутником, життєва дорога буде рівною, а Ваші супутники добрими та щирими друзями!

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