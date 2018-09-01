Привітання для першокласників з 1 вересня: побажання і картинки

1 вересня 2018 року в українських школах пролунає Перший дзвоник - особливе свято для першокласників та їхніх батьків. Зібрали для вас красиві привітання з Днем знань, які підбадьорять новоспечених учнів. Обирайте побажання у віршах, прозі або картинках!

Свято Першого дзвоника знаменує для першокласників початок шкільного життя. До вашої уваги найкращі привітання з Днем знань 1 вересня першокласникам, а також – зворушливі побажання від батьків та їхніх наставників, зокрема – першої вчительки.

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до кірки!

Нехай тішаться батьки

За твої успіхи.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте!

***

Поздоровлення від мами для доньки-першокласниці

Донечці-першокласниці

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці – і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!

***

Вірші від першої вчительки

В очах малих дітей цікавість і тривога.

Повсюди море сонечка й тепла.

Найкраща в світі чарівна дорога

Сьогодні вас до школи привела.

Ідіть сміливо! Це дорога в казку.

Я вас туди за руку поведу.

І подарую вам любов, тепло і ласку,

На всі питання відповідь знайду,

Навчу всього, що для життя потрібно,

Відкрию дивовижний світ для вас.

Учитись дітям просто необхідно.

Прошу ласкаво в школу, в перший клас!

***

Я беру твою руку, дитино маленька,

Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.

Поведу через казку, не бійся, рідненька,

У незвідані далі, далекі краї.

Будем разом усюди ми там мандрувати,

Перепони долати ми будем щодень.

Я навчу тебе мислити, і рахувати,

І читати, й писати, співати пісень.

То ж давай свою руку, і я обіцяю:

Станем друзями всі ми на довгі роки.

Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,

І щоранку ітимеш сюди залюбки!

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Вітальні слова від директора школи

Любі діти, першачки

Вас вітать я радий

Вчора були малюки,

А сьогодні мати

Білу вишиту сорочку

Одягнула зранку

Привела свого синка

До шкільного ганку.

Темно-синій піджачок

Личить так Миколі

І Катрусі, і Даринці -

Всі прийшли до школи.

Доню з бантами привів

Тато в вишиванці

Дуже вчитися кортить

Глібу та Оксанці.

Свято знань - незвичий день

Поспішаймо, діти

Ось і дзвоник дзень-дзелень

Кличе учнів вчитись!

Вітаємо вас із початком шкільного шляху! Хай вам щастить!

Вітання для першокласників від батьків

Наші милі діти! Сьогодні ви усі надзвичайно гарні прийшли на своє перше шкільне свято! Не встигнете ви й помітити, як ми усі разом будемо вітати вас із завершенням шкільних років, з отриманням атестатів.

А зараз ваш щасливий учнівський шлях тільки розпочинається! На цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви всі вже такі дорослі, але ми щиро віримо у ваші таланти та здібності, завдяки яким ви обов'язково досягнете значних успіхів.

Ми обіцяємо визнати вашу самостійність та завжди будемо поруч, щоб не дати залишитися на одинці з минущими труднощами. Ми теж колись зустрічали свій перший дзвоник, свою першу вчительку, своїх перших товаришів, отримували перші домашнє завдання та перші оцінки. Ми з радістю пригадуємо цей час нових знань, цікавих відкриттів та здивувань!

Бажаємо усім вам отримувати від шкільного життя якнайкращі емоції та найкорисніші знання! Ми будемо пишатися вами від усього серця!

***

Ти так довго чекав цього дня, і от нарешті він настав! Перше вересня… В портфелі охайно складені зошити, олівці та ручки зручно притислись одне до одного у пеналі, а в боковій кишені — парасолька, так, про всяк випадок. Чекай! У всій цій передшкільній ейфорії Ти забув про головне — привітати друзів з Днем знань!

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1 вересня — День знань — особливе свято! Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження!

Побажання першокласникам від першої вчительки

Мій дорогий перший клас! Цей день – велике свято не тільки для вас, але й для мене також! Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень!

Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати: моє серце вже чує кожне ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною! Ви скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних друзів та старших товаришів!

Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички, та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трошки чарівником, якому підкориться багато наук та нових відкриттів!

Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї: дружба, взаємоповага та щира допомога. Кожний з вас ніби особливий вогник, об'єднавши які разом ми створимо велике тепле сяйво, наш перший дружній клас! Вітаю вас, мої любі! Успіхів вам у найяскравішій пригоді життя!

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Поздоровлення від старшокласників-випускників

Вітаємо наших молодших друзів на святі Першого дзвоника нашої рідної школи! Ми раді бачити ваші щирі обличчя, які прагнуть найшвидше відкрити для себе світ школи! Ми також щасливі, що у свій випускний рік передаємо естафету навчання саме вам, наші першокласники!

Хочемо з вами поділитися секретом: школа є особливим світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво и весело! Будьте щирими та товариськими, тоді з вами завжди поруч буде багато друзів! Будьте відповідальними та наполегливими, тоді ви завжди будете радіти можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку!

У шкільному житті на вас чекають не лише уроки та домашні завдання! Екскурсії, класні свята, різноманітні конкурси, спортивні змагання, олімпіади, багато гуртків за інтересами, шкільні концерти та багато іншого! Відкривайте з радістю для себе шкільні двері! Тепер ви теж повноправні жителі країни знань! Хай ваше життя у ній буде яскравим та радісним!

Привітання першокласникам з 1 вересня у картинках

Листівка для першокласника на 1 вересня

Картинки з Першим дзвоником 2018

Привітання у картинці для першокласника на 1 вересня

Привітання для першокласників з 1 вересня

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