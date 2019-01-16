Привітання на хрестини: найкращі поздоровлення з хрещенням

Найкращі привітання з хрестинами українською мовою – у нашій добірці. Підготували для вас красиві поздоровлення у віршах, смс та в прозі, а також прикольні тости та вітальні картинки на хрестини!

Народження дитини – радісна подія в кожній сім'ї, а вітати новоспечених батьків та новонароджене маля прийнято саме на хрестини. Найважливішу місію покладено на хрещених батьків, тому привітання від хресної мами та хресного тата мають бути особливими.

Підготували для вас найкращі поздоровлення і тости на українській мові. Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

***

В народі кажуть, що хрестини –

Це день народження нової Божої дитини,

В цей день у небі ангели радіють,

Дитину звеселяють та леліють!

Бере дитину Матір Божа під опіку,

Та Божа ласка буде з нею аж до віку!

Нехай маля батькам зростає на потіху,

Щоб вдома була радість й море сміху!

***

Вітаємо з охрещенням маляти,

Нехай Господь благословляє це дитя,

А добрий ангел помагає крокувати,

Стежками християнського життя.

До сповіді та першого причастя,

До гарних вчинків, визначних подій,

Бажаємо усій родині щастя,

В духовній єдності святій!

***

Сьогодні свято у вашій родині,

Справляють рідні хрестини дитині.

Радість велика, пісня лунає.

Бог синочка вам благословляє.

В день цей щасливий, мамо і тату,

Хочемо вам від душі побажати:

"Хай на потіху син вам зростає,

Гарним, здоровим цвітом розмаю.

Хай йому сонечко щиро сміється,

Тільки до щастя стежечка в’ється,

Хай в хороводі казка кружляє

І найміцніший сон посилає.

Ми обіймаєм, щічки цілуєм.

З цілого світу ласку даруєм.

Добрий ангелик хай привітає,

Вашого сина охороняє.

Матінка Божа візьме в опіку

І посилає довгого віку".

***

Ми сьогодні на хрестини,

Побажаємо дитині:

Щоб завжди ангели її,

Від напастей оберігали;

Щоб була чемною в сім’ї,

І вам у всьому помагала.

Щоб виросла на втіху всім,

Була опорою в родині,

І щоб прославила ваш дім,

На славу неньки-України!

***

На чистім білім полотні,

стелися, доленько, щасливо.

Обійми лагідні й міцні

хай розкриває Божий світ дитині!

Нині Тебе, дитинко мила,

благословив Господь

єлеєм, ладаном і миром.

Хай Він батькам, які Тобі

подарували світ,

Зішле багато радісних,

щасливих літ!

***

Ми щиро хочем привітати,

Батьків з народженням дитяти.

Цю радість з вами розділяєм,

І щиро дитятку бажаєм:

Хай росте і не хворіє,

У житті завжди радіє.

Хай навчається ходити,

Дуже швидко говорити.

Хай для мами і для татка,

Підростають в поміч рученятка.

Щоб завжди лунав тут сміх,

Був повен дім радості і утіх.

***

Ще недавно для батьків

Були ви дітьми.

А сьогодні вже батьки

Стали ви самі.

Вам дитинку доглядати -

То нелегкий труд.

Але ви вже – батько й мати,

Цього не забудь!

Буде перше слово,

Буде перший крок,

Ми радієм разом з вами

За ваших діток!

***

З хрестинами дівчинки

В цей день ясніше

Засвітило сонечко,

Бо охрестилась

Ваша маленька донечка!

Зичимо їй від всієї душі,

Доброї долі і щастя в житті,

Нехай з її веселим сміхом

У дім приходить радість і втіха!

***

Охрестилося дівчатко,

Наче сонце, ангелятко,

Хай радіє вся земля –

В світі кращої нема.

Хай усмішкою втішає

І щасливою зростає,

У любові і красі,

І в достатку і в добрі.

Подарунків їй від долі

І в житті всього доволі,

Щоб пишались нею всі

І в родині, і в сім'ї!

***

Батьки, вас вітаємо!

Ви доньку сьогодні хрестили!

Затишку вам у домі бажаємо,

Щоб доньку гідно ростили,

Щоб виросло ваша малятко

І ваші мрії виправдала,

Щоб життя нелегку книжку

Легко і спокійно читала!

***

З хрестинами хлопчика

Привітання мамі й татку,

Із охрещенням хлоп'ятка!

Красенем хай він зростає

І здоров'я й мудрість має !

Хай найкращим буде сином

І продовжить рід родини,

Радістю всіх звеселяє,

Щастя хай його чекає!

***

Весь світ для вас тепер змінився –

На світ синочок народився.

Поповнилась сьогодні Ваша сім'я,

Щастям заповнив він Ваше життя.

Тож хай росте він міцним, здоровим,

Від батьків – любові, кохання – від долі,

Неба голубого і щастя – від Бога,

У житті – легкої й світлої дороги!

***

Нехай ваш син красивим буде,

Нехай його дівчатка люблять,

Нехай щасливим він росте,

Нехай у всьому йому щастить.

Ви не дарма його хрестили —

Таїнство подарує сили,

Від поганого захистить,

І добром вас нагородить!

Відео поздоровлення з народженням сина:

***

Хай росте ангелочок на щастя татусю й матусі,

На радість дідусям і бабусям.

Хай йому всміхається доленька ясненько,

Бог оберігає маленьке серденько.

***

Хай росте здоровим твоє немовлятко,

Хай його охороняють з неба ангелятка,

Хай Господь зішле дитині добру долю

І дарує їй любов свою!

***

Любе дівчатко (хлоп'ятко), мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обняли,

Щоб ангели Божі тебе берегли!

***

Ми вам бажаєм море радості і сміху.

Щоб панували у сім'ї любов і свято.

Хай малятко зростає вам на втіху.

Терпіння вам, здоров'я і грошей багато.

***

Добрий ангелик хай привітає,

Ваше малятко охороняє.

Матінка Божа візьме в опіку

І посилає довгого віку!

***

У день хрещення вашої дитини

Я хочу вам побажати:

Ні однієї безсонної нічки,

Разом із нею не мати!

***

Вам, батьки, бажаю,

Щоб малюк здоровим ріс,

З днем хрестин я вітаю,

Хай береже дитя Христос!

***

Ми тепер твоя сім'я,

Причому, дарована Богом,

Молитися будемо за тебе,

Щоб легкою була дорога!

***

В день хрестин від щирого серця бажаю

Радості побільше і тепла,

Добра і щастя веселого,

Найкраще від життя взяти сповна!

***

З хрестинами вас вітаємо,

Від щирого серця добра бажаємо.

Нехай малюка Бог береже,

І ангел поруч з ним йде.

Бажаємо світла і тепла,

Щоб в будинку лише любов жила!

***

Сто літ здоров'я і тепла,

Сто осеней красот природи,

Сто зим спокою і погоди,

І ще весен – також сто,

Нехай Ісус мале дитя,

Благословить тобі життя!

***

Нехай ваш син красивим буде,

Нехай його дівчата люблять,

Нехай щасливим він росте,

Нехай у всьому йому везе!

***

Сьогодні вашу дівчинку хрестили,

Ми вам хочемо удачі побажати,

Щоб в ласці і любові її ростили,

Завжди любили та розуміли!

Відео привітання з народженням дитини:

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Вітаю з хрестинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч з малюком, оберігає його від зла і хвороб. Нехай у вашому домі панує благодать і радість, Господь захистить маленьке диво і подарує йому добру долю!

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Нехай хрестини подарують вашому малюку ангела-хранителя, який невідступно буде наглядати за ним з небес! А тут, на землі, його будуть охороняти не тільки мама і тато, але і хресні батьки! Нехай у всіх захисників вашої дитини завжди вистачить сил, умінь і вправності, щоб в потрібну хвилину допомогти по-справжньому!

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Від душі вітаю крихітку з хрестинами! Бажаю маленькому ангелику щасливої долі, доброго шляху, міцного здоров'я і всього найсвітлішого в житті. Нехай улюблені батьки і дорогі хресні завжди були поруч і розділяють з тобою твої переживання, хвилювання, перемоги, радості, удачі та досягнення!

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Вітаю з хрестинами і хочу побажати вашому чуду міцного здоров'я та великого щастя в житті. Нехай з будь-якими негараздами дитині завжди допомогають впоратися батьки і хресні, нехай світлий ангел вашої дитини завжди оберігає її!

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Багато людей вірять, що кожному на небі належить зірка. Вона з'являється на небосхилі в той момент, коли крихітка з'являється на світ, а ось починає сяяти повною мірою, саме тоді, коли дитину хрестять. Саме ангел вашого малятка запалив її зірочку, щоб крихітка ніколи не боялася темряви. Батьки, тепер у вас є вірний друг, який завжди догляне за дитиною. Нехай у вашому домі завжди чується дитячий сміх, а кожен день буде яскравим!

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Вітаю вас і ваше крихітне диво з хрестинами! Бажаю малятку вірного ангела-хранителя за спиною, який буде оберігати її протягом всієї життєвої доріжки, рятуючи від нещасть. Нехай ваше чудо чекає попереду чисте і сонячне майбутнє під захистом святих!

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Сьогодні ваш малюк отримав друге ім'я, яке захистить його від життєвих негараздів, а тепер у нього з'явився ангел-хранитель і хресні. Вони допомагатимуть хрещенику вибрати правильну дорогу і гідно йти по ній все своє життя! Бажаємо малюку рости добрим, ніколи не падати духом і любити людей!

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Нехай ваше маленьке диво завжди береже ангел-хранитель і Всевишній! Бажаю дитинці міцного здоров'я, яскравого дитинства і барвистих емоцій! Нехай щастя, мир і злагода завжди панують у вашій чудовій родині!

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Сьогодні ваша дитина пізнала таїнство хрещення. Нехай свята вода дасть їй здоров'я на довгі роки, а поруч завжди буде ангел-хранитель! Бережіть своє життя, правильно виховуйте і про Бога не забувайте. Нехай дитятко частіше сміється і ніколи не плаче!

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Вітаємо щасливих батьків і малюка з прийняттям хрещення! Від сьогодні ваша дитина перебуває під захистом Ангела-Охоронця та має хресних маму і тата – других батьків! Нехай береже малюка Бог від усіх негараздів та подарує йому довге і щасливе життя!

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Дорогі батьки, вітаємо вас з хрещенням вашого малюка! Тепер по ньому видно, що він став трохи впевненішим в собі, адже відчуває захист, даний йому з небес. У його очах вже видно вогники, які виблискують, показуючи, що він теж розуміє, як для нього це важливо, але сказати спасибі ще не може. Адже ви сьогодні дали йому рідних людей – хрещеного батька і матір. Нехай ваш малюк зростає і радує вас щодня.

***

Ми завжди будемо поруч з тобою, адже ми – твої другі батьки. У світлий день твого народження бажаємо тобі щастя і Божої благодаті. Нехай успіх завжди супроводжує тебе у всіх справах. З хрещенням, наш рідний похресник!

Від хрещеної мами

Для хрещениці

Я одягла тобі хрестик,

Мама поруч, вся сім'я.

Нагородили мене честю –

Дочка ти тепер моя!

Перед богом і людьми

Разом нам з тобою йти.

Я відповідаю за тебе –

Ти ж хрещениця моя!

***

Сьогодні я хочу сказати декілька слів

Про те, що я щасливіша за всіх на світі.

Маю дочку, нехай не рідну кров,

Але я за свою хрещеницю у відповіді.

Дякую за довіру, за неї.

Вона, як ангел маленький, прекрасна.

Я буду поруч завжди в усьому

Їй допоможу і зроблю її долю ясною!

***

У церкві дзвін не замовкає,

Всім новину радісну повідомляє,

День прекрасний у сім'ї,

Гостей зібралося багато на хрестини.

З головною подією ми вас вітаємо,

Удачі й щастя нашій дівчинці бажаємо,

У любові і радості нехай підростає,

Хрестик натільний її нехай оберігає!

***

Дорога хрещениця!

Нехай живеться весело

І сяє сонечко,

Ти моя хороша!

Очі будуть світлими,

Посмішки – лише привітними,

Думки всі – ненудними,

Життя – благополучним!

Підростай на радість ти

Мамі з татом! Доброти,

Щастя і везіння,

Успіхів тобі, веселощів!

У цей день урочистий

Приймай вітання:

Від душі – з хрестинами,

Добра і мила!

***

Мила моя, рідна дівчинко, сьогодні ти стала хрещеною, сьогодні ангел взяв тебе під своє крило. Радість моя, я бажаю тобі міцного здоров'я, краси, радості і щастя. Нехай в твоєму житті не буде смутку і бід, хай наша любов тебе зігріває і дарує сили здійснювати все нові і нові подвиги. Рости славною дівчинкою, і нехай Господь тебе береже!

***

Велика честь – бути хрещеною такої славної дівчинки. З радістю візьму на себе всі зобов'язання хрещеної мами і буду спостерігати, як ти ростеш і дорослішаєш! Готова допомагати в усьому добрими порадами, мудрими настановами, душевними розмовами! Нехай кожен рік несе нові знання, досвід, запалюючи в тебе інтерес до життя! Хочу побажати тобі, щоб ти яскравою зірочкою освітлювала наш дорослий нудний світ! З Хрещенням, моя мила похреснице!

Для хрещеника

Милий хлопчик, хрещеник наш,

Буде ангел тобі страж,

Буде він оберігати,

І від злого захищати!

Бог тебе благословляє,

І своїм тебе вважає,

Щоб зростав, здоровим був,

І по правді тільки жив!

Щоб розумним був і сміливим,

Дуже добрим та умілим,

Тата з мамою поважав,

Ніколи не ображав!

***

Є у мене тепер син:

Нехай він хрещений, а не свій.

А для мене, малюче, зате

Ти дуже близький і рідний!

Тобі бажаю в житті цьому

Знайти покликання і щастя.

Нехай далекою стороною пройдуть

Несправедливості й негоди.

Рідні тебе нехай

Завжди усмішкою зустрічають,

Успіх, удача, краса

У всьому і завжди супроводжують!

***

Став ти духом міцнішим,

Найкрасивішим тілом!

Дихається нехай легше,

Мріється сміливіше!

Ні біда, ні горе

Нехай не зачіпають!

Щастя тобі море,

Радості без краю!

Нехай твої хрестини

Чи стануть бадьорим стартом

До краси і світу:

Насолоджуйся фартом!

Нехай все цікаво

У житті вдається

І, як у добрій пісні,

Добре живеться!

***

Сьогодні у тебе з'явилася друга мама, а у мене хрещений син! Бажаю тобі, мій любий, щоб на твоєму шляху було відкрито багато доріг. Нехай тобі трапляються хороші люди, нехай Ангел охороняє тебе від негараздів, а життя твоє буде щасливим!

***

Коли безпорадний малюк приходить в цей світ, такий прекрасний і такий небезпечний, він потребує надійного захисту. Такий захист дитині дає обряд Хрещення. Тепер наше малятко захищене від хвороб, бід і горя. У нього два батька і дві мами, а, значить, він ніколи не залишиться сам в складних ситуаціях. Будь щасливим, наш хлопчику! Нехай світ буде ласкавий до тебе!

Від хрещеного тата

Для похресниці

Нехай цей день запам'ятається надовго

І пам'ять збережеться на роки.

Ти прийняла хрещення від Бога,

І з ним тепер ти будеш назавжди!

Нехай Він оберігає тебе в житті,

Нехай свято береже свої шляхи.

Дай Бог тобі тепер по життю

З хрещенням Христовим надалі йти!

***

Цей день ми будемо пам'ятати,

Стільки сонця було в ньому,

Ми з тобою поріднилися,

Осяяли нас хрестом.

Будь же, хрещениця, здорова,

І вперед легко йди,

А до мене, коли стане сумно,

За усмішкою прибігай!

***

Для щастя, дівчинко, ти народилася,

Поповнився ще однією квіткою Божий букет,

Тобою не натішиться вся рідня,

Милішої від нашого малятка немає.

Сьогодні хрестять дівчинку, я її вітаю,

Удачі в житті, довгих років бажаю,

Натільний хрестик нехай тебе береже,

І доля завжди нехай усміхається...

***

Світ раптово світлом осяявся -

Янголятко в будинку з'явилося!

Радує усмішкою нас усіх.

У будинку зазвучить веселий сміх,

Тупіт ніжок, дзвінкий голосок,

Розцвітай же наша радість, як квітка!

Зійде нехай благословення

У це світле свято – день Хрещення!

***

Дорога похреснице! Нехай твоє життя буде таким же яскравим і красивим, як веселка, а цікавим і насиченим – як книга. А я, як твій хресний, зроблю все, щоб воно було ще безпечним і легким! Ти завжди можеш звернутися до мене з будь-яким проханням. Бажаю, щоб ти взяла від своїх рідних все найкраще і досягла в житті найвищих вершин!

***

Тепер ти – моя донечка! Похреснице, вітаю тебе з Божим благословенням і бажаю щасливої долі і доброї дороги життя, безсумнівної радості і благополуччя, міцного здоров'я і люблячих рідних!

Для похресника

Сьогодні в церкві тебе ми охрестили,

Ти став набагато дорослішим уже.

Спасибі, що хрещеним бути мене запросили,

Від цього тепло мені в душі.

Знай: там, де треба, завжди допоможу.

Будь щасливим, рости розумним.

Для тебе зроблю все, що зможу,

Так, як роблю для всіх синів!

***

Став батьком я перед Богом,

Охрестив тебе, мій світе.

За тебе, мій синочку,

Я тепер тримаю відповідь.

Я бажаю, щоб щасливим

Неодмінно ти був,

Світло, що в храмі отримав,

Щоб в сердечку беріг.

Нехай завжди з тобою ангел

По стежці долі йде,

Віра нехай тобі допоможе,

Сили рухатися дає!

***

У вашому домі богатир – хоч куди!

Тільки-тільки почалися його роки.

Він відтепер захищений від усяких бід,

Ангел Божий – його оберіг.

Поздоровлення прийміть тому,

Буде радісно і спокійно йому.

Не знайти в світі щасливішого малюка,

Ніж дитина, чия охрещена душа!

***

Сьогодні у мене з'явився син, мій улюблений похресник. Я хочу, щоб твоє життя було сповнене лише хорошим. Бажаю тобі бути міцним і сильним, відважним і сміливим, здоровим і розумним, красивим і привабливим. Ти завжди можеш розраховувати на мою допомогу, розуміння і підтримку. Я тебе дуже люблю і буду молитися за твоє щастя!

***

Милий малюк, в цей день ти став частинкою Бога! Щастя тобі, успіхів у долі і благополуччя земного! Люби маму з татом, а також всіх рідних! Ніколи не черствій душею, не забувай близьких і не кидай друзів. Бажаємо тобі здоров'я, везіння, радості, удачі! Рости розумним і міцним, сміливим і відважним, добрим і красивим! І пам'ятай – ти не сам! Ми завжди прийдемо тобі на допомогу, визволимо в скрутну хвилину! А Господь Бог вкаже вірну дорогу і підкаже вихід з будь-якої ситуації. Рости великий!

Вітання з народженням дитини від бабусі

Для дівчинки

У цю славну мить, рідна,

світло розжене хмаринки.

В день хрестин тобі бажаю

благодаті, внучко.

Знай, сьогодні ти підтримку

в світі складному знайшла.

Нехай завжди тобі допомогає

сила щастя і добра.

Чесною будь, душею чистою,

віру в серці збережи на роки.

Знай, ти не одна по житті

– Чуєш? Ангела тут кроки!

Нехай стоїть біля узголів'я

покровитель світлий твій,

Береже твоє здоров'я

і душевний спокій твій.

Для хлопчика

Сонечко миле, яскрава квіточко,

Радість моя, славне моє янголятко!

Тебе принесли щойно ми з храму,

Ти станеш щасливішим за всіх, най-най!

Господь тебе любить і благословляє,

А Ангел-Хранитель від бід охороняє!

Немає кращої дитини, ніж милий онук!

Рости всім на радість, наш козачук!

Побажання на хрещення від дідуся

Для внучки

Є в народі обряд особливий –

Хрестинами його звуть!

Він береже від бід і злоби,

Хай усі тривоги відійдуть ...

Нехай наша крихітна внучка,

Живе в достатку, як княжна.

Нехай буде, немов янголятко,

Також красива і ніжна!

Для внука

Тебе, онучок, я вітаю –

Хрещений з нами нині ти!

Нехай Бог удачу віщує,

Але ти її сам досягни.

Нехай щастя буде дуже багато –

А ти його не випускай.

Іди прямою ти дорогою,

І все від життя отримуй!

***

Привід випити – поважний,

Я бажаю вам як друг,

Щоб мужчиною став справжнім

Нововроджений малюк!

***

Здійснилося Таїнство сьогодні,

За це вип'ю я до дна,

Здоров'я я дитю бажаю,

Щоб охороняли Небеса!

***

А у нас сьогодні свято –

Рада мама, радий тато,

Раді кум, кума і братик,

Дід і баба також раді.

Хай росте синок ваш дужим,

Буде добрим, сильним, мужнім,

І щасливим, і багатим,

Щоб раділи мама й тато.

За вашого синочка!

***

Свій келих я піднімаю,

За здоров'я малюка,

За хрестини і за щастя,

Щоб щастило дитю завжди!

Щоб дитина усміхалася,

Щоб збувалися всі мрії,

Щоби щиро тішилася,

А Господь її оберігав!

***

Діти – це квіти життя. Як прекрасно, що на землі з'явилася ще одна квітка! Вітаю вас, дорогі мої садівники! Вип'ємо за те, щоб до старості перед вами був великий і красивий букет!

***

Дорогі новоспечені батьки! Кажуть, що західний вітер несе з собою працьовитість і діловитість; східний – мудрість; північний – мужність і цілеспрямованість, а південний – тепло, м'якість і спокій. У той момент і в тому місці, де з'явився наш малюк, всі вітри зустрілися і передали йому свої якості! Піднімемо ж келихи і вип'ємо за малюка і за вас, любі батьки!

***

Кожен, народжуючись, отримує Ангела-Охоронця. Але тільки після хрещення покровителю набагато простіше виконувати свої обов'язки. Адже тепер у нього є два помічники: хресний і хресна. Вип'ємо ж за успіх цієї трійці!

***

Якщо дітей знаходять у капусті, я пропоную випити за капусту! Якщо дітей приносить лелека, я пропоную випити за цю дивну птицю! Словом, за першопричину нашого сьогоднішнього зібрання – за новоспечених батьків та новонародженого!

***

Кожен з нас народжується двічі. Один раз – фізично, в муках матері, а другий раз – духовно, після хрещення. Сьогодні світлий день, тому що ми відзначаємо духовне народження малюка. Нехай життя його буде щасливим, помисли – чистими, а дії – правильними. За малюка і один з найважливіших днів у його житті!

***

Кажуть, немовля народжується з волі Бога і під його захистом. Але тільки обряд хрещення дає йому Ангела-хранителя. Нехай же ангел стежить за щастям і здоров'ям хрещеного, дбайливо відганяючи білосніжними крилами своїми всі можливі напасті. За малятко!

***

Пропоную всім підняти келихи за маленьку людину серед нас, яка сьогодні опинилася під крилом захисту Бога! Давайте ж у цей другий день народження вип'ємо за те, щоби ангел-охоронець був завжди поруч з іменинником!

***

На небі літали янголи і один вибрав тебе! Тепер він завжди разом з Господом Богом буде охороняти тебе від бід і нещасть. Піднімемо келих за це прекрасне свято хрещення дитини! Нехай він ніколи не сумує в скрутну хвилину, і завжди пам'ятає, що в нього є хрещені батьки!

***

Сьогодні ми похрестили маленьке янголятко і ніякі злі духи не зможуть зашкодити нашому малятку, злий бабайко не має ніяких шансів. (Ім'я дитини) перебуває тепер під захистом небес. Піднімаю келих за те, щоб життя нашого хрещеника (хрещениці) було сповнене любов'ю, світлом і чудесами!

***

У світі стає більше любові і світла, коли народжується дівчинка. Ось і сьогодні видався чудовий сонячний день. Світ вітає новонароджену і радіє їй яскравим сонячним промінцем, що крадеться до колиски. Вип'ємо за новонароджену! Нехай доля буде прихильною до неї!

Вітальна GIF анімація з ангелом:

***

Діточки, як квіточки,

Коло вас ростуть,

Бузьок знову дитинча

В дім до вас приніс.

Хай здоровеньке росте,

Радує батьків,

Побажаєм йому щастя,

і солодких снів.

***

Радість всім – сім'ї й родині,

Охрестилася дитина!

Хай росте здоровим,

Ваше немовлятко,

Хай його охороняють,

З неба ангелятка,

Здоров'ячка міцненького,

Сонечка ясненького!

Хай росте всім нам на втіху,

В домі буде море сміху!

Щоб зубки скоро вилізали,

Рідним спати не мішали,

Щоб ангелики кружляли,

Від всіх бід охороняли!

Хай тобі всміхається,

Доленька ясненько,

Господь Бог оберігає,

Маленьке серденько!

***

У яскраве свято, в світлий день

Нехай зникне з серця тінь!

Нехай росте малюк великим –

Все дитині віддамо:

Доброту, тепло і сміх –

Нехай радує він нас усіх!

Хай не хворіє ніколи,

Веселиться нехай завжди

І росте, як на дріжджах,

Гарнішає на очах!

Нехай хрещення його

Принесе до у ваш дім добро!

***

Сьогодні день прекрасніший за рай,

Всюди щастя – бачить Бог.

З хрестинами я вітаю!

Бажаю, щоб за поріг

Прогнав ваш ангел невдачі,

Погане щоб не підпускав!

Лише усміхайтеся, а не плачте!

Адже вам справжнє чудо Бог послав!

***

Ми для тебе прихилили

гілочку міртусі,

щоб тебе благословило

серденько Ісуса.

А до того ще додали

Квіточку лелії,

щоб тебе оберігало

серце Діви Марії.

Рости, дитино, нам на славу,

щастя, радість і добро.

Поруч з тобою хай крокують

Надія, Віра і Любов.

***

На ваше дитя зійшла благодать,

І Ангели пісні хвалебні заспівали!

Дай Бог йому горя і болю не знати.

А тільки усмішки і щастя капели.

Нехай в любові і достатку все життя

На радість планеті зростає ваше диво.

Адже над вашою дитиною всі зірки зійшлися,

І небо йому усміхнулося красиво!

***

Кажуть, якщо Бог поцілує новонародженого в лоб – той стане знаменитим філософом, якщо у вуста – знаменитим оратором, якщо у ніжки – знаменитим танцюристом, якщо у ручки – майстром на всі руки. Так нехай же Бог не залишить без уваги нашого новонародженого, нехай його життя буде довгим і чудовим!

***

З хрещенням малюка! Нехай дитина має богатирське здоров'я, ангельську доброту, чарівну красу та яскравий інтелект. А всі його кроки в житті ведуть до справжнього успіху, повного благополуччя і безмежного щастя!

***

У казці про Попелюшку йшлося, що ніякі знайомі і зв'язки не допоможуть зробити розмір ноги маленьким, душу – великою, а серце – справедливим. Я хочу побажати, щоб наш новонароджений мав міцне здоров'я, чисту душу і праведне серце! З хрестинами!

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