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Привітання на День ангела Дмитра 2020 у прозі: побажання своїми словами

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З Днем Ангела Дмитра! - фото 1
З Днем Ангела Дмитра!

8 листопада Діми відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Поздоровте своїх знайомих Дмитрів з їхніми іменинами.

Ім'я Дмитро у перекладі зі давньогрецької означає "плід земний". Свій День ангела Діми святкують кілька разів у році, зокрема, 8 листопада. Зібрали для вас привітання з іменинами Дмитра українською мовою у прозі та своїми словам, які подарують гарний настрій винуватцям цього свята.

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Надішліть Дмитру найкращі поздоровлення:

Привітання Дмитру з іменинами у прозі

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Дмитрику, від щирого серця вітаю тебе! Нехай буде барвистим і добрим світ навколо, нехай будуть поруч надійні та дорогі серцю люди, нехай душа твоя завжди прагне до щастя і високих цілей, нехай серце любить і наповнюється натхненням, нехай новий день приносить високий успіх і безсумнівну удачу!

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У твоєму імені прихована імпульсивність, експресія, моральність, що робить тебе надзвичайно привабливим чоловіком. Ти дуже добрий, щирий, дивовижний, екстравагантний чоловік, який завжди досягає задуманого. Дмитре, залишайся таким! Нічого не міняй в собі, і ти зумієш досягти багато чого. Я сьогодні, хочу побажати тобі розсудливості та спокою, оскільки через деякі свої якості, ти здатний приймати необачні рішення. Це не завжди погано і ні в якому разі не робить тебе поганим, але іноді заважає справах. Гармонії тобі та стриманості, і все неодмінно вийде.

Привітання на День ангела Дмитра 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 434036

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Дмитро, як найелегантнішого, наймужнішого і наймудрішого чоловіка та людину у своєму оточенні, хочу привітати тебе з твоїм днем ​​і побажати реалізації найзухваліших і сміливих мрій, найнеймовірніших проєктів і планів! Кожен день починай з посмішки та закінчуй черговою перемогою! Нехай твоя сім'я пишається тобою!

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Дмитре, дозволь від щирого серця побажати тобі сьогодні здоров'я, мужності, відваги та великих успіхів у житті. Нехай друзі завжди будуть з тобою, щоб підтримати в скрутну хвилину і порадіти в години радості. Іди по життю з високо піднятою головою і не дозволяй собі ніяким обставинам згорнути з наміченого шляху. З Днем ангела!

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Дорогий Діма! Нехай успіх і добробут чекають тебе в будь-якій, навіть найскладнішій справі. Бажаємо завжди бути в гармонії з собою і навколишнім світом. Бажаємо ніколи не втрачати ясності та чіткості думки, навчитися вчасно, зупинитися, осмислити та прийняти тільки правильне рішення. Бажаємо, вміти бачити цінність не тільки в матеріальному, і знаходити прекрасне навіть у незначних дрібницях.

Короткі вітання з Днем ангела Дімі своїми словами

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Вітаю, Дмитро! Бажаю відмінного здоров'я, успішної кар'єри, сімейного щастя і вірних друзів. Нехай збудеться твій намічений життєвий план, нехай все йде як по маслу.

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Вітаю зі святом, шановний Дмитре! Нехай справи йдуть як по маслу, а відпочинок за розкладом. Бажаю більше приємних і пам'ятних моментів і великого щастя!

Привітання на День ангела Дмитра 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 434038

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Зі святом, Дмитро! Бажаю завжди залишатися лідером, щоб перемога була вірним союзником. Нехай твоє почуття гумору завжди залишається в тобі тією самою родзинкою, яка так приваблює.

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Я хочу тобі побажати, щоб у твоєму житті не було місця для помилок і неправильних рішень. Нехай кожне сказане тобою слово матиме безмежну силу і владу. Дмитре, будь вірним своїм бажанням і прагненням!

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Добивайся поставленої мети. Щиро радуйся кожному новому дню. Мотивуй себе на успіх. Абстрагується від ліні та нудьги. Вітаю тебе, Діма. Бажаю енергії, здоров'я і сил, а також супутньої удачі, любові та впевненості.

Оригінальні поздоровлення для Дмитра в День ангела прозою

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Діма, дорогий, вітаю від душі! Хочу тобі побажати сили та мужності, рішучості та розважливості, відваги та здоров'я, доброти душі та вірного кохання, благородних вчинків і бравих ідей, високих цілей і сяйва щастя, море яскравих подій, захопливих подорожей і стабільної високої зарплати! Нехай у твоїй родині завжди панують любов, гармонія і лад! Будь сповнений сил і енергії, щоб втілювати в реальність самі божевільні мрії!

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З днем ​​ангела, дорогий Дмитро! Приймай скоріше найщиріші та теплі побажання. Бажаю тобі бути здоровим, успішним, багатим і коханим! Нехай у тебе буде наймудріша, красива і господарська дружина і найприбутковіший бізнес! Нехай всі тебе поважають і прислухаються до твоєї думки. Нехай росте твій авторитет і збільшуються твої доходи! Нехай життя наповнюється щастям, удачею і багатством. Дмитро, я бажаю зі своїми близькими завжди бути на одній хвилі, знаходити спільну мову і ніколи не сваритися.

***

Милий Дмитро, вітаю тебе з твоїм святом! Я тобі бажаю приголомшливих можливостей, щоб реалізовувати свої ідеї та плани, чудового настрою та оптимізму, міцного здоров'я і відмінної форми, веселих і товариських друзів, які люблять тебе, кмітливих рідних, великого щастя, ясного неба і добробуту.

Привітання на День ангела Дмитра 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 434037

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Дорогий Діма, вітаю тебе і хочу побажати завжди залишатися веселим і бадьорим, сильним і хоробрим. Нехай у твоєму житті завжди вистачає оптимізму та удачі, нехай для тебе будуть відкриті всі двері на щастя, успіху і добробуту. Здоров'я тобі, Діма, постійного комфорту і любові. Бажаю щастя в житті та успіху в діяльності, достатку в домі і яскравого світла в душі, щирої любові в серці та неймовірної бадьорості в тілі, цікавих ідей в голові та міцного здоров'я в організмі.

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Дмитро, зі святом! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, красивий, удачливий, налаштований на позитив і завжди з відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень! Бажаю завжди бути таким же енергійним і веселим, оптимістичним і красивим, жвавим і спритним, розумним і кмітливим, чарівним і уважним, чудовим і чарівним. Нехай тобі щастить, хай близькі оточують тебе любов'ю, нехай щастя твоє завжди буде поруч. Успіхів тобі та здоров'я!

До теми: Картинки з Днем ангела Дмитра: гарні листівки і відкритки на іменини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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