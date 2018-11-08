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Привітання з Днем ангела Дмитра: побажання і картинки на іменини
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Щирі привітання з Днем ангела Дмитра потішать власників цього імені в їхнє свято. 8 листопада не забудьте поздоровити знайомих Дім – ось вітання і картинки з іменинами для них!
Дмитро (Димитрій) перекладається з давньогрецької як "плід земний". Це ім'я походить від слова "Деметріос", що означає "присвячений богині Деметрі" – покровительці землеробства і родючості.
Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою
До вашої уваги вітання для Дмитра у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Вірші для привітання Дмитра з Днем Ангела
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!
***
Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
Твоє ім'я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
У Дмитра сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!
***
Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Вірш від коханої дівчини / дружини
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то й я не засміюся,
За тебе кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела, Діма, я тебе люблю!
***
Прикольні рядки для Діми
Ти Дмитро у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
СМС вітання з іменинами Дмитру
***
В іменини ми бажаєм
Щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Дмитре, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров'я додається!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Дмитре, ми тебе вітаєм,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти щасливим!
***
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
***
Діма, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Тебе від душі, Дмитре, вітаю,
Щастя й здоров'я щиро бажаю.
Любові, кохання та радості,
А ще – вічної молодості!
***
Смішне поздоровлення
З Днем Ангела вітаю,
Радості в житті тобі бажаю!
Щоб бабло в руки летіло,
А під боком було пиво.
Поздоровлення на іменини Дмитра у прозі
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!
***
Вітаю зі святом! Нехай кожне твоє "сьогодні" буде наповнене щастям і натхненням, а кожне "завтра" готує перспективи та успіх.
***
В цей радісний день бажаю, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. Радості та щастя, здоров'я та успіхів тобі! Нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!
***
Вітаю з днем ангела! Нехай здоров'я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує любов, а в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, яким ти є, – мужнім, надійним, впевненим в собі!
***
Дімо, бажаю тобі стабільного доходу, миру в родині, гармонії в душі і, головне, здоров'я. Щоб ти завжди був радий тому, що в тебе вже є, але при цьому ніколи не переставав ставити перед собою великі життєві цілі. Радій життю, будь щасливий, здоровий і коханий!
***
Вітаю з іменинами! Бажаю тобі благополуччя, любові, щастя, удачі, гарного настрою. Нехай тебе завжди оточують вірні друзі, на роботі поважають колеги, а вдома – обожнюють рідні.
***
Залізного здоров'я, широких можливостей і невичерпних сил бажаю тобі на іменини! Нехай в житті тебе переслідує успіх і ніколи не відстають удача і благополуччя. Бажаю тільки приємних турбот та великого достатку. Завжди сміливо йти вперед, лови кожен позитивний момент і насолоджуйся ним!
***
Дмитре, з іменинами! Бажаю тобі щасливої долі, позитивного настрою і легкого прибутку. Нехай всі твої геніальні ідеї втілюються в життя. Здоров'я тобі, плідної праці та завжди відмінного відпочинку.
***
У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров'я – міцним, як скеля, а думки – світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!
Картинки і листівки з Днем ангела для Діми
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