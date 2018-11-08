Привітання з Днем ангела Дмитра: побажання і картинки на іменини

Щирі привітання з Днем ангела Дмитра потішать власників цього імені в їхнє свято. 8 листопада не забудьте поздоровити знайомих Дім – ось вітання і картинки з іменинами для них!

Дмитро (Димитрій) перекладається з давньогрецької як "плід земний". Це ім'я походить від слова "Деметріос", що означає "присвячений богині Деметрі" – покровительці землеробства і родючості.

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До вашої уваги вітання для Дмитра у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення!

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***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Прийми привітання!

***

Хай же Дімі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Твоє ім'я Дмитро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

У Дмитра сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

***

Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Вірш від коханої дівчини / дружини

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то й я не засміюся,

За тебе кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела, Діма, я тебе люблю!

***

Прикольні рядки для Діми

Ти Дмитро у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

***

В іменини ми бажаєм

Щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає

Ангел покровитель!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Дмитре, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Дмитре, ми тебе вітаєм,

З Днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти щасливим!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

***

Діма, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Тебе від душі, Дмитре, вітаю,

Щастя й здоров'я щиро бажаю.

Любові, кохання та радості,

А ще – вічної молодості!

***

Смішне поздоровлення

З Днем Ангела вітаю,

Радості в житті тобі бажаю!

Щоб бабло в руки летіло,

А під боком було пиво.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

***

Вітаю зі святом! Нехай кожне твоє "сьогодні" буде наповнене щастям і натхненням, а кожне "завтра" готує перспективи та успіх.

***

В цей радісний день бажаю, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. Радості та щастя, здоров'я та успіхів тобі! Нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

***

Вітаю з днем ангела! Нехай здоров'я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує любов, а в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, яким ти є, – мужнім, надійним, впевненим в собі!

***

Дімо, бажаю тобі стабільного доходу, миру в родині, гармонії в душі і, головне, здоров'я. Щоб ти завжди був радий тому, що в тебе вже є, але при цьому ніколи не переставав ставити перед собою великі життєві цілі. Радій життю, будь щасливий, здоровий і коханий!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю тобі благополуччя, любові, щастя, удачі, гарного настрою. Нехай тебе завжди оточують вірні друзі, на роботі поважають колеги, а вдома – обожнюють рідні.

***

Залізного здоров'я, широких можливостей і невичерпних сил бажаю тобі на іменини! Нехай в житті тебе переслідує успіх і ніколи не відстають удача і благополуччя. Бажаю тільки приємних турбот та великого достатку. Завжди сміливо йти вперед, лови кожен позитивний момент і насолоджуйся ним!

***

Дмитре, з іменинами! Бажаю тобі щасливої долі, позитивного настрою і легкого прибутку. Нехай всі твої геніальні ідеї втілюються в життя. Здоров'я тобі, плідної праці та завжди відмінного відпочинку.

***

У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров'я – міцним, як скеля, а думки – світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!

Картинка для Дмитра на іменини

Відкритка з іменинами Дмитра

Вітальна картинка імениннику Дімі

Листівка з Днем ангела для Діми

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