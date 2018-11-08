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Привітання з Днем ангела Дмитра: побажання і картинки на іменини

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З іменинами, Діма! - фото 1
З іменинами, Діма!

Щирі привітання з Днем ангела Дмитра потішать власників цього імені в їхнє свято. 8 листопада не забудьте поздоровити знайомих Дім – ось вітання і картинки з іменинами для них!

Дмитро (Димитрій) перекладається з давньогрецької як "плід земний". Це ім'я походить від слова "Деметріос", що означає "присвячений богині Деметрі" – покровительці землеробства і родючості.

Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою

До вашої уваги вітання для Дмитра у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Вірші для привітання Дмитра з Днем Ангела

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!

***

Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

В іменини Дмитру побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!

***

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!

***

Твоє ім'я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

У Дмитра сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!

***

Вітаєм Дмитра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Вірш від коханої дівчини / дружини

Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то й я не засміюся,
За тебе кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела, Діма, я тебе люблю!

***

Прикольні рядки для Діми

Ти Дмитро у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!

СМС вітання з іменинами Дмитру

***

В іменини ми бажаєм
Щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає
Ангел покровитель!

***

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Дмитре, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров'я додається!

***

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

***

Дмитре, ми тебе вітаєм,
З Днем Ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти щасливим!

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

***

Діма, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

Тебе від душі, Дмитре, вітаю,
Щастя й здоров'я щиро бажаю.
Любові, кохання та радості,
А ще – вічної молодості!

***

Смішне поздоровлення

З Днем Ангела вітаю,
Радості в житті тобі бажаю!
Щоб бабло в руки летіло,
А під боком було пиво.

Поздоровлення на іменини Дмитра у прозі

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти, в свою чергу, не змушував його за себе червоніти!

***

Вітаю зі святом! Нехай кожне твоє "сьогодні" буде наповнене щастям і натхненням, а кожне "завтра" готує перспективи та успіх.

***

В цей радісний день бажаю, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. Радості та щастя, здоров'я та успіхів тобі! Нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

***

Вітаю з днем ангела! Нехай здоров'я буде богатирським, дохід – стабільним, дім – затишним, друзі – вірними, робота – цікавою. Нехай тебе завжди оточує любов, а в усьому супроводжує удача! Залишайся в будь-якій ситуації таким, яким ти є, – мужнім, надійним, впевненим в собі!

***

Дімо, бажаю тобі стабільного доходу, миру в родині, гармонії в душі і, головне, здоров'я. Щоб ти завжди був радий тому, що в тебе вже є, але при цьому ніколи не переставав ставити перед собою великі життєві цілі. Радій життю, будь щасливий, здоровий і коханий!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю тобі благополуччя, любові, щастя, удачі, гарного настрою. Нехай тебе завжди оточують вірні друзі, на роботі поважають колеги, а вдома – обожнюють рідні.

***

Залізного здоров'я, широких можливостей і невичерпних сил бажаю тобі на іменини! Нехай в житті тебе переслідує успіх і ніколи не відстають удача і благополуччя. Бажаю тільки приємних турбот та великого достатку. Завжди сміливо йти вперед, лови кожен позитивний момент і насолоджуйся ним!

***

Дмитре, з іменинами! Бажаю тобі щасливої долі, позитивного настрою і легкого прибутку. Нехай всі твої геніальні ідеї втілюються в життя. Здоров'я тобі, плідної праці та завжди відмінного відпочинку.

***

У цей чудовий день дозволь мені привітати тебе від щирого серця. Бажаю тобі успішних проектів, фінансового благополуччя, спокійної тихої домашньої гавані. Нехай кожен твій день буде вдалим, здоров'я – міцним, як скеля, а думки – світлими і безтурботними. Нехай твої близькі радують тебе і відчувають твою нескінченну турботу. Щастя тобі та добра!

Картинки і листівки з Днем ангела для Діми

Картинка для Дмитра на іменини - фото 287369
Картинка для Дмитра на іменини
Відкритка з іменинами Дмитра - фото 287370
Відкритка з іменинами Дмитра
Вітальна картинка імениннику Дімі - фото 287368
Вітальна картинка імениннику Дімі
Листівка з Днем ангела для Діми - фото 287367
Листівка з Днем ангела для Діми

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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