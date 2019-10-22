Привітання батькам з народженням донечки: вірші, проза, смс і картинки

Привітання з народженням дівчинки є невіддільною частиною урочистого свята на честь новонародженої. Це побажання батькам, які дали життя своїй донечці! До вашої уваги найкращі вітання у прозі, у віршах та картинках.

Оригінальні привітання з народженням донечки українською потішать новоспечених батьків новонародженої. Не лінуйтеся пошукати найкращі поздоровлення, адже ваші рідні та знайомі заслуговують на вітання з такою важливою для них подією.

До теми: Гарні привітання для батьків з народження сина

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***

З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне — щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде

І завжди поруч будуть рідні люди!

***

Ангел маленький спустився до вас,

Буде щастя вам повсякчас.

Хай зростає здоровою доня,

Хай буде щасливою її доля.

Щоб тішило вас дитятко,

Гарненьке, миле мишенятко.

Батькам наснаги й сил бажаємо,

З народженням донечки вітаємо.

***

У вашім домі доня народилась,

Неначе друге сонце засвітилось!

З цим днем я хочу привітати

Батькам й малечі щиро побажати,

Щоб Бог подарував щасливу долю,

Була спокійна щоб, весела і здорова.

Терпіння вам, наснаги й добра,

Щасливою щоб виросла дочка!

***

Вітаю з милим янголятком,

Гарненьким крихітним дівчатком.

Хай донечка, маленьке диво,

Росте здорова і щаслива.

Зросте принцеса дуже стрімко

І скаже своє перше слово.

Хай дівчинка сміється дзвінко

І в неї буде все чудово!

***

З донечкою вас вітаємо,

Хай здоровою росте.

І красунею буде в маму,

В тата мудрості візьме!

Буде донечка найкраща,

Сама люба на землі.

Добра в мами помічниця,

В тата – гордість на всі дні!

***

Ангел з небес спустився,

У вашому домі оселився.

Тепер ви маєте донечку гарненьку,

Хай буде вам вона здоровенька.

Хай доля на неї чекає легка,

Сповнена щастя, достатньо добра.

Щоб сміх її без перестанку звучав,

Вам натхнення додавав.

***

З народженням принцеси!

Доля хай дарує щедро

Їй лиш кращі подарунки —

Успіх, щастя і фортуну.

Хай завжди буде здорова,

Має розум гарний, вроду,

Щиро й весело сміється,

Їй нехай усе вдається!

***

Від щирого серця вітаю з народженням маленької принцеси, з появою прекрасної донечки! Бажаю вашій родині всіх благ і достатку, міцного здоров'я і миру. Нехай донька росте на радість батькам, хай її життєвий шлях буде довгим, красивим і щасливим.

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Я вітаю тебе з донькою! Тепер у твоєму житті є яскравий промінчик щастя, який завжди зігріє твоє серце. Бажаю донечці твоїй міцних сил, неймовірної краси, унікальних талантів і чудесних миттєвостей життя. Нехай твоя дівчинка росте славною, веселою, допитливою та життєрадісною дитиною.

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Вітаємо з народженням вашого скарбу – вашої донечки! Нехай росте красунею і розумницею на радість всій родині. Нехай буде здоровою і щасливою. Вам же, батьки, бажаємо величезного терпіння, сил і енергії у вихованні вашої принцеси.

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Вітаємо вас з народженням донечки! Бажаємо здоров'я крихітці та матусі. Нехай малятко в цьому житті завжди оточують тільки щастя і любов, щоб її дзвінкий сміх завжди радував вас. Нехай ангели завжди оберігають крихітку і кожен крок в житті буде вдалим!

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Вітаю з народженням доньки. Бажаю їй міцного здоров'я, нехай росте щасливою і дарує радість всім близьким. Мамі – більше сну, а татові – терпіння. Щоб у вашому домі голосно звучав пустотливий сміх, який буде зігрівати ваші серця. Нехай у дитини все складеться якнайкраще. Бажаю досягти їй грандіозних висот. Нехай вона буде така ж красива і розумна, як мама, і сильна духом, як тато.

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Сьогодні у вашій родині поповнення, з яким я хочу вас щиро привітати! Ваше життя кардинально зміниться, адже тепер у вас є маленьке диво, яке з часом буде перевертати будинок і показувати вам, хто насправді головний. Вашій принцесі я бажаю, щоб вона була здоровою, щасливою і красивою! Вам же – терпіння і безліч приємних, теплих моментів, які стануть вашими особливими спогадами. Подарувавши вам дочку, Бог зробив вашій родині величезний комплімент, адже дівчинка – це не тільки мамина радість, а й татова велика, хоч і така маленька, слабкість!

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Сьогодні ти стала мамою принцеси! Я щиро вітаю тебе з народженням маленького дива. Бажаю, щоб дочка росла здоровою, підкорювала всіх своєю красою і радувала тебе кожен день. Нехай неминучі безсонні ночі стануть лише приємним спогадом, а ту турботу, яку ти подаруєш своїй принцесі, вона буде цінувати все життя.

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Від щирого серця вітаю з народженням прекрасної дівчинки, чудової донечки! Бажаю, щоб малятко росло щасливою і веселою, щоб її життя було світлим і добрим. Нехай у вашій родині завжди панують мир і любов, а дочка нехай буде великою радістю і справжньою гордістю.

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Вітаємо з маленьким дивом, з теплим щастям! Нехай ваша принцеса росте на радість мамі, татові й всій сім'ї. Спокійних ночей, здорових зубів, гарного апетиту, рум'яних щічок і постійних посмішок. З новонародженою!

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І я привітаю вас з народженням прекрасної донечки! Нехай вона буде найщасливішою, найулюбленішою, найкращою дівчинкою у світі. Бажаю вам добра і добробуту, міцного здоров'я і сил, достатку і вічної любові.

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Вітаємо Вас з народженням маленької принцеси! Нехай росте вона розумною, слухняною і допитливою дівчинкою! Нехай буде веселою, щасливою, здоровою і радує батьків своїми успіхами!

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Вітаємо батьків з народженням безцінного скарбу, донечки! Нехай росте вона красунею, розумницею та просто щасливою людиною! Міцного здоров'я малятку і матусі!

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Дорогі матуся і татусь, вітаємо вас з народженням донечки! Нехай ваша квіточка зростає і кожен день радує своїми досягненнями. Міцного здоров'я дівчинці та радісного сміху. Ну а вам, батькам, терпіння, достатку і сил у вихованні принцеси!

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Вітаю вас з народженням донечки! Нехай ваша маленька принцеса росте здоровою, щасливою, коханою! А вам бажаю сили, терпіння, достатку, приємних клопотів, радості та щастя в вихованні маленького дива!

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