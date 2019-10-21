Привітання батькам з народження сина: вірші, проза, смс і картинки

Найкращі вітання до народження сина є невід'ємною частиною урочистого свята на честь новонародженого. Це побажання батькам, які дали життя малюку! Ми підготували для вас гарні та душевні вітання у прозі, віршах та картинках.

Привітання з народженням сина українською – чудова ідея з нагоди такої важливої для батьків події. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та знайомі будуть раді поздоровленням з народженням хлопчика.

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З народженням синочка,

З прекрасною подією!

Хай збудеться для нього все,

Про що ви тільки мрієте!

Нехай щасливим буде

Малятко золоте.

Хай хлопчик сильним і здоровим,

Богатирем росте!

***

Вітаю із маленьким дивом!

Росте здоровим хай, щасливим,

Хай Бог його благословляє

І від негод охороняє.

Дарує щастя вам багато,

Раділи щоб і мама, й тато.

Хай мужнім виросте і сильним.

З народженням вітаю сина!

***

Первісток щасливий

Хай росте у вас!

Буде хай вродливий

Він і без прикрас.

Чемним виростає,

Любить хай батьків,

І не забуває,

Їх серед світів!

***

Привітання мамі й татку

З народженням хлоп'ятка!

Красенем хай він зростає

І здоров'я, й мудрість має!

Хай найкращим буде сином

І продовжить рід родини,

Радістю всіх звеселяє,

Щастя хай його чекає!

***

Хай росте здоровим твоє немовлятко,

Хай його охороняють з неба ангелятка,

Хай Господь зішле дитині добру долю

Від нині й на всі прийдешні дні!

***

У вас народився син,

Надія і опора,

Хоч стане він таким

Зовсім ще не скоро.

Йому іще пройти

По життю всі етапи,

З ним поруч на шляху

Нехай будуть мама й тато!

***

Любе дитятко, мамина втіхо,

Іскрися здоров'ям й дзвіночками сміху.

Щоб радість і щастя тебе обняли,

Щоб ангели Божі тебе охороняли!

***

Милі батьки прекрасного малюка! Вітаю вас з найщасливішим днем ​​вашого життя – з появою маленького! Нехай ваш син росте здоровим, міцним, сильним і розумним. Бажаю вам, молоді батьки, сил і натхнення, мудрості та терпіння. Нехай ваше нове і цікаве життя стане схожим на чарівну веселку і забарвиться яскравими кольорами любові, щастя, посмішок, сміху, приємних хвилювань, непередаваних відчуттів і незабутніх спогадів. Нехай життя наповниться дитячим сміхом, веселощами, дивовижними й казковими моментами. Нехай ваш чудовий синок стане для вас не тільки надією та опорою, а й гордістю і захистом!

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Вітаю з народженням синочка! Нехай малюк росте здоровеньким, на радість батькам, стане вашою гордістю та опорою. Бажаю тільки позитивних моментів в новому етапі вашого життя, терпіння, миру і щастя в вашу сім'ю.

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Вітаю з народженням сина! Бажаю хлопчику міцних сил і міцного здоров'я, дивовижних миттєвостей і в цілому щасливого дитинства. Нехай ангел завжди зберігає вашого синочка від бід, хай у вашій родині завжди панує гармонія та ідилія. Миру вам, щасливого батьківства та материнства і життєрадісного сина.

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Яке це все ж таки щастя! Народився син – гордість батька і мамин улюбленець. Маленькі очі тільки недавно розкрилися, а вже пильно вивчають навколишній світ. Бажаю батькам стати відмінним прикладом для свого чада і завжди берегти його. Попереду чекає багато! Радість за успіхи улюбленого сина і спільне переживання проблем. Кожну його емоцію відтепер ви пропускаєте крізь себе. Терпіння вам, батьки й невичерпної любові один до одного. Любляча сім'я – запорука щасливого життя дитини.

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У цей світ прийшла нова людина – крихітний хлопчик, ваш син! Ви для нього тепер – все, весь світ у двох люблячих людях! Я бажаю, щоб почуття захоплення і любові, яке ви відчуваєте зараз, з роками міцніло й перетворилося на справжню, міцну, вірну і безмежну батьківську любов! Нехай ваш син буде щасливою людиною, добрим і чуйним, красивим і тілом, і душею! Радості йому і теплоти на всю довге життя!

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Вітаю вас з таким цінним подарунком – народженням синочка. Діти – це квіточки життя, так нехай ваш цвіт росте здоровим, щасливим і розумним хлопчиком. Я бажаю йому бути щасливим чоловічком, який буде ставити перед собою великі цілі та приголомшливі мрії. Зростайте, живіть і насолоджуйтеся кожною хвилиною разом, адже дітки так швидко ростуть! Зі святом!

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Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок з перших днів життя дарує тільки приємні клопоти та безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровеньким і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!

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Вітаю вас з поповненням в сім'ї! Нехай цей крихітний хлопчик наповнить ваше життя сенсом і щастям. Нехай синочок кожен день приносить радість і позитив. Бажаю, щоб він став гідною опорою своїм татові й мамі. Нехай він буде вашою гордістю. З народженням синочка вас!

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Від щирого серця вітаю з народженням прекрасного хлопчика, з появою на світ чудесного сина. Бажаю вашій родині всіх благ, миру, достатку, любові й терпіння. Нехай синочок росте міцним і здоровим, веселим і цікавим, найкращим і чудовим. Нехай його життя буде щасливим і добрим!

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Найпрекрасніше у світі чудо сталося з тобою – у тебе народився синочок. Я від щирого серця вітаю тебе з народженням сина. Нехай росте здоровеньким, тямущим, веселим, міцним, активним малюком. Ти молодець, щастя тобі й твоїй дитинці!

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З народженням богатиря вас! Нехай росте міцненьким, розумним і слухняним хлопчиком. Нехай стане справжнім чоловіком і опорою для батьків. Щасливого дитячого сміху вашого будинку і терпіння у вихованні маленького дива!

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Вітаю вашу сім'ю з народженням маленького чуда! Нехай син стане радістю, захистом і підтримкою мамі й татові. Бажаю йому рости міцним, розумним, обдарованим і чуйним, і нехай його життя буде щасливим і світлим.

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Вітаю від душі з народженням чудового сина. Нехай малюк росте міцним і сильним, сміливим і відважним, розумним і красивим, веселим і добрим. Бажаю щастя на його життєвому шляху, достатку і миру вашій родині.

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Вітаю з новонародженим! Хочеться побажати Вашому маленькому чоловікові рости здоровим і щасливим. Що б він став маминим захисником і батьковим помічником.

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