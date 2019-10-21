На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання батькам з народження сина: вірші, проза, смс і картинки
-
- 24
Найкращі вітання до народження сина є невід'ємною частиною урочистого свята на честь новонародженого. Це побажання батькам, які дали життя малюку! Ми підготували для вас гарні та душевні вітання у прозі, віршах та картинках.
Привітання з народженням сина українською – чудова ідея з нагоди такої важливої для батьків події. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та знайомі будуть раді поздоровленням з народженням хлопчика.
І ще: Тости на день народження: гарні й прикольні тости українською
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного розділу:
- Привітання у віршах
- Побажання прозою і своїми словами
- Короткі смс вітання
- Вітальні відкритки та листівки
Привітання з народженням сина у віршах
***
З народженням синочка,
З прекрасною подією!
Хай збудеться для нього все,
Про що ви тільки мрієте!
Нехай щасливим буде
Малятко золоте.
Хай хлопчик сильним і здоровим,
Богатирем росте!
***
Вітаю із маленьким дивом!
Росте здоровим хай, щасливим,
Хай Бог його благословляє
І від негод охороняє.
Дарує щастя вам багато,
Раділи щоб і мама, й тато.
Хай мужнім виросте і сильним.
З народженням вітаю сина!
***
Первісток щасливий
Хай росте у вас!
Буде хай вродливий
Він і без прикрас.
Чемним виростає,
Любить хай батьків,
І не забуває,
Їх серед світів!
***
Привітання мамі й татку
З народженням хлоп'ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров'я, й мудрість має!
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає!
***
Хай росте здоровим твоє немовлятко,
Хай його охороняють з неба ангелятка,
Хай Господь зішле дитині добру долю
Від нині й на всі прийдешні дні!
***
У вас народився син,
Надія і опора,
Хоч стане він таким
Зовсім ще не скоро.
Йому іще пройти
По життю всі етапи,
З ним поруч на шляху
Нехай будуть мама й тато!
***
Любе дитятко, мамина втіхо,
Іскрися здоров'ям й дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя тебе обняли,
Щоб ангели Божі тебе охороняли!
Вітання батькам з народженням синочка у прозі
***
Милі батьки прекрасного малюка! Вітаю вас з найщасливішим днем вашого життя – з появою маленького! Нехай ваш син росте здоровим, міцним, сильним і розумним. Бажаю вам, молоді батьки, сил і натхнення, мудрості та терпіння. Нехай ваше нове і цікаве життя стане схожим на чарівну веселку і забарвиться яскравими кольорами любові, щастя, посмішок, сміху, приємних хвилювань, непередаваних відчуттів і незабутніх спогадів. Нехай життя наповниться дитячим сміхом, веселощами, дивовижними й казковими моментами. Нехай ваш чудовий синок стане для вас не тільки надією та опорою, а й гордістю і захистом!
***
Вітаю з народженням синочка! Нехай малюк росте здоровеньким, на радість батькам, стане вашою гордістю та опорою. Бажаю тільки позитивних моментів в новому етапі вашого життя, терпіння, миру і щастя в вашу сім'ю.
***
Вітаю з народженням сина! Бажаю хлопчику міцних сил і міцного здоров'я, дивовижних миттєвостей і в цілому щасливого дитинства. Нехай ангел завжди зберігає вашого синочка від бід, хай у вашій родині завжди панує гармонія та ідилія. Миру вам, щасливого батьківства та материнства і життєрадісного сина.
***
Яке це все ж таки щастя! Народився син – гордість батька і мамин улюбленець. Маленькі очі тільки недавно розкрилися, а вже пильно вивчають навколишній світ. Бажаю батькам стати відмінним прикладом для свого чада і завжди берегти його. Попереду чекає багато! Радість за успіхи улюбленого сина і спільне переживання проблем. Кожну його емоцію відтепер ви пропускаєте крізь себе. Терпіння вам, батьки й невичерпної любові один до одного. Любляча сім'я – запорука щасливого життя дитини.
***
У цей світ прийшла нова людина – крихітний хлопчик, ваш син! Ви для нього тепер – все, весь світ у двох люблячих людях! Я бажаю, щоб почуття захоплення і любові, яке ви відчуваєте зараз, з роками міцніло й перетворилося на справжню, міцну, вірну і безмежну батьківську любов! Нехай ваш син буде щасливою людиною, добрим і чуйним, красивим і тілом, і душею! Радості йому і теплоти на всю довге життя!
***
Вітаю вас з таким цінним подарунком – народженням синочка. Діти – це квіточки життя, так нехай ваш цвіт росте здоровим, щасливим і розумним хлопчиком. Я бажаю йому бути щасливим чоловічком, який буде ставити перед собою великі цілі та приголомшливі мрії. Зростайте, живіть і насолоджуйтеся кожною хвилиною разом, адже дітки так швидко ростуть! Зі святом!
***
Вітаю з народженням маленького янголятка! Нехай синочок з перших днів життя дарує тільки приємні клопоти та безмежне щастя! Бажаю, щоб він ріс активним, здоровеньким і життєрадісним чоловічком! Нехай миле сонечко висвітлює життя всієї родини!
СМС поздоровлення новоспеченим батькам хлопчика
***
Вітаю вас з поповненням в сім'ї! Нехай цей крихітний хлопчик наповнить ваше життя сенсом і щастям. Нехай синочок кожен день приносить радість і позитив. Бажаю, щоб він став гідною опорою своїм татові й мамі. Нехай він буде вашою гордістю. З народженням синочка вас!
***
Від щирого серця вітаю з народженням прекрасного хлопчика, з появою на світ чудесного сина. Бажаю вашій родині всіх благ, миру, достатку, любові й терпіння. Нехай синочок росте міцним і здоровим, веселим і цікавим, найкращим і чудовим. Нехай його життя буде щасливим і добрим!
***
Найпрекрасніше у світі чудо сталося з тобою – у тебе народився синочок. Я від щирого серця вітаю тебе з народженням сина. Нехай росте здоровеньким, тямущим, веселим, міцним, активним малюком. Ти молодець, щастя тобі й твоїй дитинці!
***
З народженням богатиря вас! Нехай росте міцненьким, розумним і слухняним хлопчиком. Нехай стане справжнім чоловіком і опорою для батьків. Щасливого дитячого сміху вашого будинку і терпіння у вихованні маленького дива!
***
Вітаю вашу сім'ю з народженням маленького чуда! Нехай син стане радістю, захистом і підтримкою мамі й татові. Бажаю йому рости міцним, розумним, обдарованим і чуйним, і нехай його життя буде щасливим і світлим.
***
Вітаю від душі з народженням чудового сина. Нехай малюк росте міцним і сильним, сміливим і відважним, розумним і красивим, веселим і добрим. Бажаю щастя на його життєвому шляху, достатку і миру вашій родині.
***
Вітаю з новонародженим! Хочеться побажати Вашому маленькому чоловікові рости здоровим і щасливим. Що б він став маминим захисником і батьковим помічником.
Вітальні картинки і листівки з народженням сина
До теми: Привітання на хрестини: найкращі поздоровлення з хрещенням дитини
-
18:00Гороскоп на 22 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Вчені виявили найшвидшу у світі мурашку
-
17:45Ідеальна тваринка: у мережі показали, як позбутися клопів (відео)
-
17:34На узбережжі Азовського моря зняли незвичайне явище
-
17:23Як ходьба сходами насправді впливає на здоров'я
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:11Зінченко довів до сліз наречену Владу Седан подарунком на день народження: відео
-
16:53Тренер Вест Хема зробив гучну заяву щодо Ярмоленка
-
16:45Учені розповіли, як миття посуду впливає на сексуальне життя пари
-
16:25Кейт Міддлтон зробила свій перший пост в Instagram
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
15:48Лікарі розповіли, кому особливо корисно їсти ананас
-
15:33Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками в зухвалому міні
-
15:18Як в Індії борються зі списуванням на іспитах: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:56Привітання батькам з народження сина: вірші, проза, смс і картинки
-
14:41Ірина Шейк захопила фігурою в червоному міні-платті
-
14:35Квартал 95 вперше прокоментував скандал навколо номера про Гонтареву
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
14:17Кілька міст Португалії перетворились у Венецію через потужні зливи: відео
-
13:46Не туристична Іспанія з висоти пташиного польоту: захопливі фото
-
13:31Виступ Хора Верьовки: у мережі з'явився гострий мем щодо скандальної пісні (фото)
-
13:18Бладшот: перший трейлер супергеройського фільму з Він Дизелем
-
12:43Міс Всесвіт 2012 показала форми у крихітному купальнику
-
12:31Представлено концепт чохла для телефона зі штучної людської шкіри, який реагує на лоскіт
-
16:15Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути
-
14:30Xiaomi наступила собі на горло: ці смартфони однозначно не варто купувати
-
12:15Хор Верьовки у скандальному номері з Кварталом 95 про Гонтареву: коментарі усіх сторін
-
09:49Google створила просунутий диктофон для Android
-
07:15Погода 21 жовтня в Україні: бабине літо з туманами
-
00:03Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у дев'ятому прямому ефірі
- 20 жовтня
-
21:50Українська веб-модель відверто розповіла про дивні фетиші клієнтів (18+)
-
19:25Учені з'ясували, чи справді раніше люди були щасливішими
-
17:50Дівчина тижня: розкута Лана Роудс – найпопулярніша порноактриса премії Pornhub Awards 2019
-
14:50Модні чоловічі джинси осінь-зима 2019-2020: ТОП-5 стильних моделей
-
11:54Популярна музика для вихідних: плейлист найкращих пісень для вихідних
-
08:34Названо соки, які принесуть максимум користі чоловікам
- 19 жовтня
-
21:24Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото
-
18:555 причин, через які ваш ремонт приречений стати вічним
-
15:55Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей
-
13:51Новий протектор та шипи з нержавіючої сталі: в Україні представили унікальні зимові шини
-
11:50Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)
-
09:25Гвоздик вперше за кар'єру програв у поєдинку з Бетербієвим: повне відео бою
-
08:326 вагомих причин працювати на фрілансі
- 18 жовтня
-
21:42Як вийти з зони комфорту: поради, які змінять ваше життя назавжди
-
19:45Основні правила бігу в міжсезоння, якими не слід нехтувати
-
17:00Бюджет 2020: якою буде мінімалка, прожитковий мінімум і курс долара в Україні
-
15:37ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ: коли і де дивитись онлайн бокс, прогноз на бій
-
11:57MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі