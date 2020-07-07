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Коли надіслав хтиве повідомлення на очах у батьків: епічне відео

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Коли надіслав хтиве повідомлення на очах у батьків: епічне відео - фото 1

Навряд чи когось можна вразити пранками над другою половинкою чи батьками, але цей хлопець вирішив об'єднати все. Тепер за його долю переймаються, а від цього відео майже неможливо втримати усмішку.

На платформі Reddit користувач з ніком AristonD поділився епічним відео розіграшу, яке стрімко набирає популярність. За короткий час ролик зібрав понад 80 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що головний герой запису вирішив написати своїй дівчині хтиве повідомлення під час відпочинку у басейні з її батьками. До слова, відстань від хлопця до можливих родичів була доволі невеликою, тож вдалось зафіксувати їхню реакцію. Тепер коментатори переймаються за долю юнака, адже батько точно не оцінив такий пранк.

Perfect flip off from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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