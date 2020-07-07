Коли надіслав хтиве повідомлення на очах у батьків: епічне відео

Навряд чи когось можна вразити пранками над другою половинкою чи батьками, але цей хлопець вирішив об'єднати все. Тепер за його долю переймаються, а від цього відео майже неможливо втримати усмішку.

На платформі Reddit користувач з ніком AristonD поділився епічним відео розіграшу, яке стрімко набирає популярність. За короткий час ролик зібрав понад 80 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що головний герой запису вирішив написати своїй дівчині хтиве повідомлення під час відпочинку у басейні з її батьками. До слова, відстань від хлопця до можливих родичів була доволі невеликою, тож вдалось зафіксувати їхню реакцію. Тепер коментатори переймаються за долю юнака, адже батько точно не оцінив такий пранк.

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