ПриватБанк закриває програму Бонус+: як ви можете використати залишки

1 травня програма Бонус+ від ПриватБанку припинить своє існування. Українці мають майже місяць, щоб встигнути використати залишки коштів. Читайте далі та дізнайтеся, як це зробити.

На офіційній сторінці ПриватБанку в соцмережах з'явилася інформація, що банк планує закрити програму Бонус+, яка дозволяла накопичити кошти у вигляді кешбеку від певних покупок чи послуг у конкретних магазинах та закладах.

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"До кінця місяця ви можете переказати гроші з рахунку "Бонус+" на потреби ЗСУ в Приват 24: Добро – Підтримка ЗСУ. Або використати накопичені бонуси у мережі магазинів-партнерів "Бонус+" на свій розсуд" – йдеться у повідомленні від ПриватБанку.

Вже від 1 травня ця програма не буде працювати. ПриватБанк закриє програму і перерахує невикористані залишки з бонусних рахунків на потреби Армії та відновлення України, а це загалом 600 млн гривень.

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