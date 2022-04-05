Kalush на другому місці: дізнайтеся, який трек очолює Топ Apple Music в Україні

Apple Music щоденно оновлює музичний чарт "Топ 100 в Україні". Це найпопулярніші пісні серед українців. Дивіться, які треки найчастіше слухають в Україні.

Топ Apple Music в Україні постійно оновлюється і раніше цей список складався з закордонних пісень або ж пісень українських виконавців, які співають російською.

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Зараз цей перелік змінився – в Україні почали слухати більше пісень українською та почали надавати перевагу своїм виконавцям, хоча не без нюансів...

Топ 10 треків, які найчастіше слухають в Україні 5 квітня:

Мюслі UA – Вова, їбаш їх Kalush Orchestra – Stefania KALUSH feat. Skofka – Додому MAX BARSKIH – Буде весна PROBASS HARDI – Доброго вечора Один в каное – У мене немає дому MORGENSHTERN – 12 The Kiffness feat. Boombox – Oy U Luzi Chervona Kalyna Jerry Heil – #ПОШТА Tom Odell – Another Love

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