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Ян Джевелін і Джавеліна: Мін'юст назвали імена дітей, які українці обирають під час війни
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Міністерство юстиції України оприлюднило список цікавих імен малечі, яка народилася під час війни. Батьки цих малюків виявилися досить креативними й обрали нестандартні наймення для своїх новонароджених діток.
На офіційній сторінці Мін'юсту в соцмережах з'явилося повідомлення про креативні імена маленьких українців. "При виборі імені новонародженої дитини частіше за все батьки враховують наступні фактори: традиції родини, модні віяння, національні, релігійні та навіть політичні погляди батьків. Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави" – йдеться у повідомленні.
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Символом цієї війни вже став протитанковий ракетний комплекс Javelin, про який записують пісні, а відтепер і називають дітей на його честь. Саме цю американську розробку активно використовують ЗСУ про російських загарбників, й навіть встановили певний рекорд з влучності.
У Вінницькій області тепер живе хлопчик Ян Джевелін, а у Києві мешкатиме дівчинка Джавеліна.
Також міністерство навело ще кілька імен, які обирали батьки для своїх немовлят за час війни, але без прив'язки до самої теми війни. Ці імена не менш оригінальні та рідковживані, а деякі з них – давні українські імена.
- Хлопчики в Україні тепер мають такі імена: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир.
- Дівчатка отримала такі імена: Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.
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