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ПриватБанк встановив ринковий курс валют для безготівкових операцій: що це означає

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ПриватБанк встановив ринковий курс валют для безготівкових операцій: що це означає - фото 1

Український банк "ПриватБанк" повідомив, що відтепер вони встановлюють ринковий курс валютообміну для своїх клієнтів. Читайте далі та дізнайтеся, на що це вплине!

У пресслужбі "ПриватБанк" повідомили, що від 6 липня буде встановлений ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

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"Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів", – йдеть у повідомленні від "ПриватБанку".

Що це означає?

  • це стосується курсів конвертації за картками
  • зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток
  • всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток

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