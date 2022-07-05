На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ПриватБанк вимагатиме довідку про походження коштів від певної суми
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ПриватБанк буде обмежувати картки клієнтів банку за певних умов. Читайте далі та дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб безперебійно користуватися карткою ПриватБанку!
ПриватБанк вимагатиме довідку від клієнтів про походження коштів при обороті в 500 000 гривень на місяць. При невиконанні умов, відмові чи неможливості підтвердження, банк обмежуватиме картки та витрати.
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"Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 000 гривень за особистими картками та при цьому не мають підтверджувальних документів", – зазначили у ПриватБанку.
Відомо, що такі клієнти будуть отримувати від банку запит про надання відповідних документів через такі засоби комунікації, як Приват 24 ченелс, Viber, SMS чи особистий дзвінок від співробітника банку.
"При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи – на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", – повідомили у ПриватБанку.
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