В Укрзалізниці відповіли, що буде з вартістю квитків до кінця 2022 року

Нещодавно "Укрзалізниця" розповіла, що збільшиться вартість вантажоперевезень. А тепер у компанії зазначили, чого варто очікувати з тарифами на пасажирські перевезення. Читайте далі та дізнайтеся, що буде цьогоріч з цінами на потяги!

"Укрзалізниця" не підійматиме вартості тарифів на пасажирські перевезення. Компанія не планує цього робити до кінця 2022 року. Про це повідомив Олександр Камишін, голова правління АТ "Укрзалізниця".

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Керівник компанії зазначає, що таке рішення не індексувати тарифи на пасажирські перевезення – це принципова позиція влади, що Укрзалізниця і підтримує.

"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз підіймати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", – зазначив Камишін.

Також відомо, що компанія індексувала тарифи на вантажоперевезення саме для того, щоб не допустити зміни у тарифах на пасажироперевезення.

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