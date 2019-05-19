Притула жорстко постібався з Лазарєва на Євробаченні 2019

Український телеведучий Сергій Притула кумедно потролив представника Росії на пісенному конкурсі Євробачення 2019 Сергія Лазарєва.

В ізраїльському Тель-Авіві відбувся грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019. Представником Росії в цьому році знову був Сергій Лазарєв, який вдруге спробував завоювати бажану перемогу.

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Фінал конкурсу в Україні транслювали телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ. А беззмінний коментатор конкурсу телеведучий Сергій Притула гостро відреагував на виступ Сергія Лазарєва. За його словами, в Росії назвали причину того, що артист з 1 місця рейтингу букмекерів скотився до 8. Експерти РФ упевнені, що в цьому винна постановка до пісні Scream, яка не вразила глядачів.

Лазарєв на Євробаченні 2019

"Даремно кажуть, що у Сергія Лазарєва погана постановка. По-моєму, він без проблем міг би виграти у нас, наприклад, на конкурсі Молода Галичина...", – пожартував Притула.

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