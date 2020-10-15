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Притула відверто розповів, чому не спілкується з Ольгою Фреймут

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Притула і Фреймут - фото 1
Притула і Фреймут / instagram

Одна з найбільш популярних телевізійних пар Сергій Притула та Ольга Фреймут не спілкуються вже кілька років. Зіркова дружба різко зіпсувалася, коли ведуча вирішила перейти працювати на інший канал.

Шоумен, а тепер і кандидат в мери Києва, Сергій Притула зізнався, що його довіра до Ольги Фреймут похитнулася після того, як вона вирішила перейти на "1 + 1", хоча за кілька днів до цього пообіцяла колезі залишитися працювати з ним на "Новому каналі".

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Відхід Фреймут привів до зупинки зйомок нового сезону телешоу "Хто зверху", який вона вела разом з Сергієм. Після цього їх відносини трохи зіпсувалися, але остаточно зірки посварилися десь 2,5 роки тому.

Коли у Ольги був день народження, Притула зняв відеозвернення, в якому 30 секунд обдаровував її компліментами, а ще 30 секунд – тролив. Це були приватні повідомлення, які він відправив їй у дірект. Однак телеведуча взяла це відео, вирізала компліментарну частину і опублікувала її в соціальній мережі Instagram з посиланням "Притула за мною сохне". Шоумен зізнався, що після такого вчинку колеги зробив свої висновки і вирішив припинити з нею спілкування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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