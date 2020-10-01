Притула озвучив свій найбільший гонорар за всю кар'єру

Популярний український ведучий Сергій Притула, який братиме участь у виборах мера Києва, розповів про найбільший гонорар, який отримав за всю свою кар'єру.

Зазначимо, що зараз Притула відмовився від проведення корпоративів та інших заходів, тому що має намір розвиватися в політичній сфері.

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Однак, робота на телебачення зробила з нього справжню зірку і приносила чималий дохід. Він зізнався, що одного разу за проведення заходу йому заплатили більше 10 тисяч доларів (близько 300 тис. гривень за курсом на сьогодні) і це був його найбільший гонорар за всю кар'єру. А от найменшу суму за свою роботу він отримав в 2001 році, коли ще був студентом. За проведення свята він взяв 60 доларів (1,700 гривень).

Зараз кандидат в мери столиці заявив, що більше не буде проводити заходи, тому що часто замовниками є політики.

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