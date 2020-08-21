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Притула розповів, чи залишиться у політиці навіть у разі поразки на виборах

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Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула

Шоумен та волонтер Сергій Притула став кандидатом на посаду міського голови Києва від партії "Голос". Заради виборів він завершує акторську та гумористичну діяльність, а як він діятиме у разі поразки – читайте далі.

В інтерв'ю LB Сергій Притула поділився своїми планами на майбутнє. За його плечима – вже є одна невдала спроба зайти у політику: шоумен не зумів пройти до парламенту за списком партії "Голос", оскільки був 30 номером.

Це цікаво: Притула відмовиться від шоу-бізнесу заради політики

Однак у мерській кампанії Притула сподівається на успіх, хоча соціологічні опитування віддають йому друге місце зі значним відривом від чинного глави Києва Віталія Кличка.

Однак як у разі перемоги, так і в разі поразки кандидат від "Голосу" запевняє, що однозначно залишиться в активній політиці. "Мені це дуже цікаво", – пояснив Притула.

Про те, чи виграв я мерські вибори, чи ні, ми поговоримо в кінці листопада. До цього, я вважаю, трошки некоректно говорити про поразку як про доконаний факт. Я так само, як і ви, бачу соціологію, але я так само, як і ви, бачив соціологію перед великою кількістю різних виборів, коли все змінювалося з ніг на голову. І згадую слова покійної пані Бекешкіної, яка казала: "Поки ми живі, все можливо", – підсумував Притула.

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