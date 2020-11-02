Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Олександр Усик

Притула після програшу на виборах розповів, чи повернеться до Вар'ятів

  • 116
Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула / pravda.com.ua

Колишній кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула розповів, чи повернеться у "Вар’яти шоу" і чому не пішов з "Нового каналу".

Колишній кандидат на посаду мера Києва від партії "Голос" Сергій Притула поділився планами на майбутнє. Про це Притула розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Це цікаво: Вибори мера Києва: Сергій Притула прокоментував свою поразку і привітав Кличка

"У Вар'яти я не повернуся. Це перегорнута сторінка. Звичайно, що я на контакті з хлопцями ну, тому що це все-таки мій любий колектив, з яким я 10 років пропрацював доволі активно. Я за них як переживав, так і буду переживати – за їхні успіхи, але на роботу, скажімо так, у "Вар’яти" я вже не ходжу. У мене залишається робота ведучого на "Новому каналі"...

На запитання про роботу на Новому каналі Сергій відповів так:

"Так, а я і не казав, що піду з "Нового каналу". Я казав, що якщо я виграю мерські вибори, то напишу заяву і перестану бути ведучим "Нового каналу". Зараз, камон, ви збираєтесь мою сім‘ю утримувати? Я її поки що сам буду утримувати. Тому в мене є дві роботи: одна – це "Новий" і друга от сьогодні в мене з 17 по 19 моя авторська програма на радіо НВ", – зазначив Притула.

Чинний мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів, заявили в його штабі. Згідно з паралельним підрахунком голосів, Кличко отримує 50,9%. Друге місце у представника ОПЗЖ, екс-глави КМДА Олександра Попова 9,5%, третє у Сергія Притули від "Голосу" 7,9%.

І ще: Притула озвучив свій найбільший гонорар за всю кар'єру

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах
  • 30 жовтня, 15:00
  • 118
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 194
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 77167
Загрузка...
Новини