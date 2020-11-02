Притула після програшу на виборах розповів, чи повернеться до Вар'ятів

Колишній кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула розповів, чи повернеться у "Вар’яти шоу" і чому не пішов з "Нового каналу".

Колишній кандидат на посаду мера Києва від партії "Голос" Сергій Притула поділився планами на майбутнє. Про це Притула розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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"У Вар'яти я не повернуся. Це перегорнута сторінка. Звичайно, що я на контакті з хлопцями ну, тому що це все-таки мій любий колектив, з яким я 10 років пропрацював доволі активно. Я за них як переживав, так і буду переживати – за їхні успіхи, але на роботу, скажімо так, у "Вар’яти" я вже не ходжу. У мене залишається робота ведучого на "Новому каналі"...

На запитання про роботу на Новому каналі Сергій відповів так:

"Так, а я і не казав, що піду з "Нового каналу". Я казав, що якщо я виграю мерські вибори, то напишу заяву і перестану бути ведучим "Нового каналу". Зараз, камон, ви збираєтесь мою сім‘ю утримувати? Я її поки що сам буду утримувати. Тому в мене є дві роботи: одна – це "Новий" і друга от сьогодні в мене з 17 по 19 моя авторська програма на радіо НВ", – зазначив Притула.

Чинний мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів, заявили в його штабі. Згідно з паралельним підрахунком голосів, Кличко отримує 50,9%. Друге місце у представника ОПЗЖ, екс-глави КМДА Олександра Попова 9,5%, третє у Сергія Притули від "Голосу" 7,9%.

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