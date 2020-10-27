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Вибори мера Києва: Сергій Притула прокоментував свою поразку і привітав Кличка
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Шоумен і телеведучий Сергій Притула, який боровся за крісло мера Києва, прокоментував свою поразку на виборах 25 жовтня. У своєму пості у фейсбуці він подякував усім за підтримку, а також привітав Віталія Кличка.
Сергій Притула поділився враженнями від своєї першої мерської кампанії та зізнався, що попри те, що не вдалося досягнути бажаного результату, це не стало "трагедією вселенського масштабу". Своїми думками з підписниками та виборцями телеведучий поділився на сторінці у фейсбуці.
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Передовсім він подякував кожному, хто віддав голос за нього, а також за команду "Голосу" до Київради.
"Я відчував вашу підтримку на тлі доволі агресивної та брудної піар-кампанії, яку розгорнули проти мене політичні опоненти. Ви мотивували не опускати рук і торувати свій шлях! І ми, попри все, отримали свою фракцію у Київраді. Ми завели туди людей, які стануть Вашими голосами у боротьбі зі свавіллям корупціонерів та забудовників! І я буду і далі розраховувати на Ваше плече у допомозі нашим депутатам. Бо, тільки у тісній взаємодії громади та депутатського активу, така боротьба дасть свої плоди!", – написав він.
Також Притула подякував колегам з волонтерського руху, які сприяли його публічній підтримці: "Ваші слова про те, що вперше на виборах Вам не довелось обирати "менше зло", були для мене вкрай важливими та мотивуючими!"
Крім того, подякував і тим, хто не віддав за нього свій голос. На думку Сергія Притули, це свідчить про те, що у нього попереду ще багато роботи, яку потрібно буде спрямувати на те, "щоб достукатися до Ваших сердець!"
А ще він тішиться, що йому вдалося пройти кампанію "на ногах" по всьому Києву, а також зустрічатися з виборцями у кожному районі столиці. Це дозволило йому краще почути їх та зануритися у проблеми, які тривожать.
Не забув він привітати Віталія Кличка, а також побажав йому "швидкої перемоги над коронавірусом!"
"Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем успішніше, ніж під час попередньої каденції", – додав Притула.
Наостанок Сергій Притула щиро подякував усім виборцям "Голосу", волонтерам, котрі допомагали з агітацією, усім кандидатам, які "відпрацювали кампанію не віртуально, а "в полях", а також спостерігачам і членам ТВК/ДВК за безсонні ночі.
Насправді все тільки починається!, – підкреслив Притула у своєму пості.
Зазначимо, що у другому турі мерських виборів у Києві можуть поборотися Віталій Кличко (47,8% голосів за результатами екзитполів), Олександр Попов (8,6% голосів), Сергій Притула (8,3% голосів), Ірина Верещук (8% голосів), а також Олексій Кучеренко (6,3% голосів виборців).
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