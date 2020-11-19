Молода і сексуальна: Дженніфер Лопес захопила новою зйомкою

Популярна співачка Дженніфер Лопес не припиняє дивувати фанатів своїм розкішним виглядом, адже й досі може позмагатись зі своїми юними колегами по сцені. А від кадрів з її нової фотосесії неможливо відвести погляд!

51-річна акторка, співачка та продюсерка Дженніфер Лопес встигає не лише займатись кар'єрою та родиною, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 133 мільйони фанатів, і це зовсім не дивно. Красуня регулярно ділиться новими кадрами зі своїх робочих та звичайних буднів.

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Нещодавно Джей Ло стала зіркою видання WSJ. Magazine, для кого знялась у розкішній чорно-білій фотосесії. Відверті сукні, стримані костюми – у всьому співачка виглядає на висоті. А все тому, що вона точно знає секрет вічної молодості та краси.

Джерело всіх фото: instagram.com/jlo

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