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Дженніфер Еністон вразила шанувальників молодістю на фото без фільтрів

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Дженніфер Еністон - фото 1
Дженніфер Еністон / instagram

Голлівудська зірка Дженніфер Еністон підкорила шанувальників природною красою. Акторка черговий раз довела, що не користується фотошопом, опублікувавши фото з реального життя, де позує без макіяжу і фільтрів.

Свіжі знімки Дженніфер Еністон присвятила новому досягненню свого життя. Вона стала частиною команди одного з брендів, який займається виробництвом БАДів для продовження молодості. У компанії актриса зайняла посаду креативного директора.

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В кадрі зірка постала з продукцією марки, тримаючи на руках цілий ящик капсул і добавок. Макіяж вона вирішила не робити, що тільки підкреслило молодість і квітучий вигляд красуні. Проста укладка і нейтральний манікюр завершили її образ, що вкотре продемонструвало її любов до натуральності.

Дженніфер Еністон вразила шанувальників молодістю на фото без фільтрів - фото 435774

Дженніфер Еністон вразила шанувальників молодістю на фото без фільтрів - фото 435775

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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