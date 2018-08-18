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"Природна" Кайлі Дженнер прикрасила новий номер Vogue

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"Природна" Кайлі Дженнер прикрасила новий номер Vogue - фото 1
"Природна" Кайлі Дженнер прикрасила новий номер Vogue / instagram.com/kyliejenner

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер опинилась на обкладинці осіннього випуску Vogue і викликала захват у фанів.

21-річна американська модель та зірка шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер нещодавно ефектно відзначила свій день народження, перевтілившись у білявку з каре. Однак її остання фотосесія для популярного глянцю Vogue все ж показує "природну" сестру Кім Кардашян: з темним волоссям та мінімальною кількістю косметики. Перші кадри зі зйомки опублікувала сама Кайлі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 113 млн осіб.

І ще: Тревіс Скотт представив кліп з Кайлі Дженнер в головній ролі

А зараз Кайлі виглядає так:

Читайте також: Кім Кардашян порівняли з Меган Фокс: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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