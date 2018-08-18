"Природна" Кайлі Дженнер прикрасила новий номер Vogue

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер опинилась на обкладинці осіннього випуску Vogue і викликала захват у фанів.

21-річна американська модель та зірка шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер нещодавно ефектно відзначила свій день народження, перевтілившись у білявку з каре. Однак її остання фотосесія для популярного глянцю Vogue все ж показує "природну" сестру Кім Кардашян: з темним волоссям та мінімальною кількістю косметики. Перші кадри зі зйомки опублікувала сама Кайлі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 113 млн осіб.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Авг 2018 в 9:01 PDT

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Авг 2018 в 9:09 PDT

А зараз Кайлі виглядає так:

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Авг 2018 в 10:38 PDT

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Авг 2018 в 10:39 PDT

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Авг 2018 в 10:39 PDT

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