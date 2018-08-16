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Кім Кардашян порівняли з Меган Фокс: фотофакт

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Кім Кардашян порівняли з Меган Фокс: фотофакт - фото 1
Кім Кардашян порівняли з Меган Фокс: фотофакт / instagram.com/kimkardashian

Модель Кім Кардашян порівняли з зіркою "Трансформерів" Меган Фокс, а все через очі.

37-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 115 млн користувачів. Зважаючи на любов моделі до перевтілень та змін, фанати вже не дивуються її образам, однак останнє фото викликало у прихильників асоціації з чарівною Меган Фокс. Саме 32-річну зірку "Трансформерів" та одну із найсексуальніших жінок сучасності нагадала Кім з сірими очима і фільтрами на знімку. А хто вам більше до вподоби?

І ще: Нове голе фото Кардашян знову стало мемом

Кім

I thought about killing you

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Меган

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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