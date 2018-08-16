Кім Кардашян порівняли з Меган Фокс: фотофакт

Модель Кім Кардашян порівняли з зіркою "Трансформерів" Меган Фокс, а все через очі.

37-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 115 млн користувачів. Зважаючи на любов моделі до перевтілень та змін, фанати вже не дивуються її образам, однак останнє фото викликало у прихильників асоціації з чарівною Меган Фокс. Саме 32-річну зірку "Трансформерів" та одну із найсексуальніших жінок сучасності нагадала Кім з сірими очима і фільтрами на знімку. А хто вам більше до вподоби?

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Кім

I thought about killing you Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Авг 2018 в 7:22 PDT

Меган

Публикация от Megan Fox (@meganfox) 26 Янв 2018 в 7:47 PST

Публикация от Megan Fox (@meganfox) 10 Апр 2018 в 5:30 PDT

Публикация от Megan Fox (@meganfox) 22 Дек 2017 в 9:58 PST

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