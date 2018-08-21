Принизливий експеримент: модель запросила сотні чоловіків на побачення одночасно

Відома модель Наталі Аптон провела принизливий експеримент над своїми шанувальників в парку Нью-Йорка.

За словами одного з чоловіків, який потрапив в експеримент, він познайомився з моделлю в мережі і вона покликала його на побачення. Аптон вибрала місцем зустрічі площу Юніон-Сквер, щоб послухати виступ діджея і випити пару алкогольних напоїв.

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Instagram-модель Наталі Аптон

Однак, замість манекенниці чоловік побачив на площі сцену і натовп чоловіків біля неї. Пізніше на сцені з'явилася Наталі Аптон і сказала, що шанс на побачення з нею отримає тільки один з усіх запрошених. Щоб стати "переможцем" охочі мали виконати завдання в стилі "Голодних ігор".

Крім цього, Аптон відразу попросила піти тих, у кого є шкідливі звички, відносини, довга борода, пивний живіт, хто носить камуфляж і підтримує президента США Трампа і всіх з ім'ям Джиммі.

Таким чином, манекенниця намагалася продемонструвати, який відбір проходять представниці жіночої статі в мережі і в житті.

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