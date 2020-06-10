Принцу Філіпу – 99! Королівська родина показала новий знімок Єлизавети II з чоловіком

Сьогодні, 10 червня, чоловікові королеви Єлизавети II принцу Единбурзькому виповнилося 99 років. З нагоди свята на сторінці королівської сім'ї представлений новий офіційний портрет королеви і принца Філіпа.

Так, на офіційному акаунті британської королівської сім'ї показали свіже фото королеви Єлизавети II і її чоловіка в день його 99-річчя. Як йдеться у підписі до публікації, знімок був зроблений минулого тижня на площі перед Віндзорським замком. Кадр був приурочений до святкування дня народження принца.

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Принц Філіп склав з себе обов'язки, які він виконував впродовж багатьох років як член королівської сім'ї у віці 97 років. У грудні 2019 принц переніс вірусне захворювання і тиждень провів в лікарні, але перед Різдвом був виписаний додому, таким чином свято він провів у колі сім'ї.

Зараз королева Єлизавета і принц Філіп живуть у Віндзорському замку, і день народження чоловік монарха святкуватиме без сім'ї, оскільки Великобританія і світ охоплений пандемією коронавірусу.

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