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Королівський кондитер поділився простим рецептом улюбленого десерту Єлизавети II

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Королівський кондитер поділився простим рецептом улюбленого десерту Єлизавети II - фото 1

Королівські кондитери розкрили секрет улюблених ласощів королеви Єлизавети – скон з родзинками, які традиційно подають до післяобіднього чаю на королівських прийомах в саду.

Тепер і у нас є шанс спробувати знаменитий десерт, яким славляться королівські прийоми у саду Букінгемського палацу, адже королівські кондитери поділилися детальним рецептом знаменитих сконів.

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Інгредієнти для сконів

  • Борошно – 500 г
  • Розпушувач – 28 г
  • Вершкове масло – 94 г
  • Цукор – 86 г
  • Яйця – 2 штуки
  • Знежирені вершки – 140 мл
  • Ізюм – 100 г (залити гарячою водою і дати настоятися 30 хвилин).

Спосіб приготування

Змішайте борошно, розпушувач, масло і цукор разом до утворення маси. В окремій мисці збийте яйця і знежирені вершки. Додайте отриману масу до тіста. Продовжуйте замішувати тісто, поки воно не стане цілісним і гладким. Додайте до нього родзинки (за бажанням) і рівномірно перемішайте.

Вийміть готове тісто з миски, розрівняйте його, накрийте і залиште "відпочити" приблизно на 30 хвилин. Потім розкачайте тісто завтовшки 2,5 см і наріжте його на шматочки потрібної форми. Дайте їм відлежатися ще хвилин 20. Змастіть шматочки яєчною масою.

Прогрійте духовку до 180 С. Запікайте 10-12 хвилин до золотистого кольору. Подавайте скони охолодженими з джемом і збитими вершками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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