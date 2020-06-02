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Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою

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Королева Єлизавета ІІ з чоловіком та синами Вільямом і Гаррі - фото 1
Королева Єлизавета ІІ з чоловіком та синами Вільямом і Гаррі / GettyImages

2 червня 1953 року Єлизавета ІІ стала королевою Великобританії та Північної Ірландії, а також ще 15-ти країн Співдружності націй, зокрема Канади й Австралії. Дивіться раритетні фото коронації монархині, яка відбулась 67 років тому.

Єлизаветі було всього 27 років, коли вона зійшла на престол. Фактично вона почала правити раніше – у 1952 році після смерті свого батька Георга VI. Церемонія коронації відбулась 2 червня 1953 року і в цю дату королева завжди офіційно відзначає свій день народження, хоча народилась вона в квітні.

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Коронація Єлизавети, яка відбулась у Вестмінстерському абатстві, стала однією з найпишніших в історії. Це була перша церемонія, яку транслювали по телебаченні, хоча спочатку цій ідеї противились, мовляв, вона порушить сакральність моменту.

Дивіться унікальні фото коронації Єлизавети ІІ:

Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою - фото 407607
Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою - фото 407612
Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою - фото 407611
Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою - фото 407608

Боже, бережи Королеву!

Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою - фото 407609
Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою - фото 407610
Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою - фото 407613

Фото: gettyimages

Бажаємо королеві довгих років життя!

Фото: Cecil Beaton - фото 407621
Фото: Cecil Beaton

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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