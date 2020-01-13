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Принци Вільям і Гаррі відверто розповіли про свої стосунки

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Королівська родина - фото 1
Королівська родина / thetimes

Принци Вільям і Гаррі спростували повідомлення ЗМІ про те, що вони конфліктують один з одним. Така заява вийшла з канцелярії герцогів Кембриджського і Сассекського.

Відзначимо, що британська, а слідом за нею і світова преса писали, що брати перестали один з одним спілкуватися через те, що принцу Вільяму не подобається дружина молодшого брата, колишня американська актриса Меган Маркл.

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"Попри всі спростування, опублікована сьогодні в газеті історія викликала спекуляції щодо відносин герцога Сассекського і герцога Кембріджського. Для двох братів, які так сильно турбуються про проблеми, пов'язані з душевним здоров'ям, використання мови підбурювання образливе, це завдає шкоди", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що відмовляються від повноважень старших членів королівської сім'ї і від фінансових привілеїв, належних їм за статусом. Вони планують заробляти самостійно і жити на дві країни Великобританію і Канаду.

Принци Вільям і Гаррі відверто розповіли про свої стосунки - фото 379537

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Джерело: thetimes
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