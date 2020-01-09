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Меган Маркл і принц Гаррі виходять з королівської родини
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Герцог Сассекський принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл планують відійти від членства у королівській родині. У них збережеться титул, однак буде фінансова незалежність. Детальніше читайте далі.
Принц Гаррі та Меган Маркл здивували британців рішенням попрощатись з королівською родиною. Про це подружжя повідомило на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.
І ще: Меган Маркл і принц Гаррі показали в одному відео, яким був їхній 2019 рік
"Ми збираємося відійти від "cтаршого" членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву", – вказано у заяві.
Відтак, у них з'явиться можливість спокійно "балансувати" між Північною Америкою та Великобританією.
"Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації", – підсумували герцог та герцогиня Сассекські.
Причину такого рішення пара не розголосила, але 2019 рік був доволі складним для неї, адже у медіа було чимало доволі неоднозначних заяв про Меган Маркл. Сам принц Гаррі назвав це цькуванням, яке нагадує ставлення журналістів до його загиблої матері принцеси Діани.
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