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Меган Маркл і принц Гаррі виходять з королівської родини

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Меган Маркл і принц Гаррі покидають королівську сім'ю - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі покидають королівську сім'ю / Getty Images

Герцог Сассекський принц Гаррі разом з дружиною Меган Маркл планують відійти від членства у королівській родині. У них збережеться титул, однак буде фінансова незалежність. Детальніше читайте далі.

Принц Гаррі та Меган Маркл здивували британців рішенням попрощатись з королівською родиною. Про це подружжя повідомило на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

І ще: Меган Маркл і принц Гаррі показали в одному відео, яким був їхній 2019 рік

"Ми збираємося відійти від "cтаршого" членства в королівській сім’ї та працювати, щоб стати фінансово незалежними, водночас продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву", – вказано у заяві.

Відтак, у них з'явиться можливість спокійно "балансувати" між Північною Америкою та Великобританією.

"Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім’ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації", – підсумували герцог та герцогиня Сассекські.

“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Причину такого рішення пара не розголосила, але 2019 рік був доволі складним для неї, адже у медіа було чимало доволі неоднозначних заяв про Меган Маркл. Сам принц Гаррі назвав це цькуванням, яке нагадує ставлення журналістів до його загиблої матері принцеси Діани.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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