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Новий рік 2020 Різдво

Принц Гаррі у костюмі Санта Клауса зняв відеопривітання дітям

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Принц Гаррі зняв дуже миле відеопривітання - фото 1
Принц Гаррі зняв дуже миле відеопривітання / gettyimages

Коханий Меган Маркл, принц Гаррі теж вирішив потішити своїх прихильників. Для того, щоб зробити це креативно та мило, він перевтілився у Санта Клауса. У костюмі бороданя Гаррі зняв відеопривітання для дітлахів. Вам воно однозначно сподобається!

І поки Єлизавета ІІ та її спадкоємці готували різдвяний пудинг для Королівського легіону, принц Гаррі переодягнувся Санта-Клаусом.

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Спеціально для благодійної організації Scotty's Little Soldiers, яка підтримує дітей, чиї батьки загинули під час служби у збройних силах Британії, герцог Сассекський записав відеозвернення у червоному костюмі, ковпаку і з бородою.

Ось таким було його святкове послання, що починається з класичного "Хо-хо-хо":

Озирніться, ви частина родини, приголомшливої спільноти, де вас підтримають, коли ви будете цього потребувати. Ви неймовірно сильні. Так, втратити батька неймовірно складно, але я знаю, що у кожного з вас попереду прекрасне майбутнє і фантастичне Різдво.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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