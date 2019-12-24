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Новий рік 2020 Різдво

Малюк Йода вітає усіх з Новим роком з обкладинки глянцю

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Малюк Йода бажає усім щасливого Нового року - фото 1
Малюк Йода бажає усім щасливого Нового року

Малюк Йода став героєм обкладинки нового випуску журналу The Hollywood Reporter. Милота просто зашкалює!

Улюблений мем і персонаж серіалу "Мандалорець", спін-оффу "Зоряних воєн", який виходить на стрімінговому сервісі Disney +, був названий новою надією.

Вам сподобається: Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття

Видання поділилося фото з обкладинкою в інстаграмі.

"Вітаємо Новий рік (і десятиліття) разом з малюком Йодою", – свідчить напис під постом.

Малюк Йода з'явився на обкладинці глянцю - фото 375986
Малюк Йода з'явився на обкладинці глянцю

У матеріалі розповідається, як фаворит шанувальників "Зоряних воєн" став об'єднуючою ланкою цілого десятиліття голлівудських проєктів і як це вплине на індустрію в майбутньому.

Раніше ж у мережі з'явилися меми з малюком Йодою, які однозначно зроблять ваш день. Надихнув користувачів мережі на творчість концепт-арт режисера "Мандалорця" Джона Фавро. Його ескіз вирішили дещо удосконалити. Дивіться, що з того вийшло!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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