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Новий рік 2020 Різдво

Lamborghini представила круте різдвяне відео, яке зробить ваш день

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Тато і син отримали можливість кататись кілька днів на справжній Lamborghini - фото 1
Тато і син отримали можливість кататись кілька днів на справжній Lamborghini

Компанія Lamborghini випустила передріздвяне відео, яке цьогоріч присвятила Стерлінгу Бекусу та його 12-річному сину Ксандеру. Вони живуть у місті Ері, і вже два роки будують репліку Aventador SV. До свята виробник поставив їм у гараж справжнє авто, давши можливість їздити на ньому кілька днів.

Ідея побудови суперкара належить Ксандеру, а ось друком і підгонкою зовнішніх панелей займався Бекус-старший.

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Пластик надрукований на 3D-принтері, повішаний на зібране з різних елементів шасі, склеєний між собою, а для краси ще й покритий вуглеволокном. Суперкар оснащений 5,7-літровим твін-турбо V8 від Chevrolet Corvette 2003 року та трансмісією від Porsche 911 серії 996. Від справжнього Lamborghini тут лише скло дверей, кермо і дзеркала заднього виду.

Суть відео в тому, що за кілька днів до Різдва Бекуси знаходять в гаражі не свою репліку, а чорний Aventador S.

Automobili Lamborghini проти будь-яких підробок, – прокоментувала відео директор з маркетингових комунікацій марки Катя Бассі. – З усім тим, історія такої справжньої пристрасті заслуговує на згадку, тому ми вирішили розповісти про проєкт Стерлінга і Ксандера в нашому різдвяному відео 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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