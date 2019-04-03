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Принц Гаррі та Меган завели акаунт в Instagram: як підписатися на королівські новини

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Гаррі і Меган чекають дитину - фото 1
Гаррі і Меган чекають дитину

Герцоги Сассекські – британський принц Гаррі і його вагітна дружина Меган Маркл – нарешті повідомляють про важливі події і в Instagram. Пара створила власний офіційний акаунт та опублікувала перший пост у ньому.

У перший же день на акаунт герцога і герцогині Сассексських підписалися понад 2 мільйони користувачів Instagram. Такий ажіотаж зрозумілий, адже шанувальники королівської пари з нетерпінням чекають на оголошення про те, що Меган Маркл народила спадкоємця Гаррі.

Це цікаво: Вагітна Меган Маркл вийшла на публіку в сміливому міні

Відзначимо, що пологи екс-актриси заплановані на кінець квітня, а повідомлення про них може з'явитися якраз в Instagram.

"Ласкаво просимо в наш офіційний Instagram, у якому ми будемо ділитися роботою, яка рухає нас, причинами, які ми підтримуємо, важливими анонсами та можливістю висвітлення ключових питань. Ми дякуємо вам за вашу підтримку", – написали Гаррі і Меган у своєму першому зверненні.

Варто зазначити, що пост зібрав понад 700 тисяч лайків. Стежте за королівськими новинами і ви!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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