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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Вагітна Меган Маркл вийшла на публіку в сміливому міні

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Герцогиня завершила образ човниками на високих підборах - фото 1
Герцогиня завершила образ човниками на високих підборах / Delfi

Герцогиня Сассекська зараз на останніх місяцях вагітності. Втім, це ніяк не заважає їй залишатися модницею.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, у якої можуть будь-якої миті початися передчасні пологи, вийшла у світ в сміливому і стильному міні-платті чорно-білого кольору.

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Вона з'явилася на панельній дискусії, скликаній Королівським Фондом Співдружності з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Для виходу в світ 37-річна дружина Гаррі вибрала облягаюче міні-плаття чорно-білого кольору від англійського бренду Reiss, яке підкреслювало форми вагітної Маркл. Зверху герцогиня одягла чорний блейзер, завершивши образ човниками на високих підборах, чорним клатчем з золотистими вставками і акуратно зібраним волоссям.

Вагітна Меган Маркл вийшла на публіку в сміливому міні - фото 313092

Вагітна Меган Маркл вийшла на публіку в сміливому міні - фото 313093

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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