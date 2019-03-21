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Названо найпопулярніші імена в королівській сім'ї за 200 років
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Поки букмекери гадають, кого чекають принц Гаррі і Меган Маркл – хлопчика чи дівчинку, британські журналісти склали рейтинг найпопулярніших імен у королівській родині. Якщо ви чекаєте на поповнення – черпайте натхнення!
Згідно з поточними прогнозами букмекерів, у пари народиться дівчинка (ставки 12-1), причому існує велика ймовірність, що її назвуть Діана на честь покійної матері принца Гаррі, Діани, принцеси Уельської.
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Але, оскільки за традицією королівська сім'я тримає у таємниці не тільки стать, а й можливі імена дитини, журналісти зібрали найцікавіші факти про імена, якими називали дітей у королівській родині.
Найпопулярнішим чоловічим виявилося ім'я Альберт. Так звали прапрадіда королеви Єлизавети II принца Альберта. Після народження королеви Вікторії у 1819 році в королівській родині народилося 12 дітей, які отримали ім'я Альберт.
Імена Джордж, Чарльз і Едвард посідають друге, третє і четверте місця. Вони були дані 10, 8 і 7 дітям у королівській родині відповідно.
Якщо ж у принца Гаррі і Меган народиться дівчинка, то є високі шанси, що її можуть назвати Вікторією. За останні 200 років таке ім'я отримали дев'ять дітей, до того ж так звали прапрапрабабусю принца Гаррі королеву Вікторію. Ще одне популярне королівське ім'я – Марія. Воно було дано семи дівчаткам, а іменами Луїза й Олександра називали дівчат у королівській родині по шість разів.
Крім того, Марією звали бабусю королеви Єлизавети – королеву Марію Текську. Також принц Гаррі і Меган можуть вибрати для дитини ім'я Єлизавета на честь бабусі дитини.
До речі, ім'я Єлизавета – це середнє ім'я, дане принцесі Шарлотті, дочці принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Також може статися так, що пара вибере для дитини ім'я, якого не було в історії королівської сім'ї. Це може бути Софія, Грейс або Спенсер.
У цілому, рейтинг найпопулярніших імен у королівській родині за 200 років виглядає так:
Чоловічі
- Альберт (12)
- Джордж (10)
- Чарльз (8)
- Едвард (7)
- Крістіан (5)
- Фредерік (5)
- Луї (5)
- Артур (5)
- Вільям (4)
- Генрі (4)
Жіночі
- Вікторія (9)
- Марія (7)
- Луїза (6)
- Олександра (6)
- Єлизавета (5)
- Аліса (4)
- Маргарет (3)
- Шарлотта (3)
- Серпня (2)
- Єлена (2)
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