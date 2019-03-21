Названо найпопулярніші імена в королівській сім'ї за 200 років

Поки букмекери гадають, кого чекають принц Гаррі і Меган Маркл – хлопчика чи дівчинку, британські журналісти склали рейтинг найпопулярніших імен у королівській родині. Якщо ви чекаєте на поповнення – черпайте натхнення!

Згідно з поточними прогнозами букмекерів, у пари народиться дівчинка (ставки 12-1), причому існує велика ймовірність, що її назвуть Діана на честь покійної матері принца Гаррі, Діани, принцеси Уельської.

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Але, оскільки за традицією королівська сім'я тримає у таємниці не тільки стать, а й можливі імена дитини, журналісти зібрали найцікавіші факти про імена, якими називали дітей у королівській родині.

Найпопулярнішим чоловічим виявилося ім'я Альберт. Так звали прапрадіда королеви Єлизавети II принца Альберта. Після народження королеви Вікторії у 1819 році в королівській родині народилося 12 дітей, які отримали ім'я Альберт.

Імена Джордж, Чарльз і Едвард посідають друге, третє і четверте місця. Вони були дані 10, 8 і 7 дітям у королівській родині відповідно.

Букмекерам самим цікаво, як назвуть дитину Меган Маркл і принц Гаррі / gettyimages

Якщо ж у принца Гаррі і Меган народиться дівчинка, то є високі шанси, що її можуть назвати Вікторією. За останні 200 років таке ім'я отримали дев'ять дітей, до того ж так звали прапрапрабабусю принца Гаррі королеву Вікторію. Ще одне популярне королівське ім'я – Марія. Воно було дано семи дівчаткам, а іменами Луїза й Олександра називали дівчат у королівській родині по шість разів.

Крім того, Марією звали бабусю королеви Єлизавети – королеву Марію Текську. Також принц Гаррі і Меган можуть вибрати для дитини ім'я Єлизавета на честь бабусі дитини.

До речі, ім'я Єлизавета – це середнє ім'я, дане принцесі Шарлотті, дочці принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Також може статися так, що пара вибере для дитини ім'я, якого не було в історії королівської сім'ї. Це може бути Софія, Грейс або Спенсер.

У цілому, рейтинг найпопулярніших імен у королівській родині за 200 років виглядає так:

Чоловічі

Альберт (12)

Джордж (10)

Чарльз (8)

Едвард (7)

Крістіан (5)

Фредерік (5)

Луї (5)

Артур (5)

Вільям (4)

Генрі (4)

Жіночі

Вікторія (9)

Марія (7)

Луїза (6)

Олександра (6)

Єлизавета (5)

Аліса (4)

Маргарет (3)

Шарлотта (3)

Серпня (2)

Єлена (2)

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