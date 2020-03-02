Принц Гаррі та Бон Джові повторили обкладинку легендарного альбому The Beatles

Принц Гаррі та Бон Джові перед тим спільно записали пісню / gettyimages

Принц Гаррі, співак Джон Бон Джові й учасники хору Invictus Games (міжнародних мультидисциплінарних змагань колишніх і діючих військових, які стали особами з інвалідністю) повторили легендарне фото гурту The Beatles на пішохідному переході, увічнене на обкладинці альбому Abbey Road.

Також напередодні у студії Abbey Road герцог Сассекський і американська рок-зірка разом записали кавер на пісню Unbroken ("Незламний"), що стала офіційним гімном "Ігор нескорених".

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Принц Гаррі та Бон Джові повторили легендарне фото

Сингл спочатку написав Джон Бон Джові. Він розповідає про те, що відчувають ветерани, які зіткнулися з посттравматичним стресовим розладом.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл більше не будуть використовувати свої королівські титули, а також перестануть отримувати державні кошти. З весни цього року принца Гаррі і Меган Маркл перестануть називати "Їх королівські високості", проте подружжя залишаться герцогом і герцогинею Сассекськими, а Гаррі збереже титул принца, який дістався йому при народженні.

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