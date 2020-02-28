Принц Гаррі записав пісню разом з Джоном Бон Джові: відео

Британський принц Гаррі разом з американським музикантом, засновником популярної рок-групи Bon Jovi Джон Бон Джові записав спільну композицію. Фрагмент пісні Unbroken з'явився на сторінці королівського подружжя в Instagram.

Нова композиція стане гімном Invictus Games (Ігри нескорених), які повинні пройти в травні в Гаазі. Над треком працювали на знаменитій лондонській студії Еббі-роуд, де свої хіти записували The Beatles, Pink Floyd і Oasis. У записі також брав участь хор ветеранів бойових дій Британії.

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Ігри нескорених – спортивний захід, в якому беруть участь колишні і діючі військовослужбовці, які отримали інвалідність. Змагання вперше були проведені у 2014 році. Ініціатором заходу виступив принц Гаррі.

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