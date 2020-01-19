Принц Гаррі та Меган Маркл залишаться без своїх королівських титулів

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл більше не будуть використовувати свої королівські титули, а також перестануть отримувати державні кошти.

З весни цього року принца Гаррі і Меган Маркл перестануть називати "Їх королівські високості", проте подружжя залишаться герцогом і герцогинею Сассекськими, а Гаррі збереже титул принца, який дістався йому при народженні.

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Крім того, принц Гаррі і Меган Маркл більше не зможуть виступати як офіційні представники королеви, однак у заяві Букінгемського палацу наголошується, що "своїми діями вони продовжуватимуть підтримувати цінності Її Величності".

Гаррі і Меган також збираються повернути кошти, витрачені з бюджету Великобританії на ремонт їх резиденції у Віндзорі – Фрогмор-котеджу. Про ремонт цього будинку багато писали в британській пресі, критикуючи герцогів Сассекських за марнотратство та розкішний спосіб життя. За даними британських ЗМІ, ремонт обійшовся у £ 2,4 мільйона.

Після багатьох місяців розмов і дискусій, що відбувалися останнім часом, я рада, що разом ми знайшли конструктивний підхід до рішень мого внука і його сім'ї. Гаррі, Меган і Арчі завжди залишатимуться улюбленими членами моєї сім'ї. Вся моя родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати щасливе і спокійне нове життя, – цитує видання заяву Єлизавети II.

Раніше Єлизавета II повідомила, що вона і королівська родина повністю підтримують герцога і герцогиню Сассекських, хоча воліли б, щоб вони залишалися повноцінними членами королівської сім'ї.

Нагадаємо, що 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про відмову від статусу старших членів королівської сім'ї і покладених у зв'язку з цим привілеїв. Вони заявили, що планують жити у Великій Британії і Північній Америці, а також хочуть домогтися фінансової незалежності.

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