Мережу підкорила дівчина, дуже схожа на Меган Маркл

У США двійник герцогині Сассекської Меган Маркл прославилася в мережі.

Популярність прийшла до 39-річної Акіше Ленд з американського Міссурі після загального фото з дочкою Грейсон. Користувачі мережі відзначили неймовірну схожість американки з дружиною принца Гаррі, Меган Маркл.

І ще: Батько Меган Маркл показав її дитячі фото: унікальні кадри

Пост став вірусним, а також приніс Ленд 158 тисяч шанувальників. У коментарях користувачі відзначають, наскільки жінки схожі між собою. Ленд вже називають двійником Маркл.

Сама американка зазначає, що з нею іноді фотографуються на вулиці, приймаючи її за герцогиню. Ленд зазначає, що вона сприймає порівняння з Маркл як комплімент оскільки вважає герцогиню приголомшливою.

Читайте також: Ім'я Меган Маркл перетворили на дієслово: що воно означає