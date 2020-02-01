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Мережу підкорила дівчина, дуже схожа на Меган Маркл

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Акіше Ленд - фото 1
Акіше Ленд / instagram

У США двійник герцогині Сассекської Меган Маркл прославилася в мережі.

Популярність прийшла до 39-річної Акіше Ленд з американського Міссурі після загального фото з дочкою Грейсон. Користувачі мережі відзначили неймовірну схожість американки з дружиною принца Гаррі, Меган Маркл.

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Пост став вірусним, а також приніс Ленд 158 тисяч шанувальників. У коментарях користувачі відзначають, наскільки жінки схожі між собою. Ленд вже називають двійником Маркл.

Сама американка зазначає, що з нею іноді фотографуються на вулиці, приймаючи її за герцогиню. Ленд зазначає, що вона сприймає порівняння з Маркл як комплімент оскільки вважає герцогиню приголомшливою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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