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Євробачення

Періс Хілтон заявила, що вона – родичка королеви Єлизавети ІІ

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Періс Хілтон поділилась результатами тесту ДНК - фото 1
Періс Хілтон поділилась результатами тесту ДНК / gettyimages

Періс Хілтон відома не лише завдяки своїм епатажним витівками, "злитому" домашньому порно, а також неповторному стилю. Вона ще й знатна веселунка. От, до прикладу, нещодавно вона заявила, що є родичкою королеви Єлизавети ІІ.

В інтерв'ю британському Cosmopolitan Періс Хілтон розповіла, що вона – родичка британської королеви Єлизавети ІІ. Про це вона дізналась завдяки тесту ДНК, який зробила її мама.

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Виявилося, що ми з нею – родичі Мерилін Монро і Єлизавети II, – заявила актриса і співачка.

Згідно з результатами аналізу Періс доводиться Єлизаветі II двадцятиюрідною внучатою племінницею по лінії батька. Приблизно в такій же мірі родичами британської королеви є Бейонсе, Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Алек Болдуін і Майкл Дуглас.

Ми ж нагадаємо, що раніше американська світська діва Періс Хілтон на вечірці кінопремії Золотий глобус з'явилася в наряді, який шокував публіку. Зірка красувалася на публіці в "голому" платті. Ефектним знімком відвертого вбрання Хілтон поділилася в Instagram. 38-річна світська левиця Періс Хілтон прийшла на захід в Беверлі-Хіллз в прозорому вбранні. При цьому зірка проігнорувала бюстгальтер, а соски прикрила спеціальними наклейками.

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