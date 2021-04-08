Принц Гаррі і Меган Маркл створюють серіал для Netflix: перші подробиці

Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл анонсували перший проєкт своєї багатомільйонної угоди з відеосервісом Netflix: документальний серіал "Серце нескорених" (Heart of Invictus).

Відзначається, що героями серіалу стануть чинні і колишні військовослужбовці з інвалідністю. Проєкт розповість про їх підготовку до спортивного заходу Ігри нескорених (Invictus Games), що відбудеться в Гаазі у 2022 році. Про це стало відомо з твіттеру Netflix.

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Принц буде виконавчим продюсером серіалу, тоді як виробництвом шоу займеться креативний відділ громадської організації Archewell у співпраці з Netflix. Над проєктом також працюватимуть режисер Орландо фон Айзіндель і продюсер Джоанна Натасегара.

В інтерв'ю з Опрою Вінфрі принц Гаррі запевняв, що ніколи не планував створювати контент для потокових сервісів на зразок Netflix або Spotify, однак його сім'ї не вистачало коштів.

Invictus Games або Ігри нескорених це змагання для колишніх і чинних військових з інвалідністю, які принц Гаррі заснував у 2014 році. Як повідомлялося, багаторічна угода з Netflix допомогла подружжю принца Гаррі і Меган виплатити борг за ремонт британської резиденції і тепер вони не винні грошей британській скарбниці.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.



Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

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