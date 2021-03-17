Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Мішель Обама прокоментувала скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

  • 3
Що Мішель Обама думає про інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі - фото 1
Що Мішель Обама думає про інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

Мішель Обама прокоментувала ситуацію, пов'язану з британською королівською сім'єю. Вона сподівається, що досвід Меган Маркл і принца Гаррі стане уроком для всього світу.

Як пише NBC News, за словами Меган Маркл, деякі члени королівської сім'ї турбувалися з приводу кольору шкіри майбутнього малюка.

До теми: Наскільки принц Гаррі і Меган Маркл "впали" в очах британців

"Кольорові люди постійно стикаються з расовим питанням. Як я вже говорила, для мене не було повною несподіванкою почути її зізнання. Я лише думаю про те, що мова все ж йде про сім'ю, і вона залишається понад усе", – заявила колишня перша леді США.

Букінгемський палац відреагував на заяви через два дні, зазначивши свій жаль за те, що довелося пережити Гаррі та Меган.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі дали інтерв'ю Опрі Вінфрі. Меган Маркл розповіла, що жити та контактувати з іншими членами монаршої родини було дуже складно. Актриса шокувала не тільки глядачів, а й свого чоловіка, сказавши, що хотіла накласти на себе руки.

Читайте також: Букмекери пророкують ім'я дочки принца Гаррі і Меган Маркл: найпопулярніші варіанти

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1717
Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
  • 06 березня, 18:18
  • 347
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 березня, 14:53
  • 714
Загрузка...
Новини