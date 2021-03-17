Мішель Обама прокоментувала скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Що Мішель Обама думає про інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

Мішель Обама прокоментувала ситуацію, пов'язану з британською королівською сім'єю. Вона сподівається, що досвід Меган Маркл і принца Гаррі стане уроком для всього світу.

Як пише NBC News, за словами Меган Маркл, деякі члени королівської сім'ї турбувалися з приводу кольору шкіри майбутнього малюка.

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"Кольорові люди постійно стикаються з расовим питанням. Як я вже говорила, для мене не було повною несподіванкою почути її зізнання. Я лише думаю про те, що мова все ж йде про сім'ю, і вона залишається понад усе", – заявила колишня перша леді США.

Букінгемський палац відреагував на заяви через два дні, зазначивши свій жаль за те, що довелося пережити Гаррі та Меган.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі дали інтерв'ю Опрі Вінфрі. Меган Маркл розповіла, що жити та контактувати з іншими членами монаршої родини було дуже складно. Актриса шокувала не тільки глядачів, а й свого чоловіка, сказавши, що хотіла накласти на себе руки.

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