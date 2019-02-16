Нацвідбір 2019: Притула зробив камінг-аут після виступу ANNA MARIA

Після виступу сестер-близнючок ANNA MARIA на Нацвідборі Сергій Притула приголомшив відвертим зізнанням. Дізнайтесь, що розповів глядачам усієї країни надзвичайно популярний телеведучий.

Дует ANNA MARIA виступив у півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 з англомовною піснею "My road", яку вони написали самостійно. Після їхнього виконання ведучий Сергій Притула вирішив жартома перепитати, хто з них – хто, і навіть зумів вгадати з першого разу.

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Втім, приголомшив він усіх глядачів несподіваним камінг-аутом. Виявилося, він був прихильником гурту Анна-Марія, в якому співав Віктор Павлік. Іноді, коли він дуже ностальгує, він шукає у мережі пісня свого улюбленого гурту, але знаходить уже іншу "Анну-Марію". Звичайно ж, усе це він сказав жартома, додавши, що йому дуже подобається нова пісня дівчат, яка кардинально відрізняється від того, що вони виконували до того.

Анна Марія вразили своїм виконанням на Нацвідборі

Його думку підтримали абсолютно всі судді Нацвідбору. Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов попросили їх не зупинятися та записувати новий альбом у такому ж дусі.

Дивитися онлайн відео виступу ANNA MARIA – My road:

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