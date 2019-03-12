Прикольні привітання з днем народження: смішні побажання українською

Найкращі жартівливі привітання з днем народження на українській мові – у нашій добірці. Підготували для вас прикольні поздоровлення у віршах, веселі смс та вітання в прозі, а також смішні картинки. Обирайте побажання до душі!

Прикольні привітання з днем народження розвеселять іменинниць та іменинників. Повірте, банальні поздоровлення вже всім набридли, а от смішні вітання доречні завжди. Саме гарний настрій – невід'ємна ознака свята, тож подаруйте винуватцям свята усмішку своїми словами або картинками!

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***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

У дворі стояв Феррарі,

В гаражі – Лексус в парі.

В хаті – з мармуру камін,

І басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

І щоб Хеннесі бовталося в пузі.

З Днем народження!

***

З днем народження вітаю

Та нескромно побажаю

Заробляти так багато,

Щоб купити собі хату

За кордоном біля моря,

Жити там, не знати горя.

Ще автівку іномарку,

Може, власну там заправку,

Може, банк або завод,

Мати все без першкод.

Все, що бажане, купляти,

Що не день – відпочивати.

Тільки не забудь в турботах –

Завтра вранці на роботу!

***

Бажаю, щоб ОГО-ГО!

І ніколи не ОХО-ХО!

Трохи АХ! Ну, можна УХ!

Щоб захоплювало дух.

Звичайно, щоб було ВАУ!

І щоб ФУ вже зовсім мало.

З Днем народження вітаю,

І за тебе випиваю!

***

Щоб у банку та кишенi,

Були гривнi та зеленi,

На подвір'ї й в гаражі

Іномарки дві круті,

Щоб у життi було гiрко

Лиш вiд доброї горiлки,

Щоб був успiх та зростання,

Були сили для кохання!

Вiтаю з Днем Народження!

***

Коли я вип'ю чарку чаю,

Тебе за вуха потягаю.

Зі святом щиро привітаю,

Й такого щастя набажаю:

Багато років і грошей багато,

Гостей завжди багато в твоїй хаті,

Здоров'я, щоб хватило довго жити,

А решту – за бажанням, докупити!

***

Вірші з приколами жінкам

В цей день лише для тебе

Сміється сонце з неба,

І ніжно пахнуть квіти

Його теплом зігріті,

І дятел привітання

Відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

А котик походжає

Тобі добра бажає!

***

З Днем народження вітаєм!

Щастя, радості бажаєм!

Будь весела, наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча, наче кішка,

Будь, як лялька, – симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Лови завжди чоловічі погляди,

І тільки принца обирай!

І грошей – адже нам мало треба –

Лиш щоб життя нагадувало рай!

Будь стильною та незвичною,

І нехай целюліт геть мандрує,

І життя щоб коханням насичене,

Бо секс нам здоров'я дарує!

***

Бажаю без джинів та риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принця або короля.

Життя ж не легенда, і навіть не міф.

Це – казка, яку світ для тебе створив!

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ ТЕБЕ!

***

Кумедний вірш подрузі

З днем народження, подруго!

Нехай буде в тебе все:

І пентхаус, і прислуга,

Яхта власна геть несе!

В центрі ще одну квартиру

Одягайся в бутиках,

І бісися тільки з жиру,

І живи, немов в казках!

***

Прикольні вірші чоловікам

Ти – чоловік такий красивий, мужній,

Легкий характер, навіть відчайдушний,

Сердечно з Днем народження вітаю,

Красивого життя тобі бажаю!

Щоб був достаток, повна купа грошей,

І будні, й вихідні були хороші,

На море — літом, а зимою — в гори,

Де сніг кругом, а небо там прозоре!

Хай тебе жінки обожнюють, кохають,

І очі твої радістю палають,

Хай буде все гаразд у твоїй хаті,

і щирістю, і радістю багатій!

***

Щиро бажаю прибутків вам пачку

Та недешеву круту дуже тачку,

Власний літак, за кордоном маєток,

Речей від кутюр всіх, та навіть шкарпеток,

Дім біля моря та яхту чудову,

Теплих обіймів у стужу зимову,

Щастя, здоров'я, сто років життя.

Хай надихають в житті почуття!

***

Найкращі побажання найкращому мену,

Супергосподарю, чоловіку – супермену.

Сім'ю тримати на самій вершині,

Хай легко все дається такому мужчині:

На роботі – кар'єрного стрімкого росту,

А зарплата хай стане Евереста зросту,

Щоб жінка кохала вас, як Бреда Пітта,

Хай гучно і дзвінко лунає життєва трембіта!

***

Віршоване побажання для друга

Тебе вітаю з Днем варення!

Щастя, радості, везіння.

Я тобі бажаю сильно,

Щоб усе було стабільно.

Хай життя стане казковим!

Ну а ти будь просто кльовим!

***

Прикольне сексуальне привітання

Бажаю всім любити, закохуватися,

Одружитися, сексом займатися.

Потім плодитися, розмножуватися,

І сексом також займатися.

Роботі з жаром віддаватися,

А після – сексом займатися.

Благами життя насолоджуватися

І сексом завзято займатися.

Всього, про що мріяв, дочекатися,

А сексом все ж займатися.

І перед віком не здатися! -

Старіти, але сексом займатися!

... Пора, мабуть, закруглятися:

Покликали сексом займатися.

Весела картинка на дн

***

Сонце моє ясне,

З днюшкою вітаю!

Від усього серця

Радості бажаю!

***

З днем народження вітаю!

Максимум добра бажаю,

Найкумедніших подій,

Здійснення бажань та мрій!

***

Настрою хорошого,

Свята тобі крутого,

Любові до запаморочення,

Вітаю з днем народження!

***

Днюха – це супер!

Днюха – це клас!

Бажаю День народження

Святкувати сто разів!

***

Бажаю щастя без хмарин,

Ласкавих променів-перлин,

Купатись в щасті і добрі

На довгі роки золоті!

***

Будь красива, як Мальвіна,

Щоб закохався Буратіно

Артемон водив в кіно

І вірші писав П'єро!

***

Грошей, кохання і квартири,

Щоб усі тебе любили,

Не хворіти, не кричати

Лиш кохати і кохати!

***

Щоб вам весело жилося

І хотілося, й моглося.

Було де і було з ким,

Було як і було чим.

З Днем народження!

***

Вітаю тебе з Днем народження!

Щоб в тебе увесь час боліли:

Губи від поцілунків,

Руки від подарунків,

Ноги від танців,

Тіло від коханців!

***

Бажаю виграти в лотерею

Не мільйон, а мільярд!

І розкласти всі ці гроші

На багато пластикових карт.

Друзів на свято запросити,

Щоб зміг шикарно потусити!

***

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,

Хай шлях життя встеляє ясен цвіт,

Хай наші щирі привітання

Звучать для вас не менш ніж сотню літ!

***

Будьте дужі і проворні,

По-козацькому моторні,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі!

***

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!

***

Хай легко працюється, гарно живеться,

Все вміється, множиться і удається!

Здоров'я міцного, щастя без краю –

Усього найкращого щиро бажаю!

***

До сотні літ без горя і журби,

Від гір, від сонця, від калини,

Бажаєм благ земних з роси й води,

Здоров'я, щастя, радості й тепла

На многії і благії літа!

***

Бажаю щастя та здоров'я

І щоб тобі не бракло сил,

А кожен день життя буденного

Любов та радість приносив!

***

Хай доля не знає печалі і втоми,

Хай щастя панує завжди у вашому домі.

Хай шанують вас добрі люди,

Хай здоров'я міцним до 100 років буде!

***

Бажаємо погожих днів, щасливої долі,

Радості стільки, як квітів у полі!

Усмішок глибоких, як дно океану,

Великого щастя без зла і обману!

Святковий торт

***

Вітаю з днем старіння ... Ой, тобто з днем народження. Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай і раніше радують веселі анекдоти, літає високо душа. Нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому задуются з першої спроби! Нехай тішать пристрасні гарячі ночі і шалено щасливі дні!

***

Я хочу привітати тебе з днем народження! Побажати простого людського щастя і неземного кохання. Нехай на тебе завжди несподівано нападають гроші, і не думай відбиватися. Нехай твої бажання плачуть від твоїх можливостей, і не кидайся їх заспокоювати. Нехай твої цілі самі тебе наздоганяють, а мрії будуть у захваті від твоїх фантазій!

***

Не буду бажати нічого хорошого, тільки найкращого: успіхів у справах, здоров'я в сім'ї, серця, повного любові, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найприємніших емоцій. Нехай все твоє життя буде суцільним святом. З Днем народження!

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З Днем народження! Не чекай чудес, чуди самостійно: і сьогодні, і завтра, і завжди. Бажаю тобі життя в кайф, постійного фарту і креативу в кожному дні!

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Вітаю з днем варення і хочу від душі побажати, щоб завжди були повні штани радості, повні кишені зелені, повний холодильник делікатесів, повна хата щастя, повний порядок в справах і повний кайф в житті!

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Бажаю, щоб кожна мить твого життя наповнювалася позитивом і щастям! Нехай в твоєму серці завжди зберігається любов, в душі – доброта, а на банківській картці – кругленька сума на навколосвітню подорож, шикарний автомобіль, розкішну віллу і все, чого ти забажаєш! І найголовніше – бережи здоров'я, адже воно воістину безцінне!

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З Днем варення! Бажаю, щоб життя твоє не було м'ясорубкою і не робило з тебе фарш, щоб не була воно соковижималкою – і не витискало з тебе всі соки, а щоб було життя величезним шейкером, який на кожен день буде готувати для тебе коктейль з любові, щастя і крутизни!

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Бажаю в твій день народження побільше таких проблем: як витратити мільйон, на якому морі грітися взимку, який кабріолет вибрати – червоний або білий. Адже без труднощів так нецікаво жити. Вітаю!

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З Днем народження! Бажаю бути крутішим, ніж яйця, давати жару, немов пекучий перець. Ще бажаю фарту в житті, грошей в кишені, джазу в душі, драйву в стосунках і шила в дупі для крутих і веселих пригод!

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Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю яскравих вражень, гострих відчуттів, відмінну машину і круту компанію для веселих вечорів. Найнесподіваніших тобі подарунків долі та веселого настрою на кожен день!

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Зі святом тебе! Нехай буде міцне здоров'я і не болить вранці голова, якщо сльози, то від щастя, якщо потопати, то в любові і радісних емоціях. Щоб життя було солодким, гроші лилися рікою і щоб завжди чекали вдома. Вітання!

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Бажаю в такий яскравий і барвистий день твого народження в келихи налити замість шампанського іскристу радість з ніжними бульбашками щирих усмішок! Бажаю пристрасного сп'яніння від щастя і позитивних, барвистих емоцій! А на десерт бажаю тільки солодкого, довгоочікуваного успіху і неймовірно смачної удачі!

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